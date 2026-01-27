【OWNDAYS｜オンデーズ】新宿東口店がオープン１ヶ月で売上計画比約120％を達成！インバウンド×DXで“買いやすい都市型メガネ店”として好スタート

OWNDAYS株式会社

メガネ・サングラスの製造販売を手掛ける株式会社オンデーズ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：海山丈司）は、2025年12月26日にオープンした「OWNDAYS 新宿東口店」において、１ヶ月で売上計画比約120%（※1）を記録しました。新宿というインバウンド需要の高い立地特性に加え、生成AIを活用した似合うを提案する「OWNDAYS MIRROR 3.0」や出来上がったメガネの受取用スマートロッカーなど店舗DXサービスにより、来店から購入・受取までをスムーズにする体験が評価されています。

店舗情報URL：

https://www.owndays.com/jp/ja/shops/2219(https://www.owndays.com/jp/ja/shops/2219)

※1 2025年12月26日～2026年1月25日の期間における、新宿東口店の販売売上に基づく

オープン1カ月で計画比約120％を達成した新宿東口店

OWNDAYS 新宿東口店

OWNDAYS 新宿東口店は、オープンから1カ月で売上が計画比約120％（※1）と、想定を上回るスタートを切りました。都市型・DX店舗として設計された同店は、来店から購入、受け取りまでの体験を効率化することで、混雑しやすい新宿エリアにおいても快適な購買環境を実現しています。

DXによって“買いやすさ”を高めた店舗設計と、新宿のインバウンド需要が噛み合い、都市型店舗における一つのモデルケースが形になりつつあります。OWNDAYSは今後も、都市型店舗におけるDX活用を進めながら、より多くのお客様に「速く、迷わず、楽しく選べる」アイウェア購買体験を提供していきます。

＜要因１.＞「すぐ受け取れる」体験が、都市型店舗の強みに

メガネ受取用スマートロッカー

新宿東口店では、メガネ完成後の受け取りをスムーズにする受取用スマートロッカーを導入しています。これにより、従来発生していた「受取待ち」の時間が軽減され、お客様はスタッフの対応を待つことなく、自身のタイミングでフィッティング済みのメガネを受け取ることが可能になりました。

店舗担当者からは「即日受取のお客様がロッカーを利用することで、受取が非常にスムーズになり、店内のオペレーションも安定しています」との声も上がっています。

＜要因２.＞AIが“似合う”を可視化、OWNDAYS MIRROR3.0の効果

OWNDAYS MIRROR3.0

店内に設置されたOWNDAYS MIRROR3.0は、AIによってフレームの似合い度をスコア化し、直感的な比較を可能にするサービスです。導入店舗（全国11店舗）では、約80％のお客様（※2）がOWNDAYS MIRRORを利用しており、試着体験の質を高めるツールとして定着しています。

新宿東口店では、英語・中国語表示にも対応しており、インバウンドのお客様からも「言葉の壁なく試せる」と好評です。また、MIRRORの導入により店内に1分以上滞在するお客様が増え、商品提案の機会が拡大しており、結果として購入率が高い傾向が見られています。

※2 2025年12月26日～2026年1月15日の期間における、導入店舗（全国11店舗）の延べ利用件数と購入客数をもとに算出。

＜要因３.＞インバウンド集客に強い新宿店として、トップクラスの実績

OWNDAYS 新宿東口店は、オープンしてから1ヶ月においてインバウンド売上構成比約40%（※3）を記録し、全国のOWNDAYS店舗の中でトップ6にランクインしました。心斎橋、銀座マロニエ、秋葉原といった主要インバウンド店舗に次ぐ水準となっており、新宿エリアにおける訪日客の受け皿として存在感を高めています。

訪日客の多い新宿という立地に加え、多言語対応の「OWNDAYS MIRROR」、多言語が話せるスタッフ、そしてスムーズな受取導線が、訪日客の購買を後押ししています。「言葉がわからなくても試せる」「待たずに受け取れる」という体験は、短い滞在時間の中で買い物をするインバウンドのお客様にとって大きな価値となっています。

※3 2025年12月26日～2026年1月25日の期間における、新宿東口店の販売売上に基づくインバウンドの校正比

店舗概要

店舗名： OWNDAYS 新宿東口店

営業時間： 10:00~21:00

住所：東京都新宿区新宿3丁目22-1 新宿サンパークサウス1Ｆ

OWNDAYS（オンデーズ）について

OWN‘your’DAYS

OWNDAYSは、日本、シンガポール、台湾など全世界 13 カ国・地域で約600店舗を展開しているアイウェアブランド。ただ見えるだけではなくその先のお客様の生活に寄り添い、それぞれの日々を豊かにするメガネをお届けするという志を持ち、日本から世界へ新しい需要の開拓とより良いサービスの提供を続けてまいります。

https://www.owndays.com/jp/ja

商品に関するお問い合わせ

OWNDAYSお客様窓口：

TEL 0120-900-298

OWNDAYS メガネ

https://www.owndays.com/jp/ja/eyeglasses

OWNDAYS サングラス

https://www.owndays.com/jp/ja/sunglasses

OWNDAYSコンタクト

https://www.owndays.com/jp/ja/contact-lenses