地域の食文化が行き交う“港”として

柴沼醤油ダイニング株式会社

300年以上続く老舗醤油蔵柴沼醤油醸造（茨城県土浦市）は、

直営レストラン新橋柴沼（東京都港区・新橋）にて、

日本全国の料理人とともに地域の食文化を体感する月例の取り組みを継続的に行っています。

日本各地の地域で育まれてた食文化や素材へのアプローチが交わり、

料理や酒を通して、その地域ならではの食文化の魅力を体験として伝える場をつくる試みです。

ここで目指しているのは、各協力企業の東京への進出や拠点化でもありません。

新橋柴沼は、地域で生まれた食文化や素材だけでなく料理人と作り手と生産者の思想が集い、

その時間を多くの人と共有するための“港”のような場所でありたいと考えています。

【開催レポート】1月10日開催回は第一部・第二部ともに満員御礼

2026年1月10日（土）、新橋柴沼では、

茨城県の料理人・猪瀬文俊氏（ナチュラルセンスいのせ）を迎えた会を開催しました。

当日は、茨城県産の食材を中心に、キャビア、鴨、蓮根、あん肝などを普段使用しない特別な源泉した素材で料理が提供され、

柴沼醤油醸造のもろみや搾りたて生醤油を中心とした発酵調味料が、各皿の味の軸として用いられました。

また、

・ワイン：土浦 鈴木家

・日本酒：佐藤酒店

といった土浦市にある事業者も加わり、料理と酒の双方から、

茨城の食文化を立体的に体感できる一夜となりました。

なぜ「港」という考え方なのか

新橋柴沼で行っているのは、特定の地域や人を前面に押し出すための場づくりではありません。

同じ地域であっても、料理人、素材、作り手、生産者が持つ背景や視点はそれぞれ異なります。

それらが一度に重なり合うことで、その地域の食文化が、

より立体的に、体験として伝わる瞬間が生まれます。

新橋柴沼は、そうした要素が集まり、混ざり合い、新たな歴史として

人々と共有されるための“港”として、この取り組みを続けています。

柴沼醤油醸造がこの場をひらく理由

柴沼醤油醸造は、300年以上にわたり醤油づくりを続けてきた蔵であると同時に、

60カ国を超える国と地域への輸出を通じて、日本の食文化を世界に届けてきました。

その中で強く感じているのは、日本の食文化の価値は、

特定の場所やブランドに集約されるものではなく、

各地で育まれてきた営みの重なりによって支えられているということです。

新橋柴沼での取り組みは、

そうした考えを、素材や調味料だけでなく料理を通して歴史や背景とともに体験できます。

また酒と発酵食品とマリアージュし食文化の深さをより知って頂きます。

今後の取り組み

本取り組みは、定期開催のイベントとして実施するものではなく、

地域の食文化や担い手との関係性が成熟した段階において、

最も意味のある形で実施することを重視しています。

茨城県内に限らず、全国各地の料理人や作り手や生産者とともに、

地域ごとの食文化や考え方が交わる場をつくっていきます。

新橋柴沼は、地域と都市を結ぶ「目的地」ではなく、

食文化が行き交い、人と人が出会うための“港”として、

この取り組みを育てていきます。

開催予定 2月28日（土） 詳細決定

4月1２日（日）

詳細決まり次第SNSなどにて告知予定です。

※ご予約は以下「食べログ」から可能です

https://tabelog.com/rst/rstdtl_party_dtl?LstAre=A130103&LstPrf=A1301&pal=tokyo&pplan_id=273564285&rcd=13292634(https://tabelog.com/rst/rstdtl_party_dtl?LstAre=A130103&LstPrf=A1301&pal=tokyo&pplan_id=273564285&rcd=13292634)

【次回開催のお知らせ】新橋柴沼にて、茨城の食文化を体験する会を開催（2月28日）

今回の会では、茨城県土浦市の寿司店「鮨の旦兵衛」を迎え、柴沼醤油醸造のもろみや生醤油をはじめとする発酵調味料を、料理の味の軸として用いながら提供します。醤油を単なる調味料としてではなく、料理の構成要素の一つとして捉え、素材や仕事の背景とともに体験いただく構成です。

また、佐藤酒店、土浦鈴木屋が参加し、料理に合わせた茨城の酒をセレクトすることで、食と酒の双方から地域の食文化を立体的に伝えます。

【開催概要】

日時：2026年2月28日（土）

17:00～19:30／20:00～22:30（二部制）

定員：各回17名

会費：18,000円（税込・ドリンク別）

1月10日開催回 協力企業

ナチュラルセンスいのせ

茨城の地で中華を極める料理店

代表：猪瀬 文俊

https://www.instagram.com/naturalsense.inose/

(株)土浦鈴木屋

ワインの輸入・販売

代表：鈴木恵一

http://www.suzukiya.co.jp/

佐藤酒店

茨城・土浦の地酒専門店

代表：四代目 佐藤栄介

https://www.sake-ibaraki.com/

店舗情報

柴沼醤油食堂/新橋 柴沼

住所： 東京都港区新橋４丁目３１-６グランデ新橋ビル 1階

「新橋駅」より徒歩10分

営業時間：11:30-13:30 / 17:30-21:30

定休日：土日祝

電話番号：03-6721-5432

柴沼醤油醸造

柴沼醤油醸造は、茨城県土浦市で300年以上にわたり醤油づくりを続けてきた老舗醤油蔵です。

伝統的な木桶仕込みによる発酵文化を守りながら、国内外への展開を通じて、日本で育まれてきた食文化の価値を伝える取り組みを行っています。