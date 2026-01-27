【早めの予約がメチャ得】スカイマーク公式・ダイナミックパッケージ「たす旅」発売開始！年末年始・冬休みなど人気の日程は早い者勝ち！スカイマークは座席指定無料！お預け手荷物も20kgまで個数制限なく無料！
スカイパックツアーズ株式会社（本社：東京都中央区、社長：横山正巳）は、スカイマークの航空券とホテルがセットになった旅行商品（ダイナミックパッケージ）『たす旅』の2026年3月29日（日）出発～2026年10月24日(土）帰着分の販売を本日・1月27日（火）に開始しました。
是非この機会にGW、夏休み、連休など早めの予約でお得に旅してみませんか。
運航ダイヤ関連トピックス
《2026年夏ダイヤ期間中より、ボーイングB737-8型機の運航開始》
保有機の増加に伴い、当該期中より神戸=札幌（新千歳）、神戸=那覇、札幌（新千歳）=茨城の計3路線において増便予定！
※運航開始日及びダイヤは、確定次第あらためて発表いたします。
《福岡ー宮古（下地島）線、ご好評につき今年も直行便運航》
昨年より運航期間が約一ヶ月拡大※！
6月19日（金）から10月24日（土）まで、南国の楽園・宮古諸島への旅がさらに便利に。
※2025年夏ダイヤは6月20日（金）～9月30日（火）の期間運航
《乗継設定便が大幅に増えました》
長崎-宮古（下地島）間と仙台-鹿児島間に新たな乗継設定が加わり、ネットワークがさらに充実！
その他の路線でも乗継設定便が大幅に増え、ますます便利にご利用いただけます。
《名古屋（中部）-那覇線が増便》
1日3往復運航※で、さらに便利に。
名古屋と沖縄をつなぐ空の旅を、ぜひこの機会にご利用ください。
※2025年夏ダイヤと比較し1往復増便
【ダイナミックパッケージ『たす旅』とは】
『たす旅』は、スカイマーク航空券と宿泊施設を自由に組み合わせ、WEB上で予約できるダイナミックパッケージです。お客様の旅のスタイルや目的に合わせて、柔軟に旅行プランをつくることができ、スカイパックツアーズならではの旅を提供いたします。
