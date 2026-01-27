【早めの予約がメチャ得】スカイマーク公式・ダイナミックパッケージ「たす旅」発売開始！年末年始・冬休みなど人気の日程は早い者勝ち！スカイマークは座席指定無料！お預け手荷物も20kgまで個数制限なく無料！

スカイパックツアーズ株式会社スカイマーク公式・ダイナミックパッケージ

《スカイパックツアーズ公式サイト》

https://www.skypaktours.co.jp/

《たす旅》

https://www.skypaktours.co.jp/st/ja/skymarkdp

スカイパックツアーズ株式会社（本社：東京都中央区、社長：横山正巳）は、スカイマークの航空券とホテルがセットになった旅行商品（ダイナミックパッケージ）『たす旅』の2026年3月29日（日）出発～2026年10月24日(土）帰着分の販売を本日・1月27日（火）に開始しました。

是非この機会にGW、夏休み、連休など早めの予約でお得に旅してみませんか。

運航ダイヤ関連トピックス

《2026年夏ダイヤ期間中より、ボーイングB737-8型機の運航開始》

保有機の増加に伴い、当該期中より神戸=札幌（新千歳）、神戸=那覇、札幌（新千歳）=茨城の計3路線において増便予定！

※運航開始日及びダイヤは、確定次第あらためて発表いたします。

《福岡ー宮古（下地島）線、ご好評につき今年も直行便運航》

昨年より運航期間が約一ヶ月拡大※！

6月19日（金）から10月24日（土）まで、南国の楽園・宮古諸島への旅がさらに便利に。

※2025年夏ダイヤは6月20日（金）～9月30日（火）の期間運航

《乗継設定便が大幅に増えました》

長崎-宮古（下地島）間と仙台-鹿児島間に新たな乗継設定が加わり、ネットワークがさらに充実！

その他の路線でも乗継設定便が大幅に増え、ますます便利にご利用いただけます。

《名古屋（中部）-那覇線が増便》

1日3往復運航※で、さらに便利に。

名古屋と沖縄をつなぐ空の旅を、ぜひこの機会にご利用ください。

※2025年夏ダイヤと比較し1往復増便

【ダイナミックパッケージ『たす旅』とは】

『たす旅』は、スカイマーク航空券と宿泊施設を自由に組み合わせ、WEB上で予約できるダイナミックパッケージです。お客様の旅のスタイルや目的に合わせて、柔軟に旅行プランをつくることができ、スカイパックツアーズならではの旅を提供いたします。

『たす旅』