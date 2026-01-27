世界的な規模を誇る！ヨーロッパ最大のLEDディスプレイ業界イベント「ISE 2026」（スペイン・バルセロナ）に、SHISAIが新製品を出展！

株式会社オール

デジタルサイネージのハードウェアの一つであるLEDビジョンのトータルカンパニー、株式会社オール（本社：東京都港区、代表取締役：小林由明）の関連会社で、フィルムLEDビジョンおよびメッシュLEDビジョン分野で世界的な評価を高めているSHISAI Optoelectronics Co.,Ltd.（以下 SHISAI）は、2026年2月3日（火）～6日（金）にバルセロナで開催される国際展示会 ISE 2026（Integrated Systems Europe 2026） に出展いたします。

本展示会では、最先端技術から生まれた新製品の屋外用メッシュLEDビジョンおよび両面仕様メッシュLEDビジョンを展示し、世界中から来場するシステムインテグレーター、デザイナー、建築関係者に向けて、次世代LEDビジョンの新たな可能性を提案します。

展示会情報

SHISAI 展示ブース予定デザイン

名称：Integrated Systems Europe2026

会期：2025年2月3日（火）～2月6日（金）

会場：Fira Gran Via, Barcelona（スペイン バルセロナ）

新製品展示の見どころ

屋外用および両面表示に対応した次世代のメッシュLEDビジョンを展示

昨年2025年SHISAI展示ブース昨年2025年ブース内での接客

世界のフィルムLEDビジョンとメッシュLEDビジョンのリーディングカンパニーとなりつつあるSHISAIは、ISE2026に出展し、新製品である屋外用のメッシュLEDビジョン「Riddle Pro」と両面仕様メッシュLEDビジョン「Riddle D」の透過型メッシュタイプのLEDビジョンを披露します。

従来の窓面設置にとどまらないメッシュLEDビジョンの活用を想定し、屋外壁面に、屋内の両面フラッグ（縦幕・バナー）、空間演出用サインといった用途へ展開できるよう、軽量・薄型・高輝度設計の新たなLEDビジョンの可能性を追求した製品となります。

新製品のご紹介

「Riddle Pro」設置イメージ「Riddle D」設置イメージRiddle Proシリーズ屋外用メッシュLEDビジョン「Riddle Pro」

・屋外設置対応のメッシュ型LEDビジョン

・ピッチ：2.6mm ～ 10.4mm

・最大輝度：6,000cd/m²（白玉LED使用時）

・フロントメンテナンス対応

・GOBオプションにより耐久性・環境耐性を強化

屋外での遠距離・近距離の双方で高い視認性を確保し、都市空間・商業施設・ファサード演出に最適です。

製品詳細はこちら【→】(https://jp.shisai-tech.com/products/riddle-pro/)

Riddle Dシリーズ両面仕様メッシュLEDビジョン「Riddle D」

・超薄型設計による両面表示対応

・厚さ10mmで最大3m、23mmで最大9mまで連結可能

・吊り下げ（バナー・縦幕用途）／自立設置（看板用途）に対応

空間を遮らず、立体的な情報発信を可能にする新しいサイネージ表現を実現します。

製品詳細はこちら【→】(https://jp.shisai-tech.com/products/riddle-d/)

関連製品のご紹介

メッシュLEDビジョン Riddleシリーズ

製品詳細はこちら【→】(https://www.shisai-tech.com/products/riddle-series/)

メッシュLEDビジョンキャビネット Riddle Rシリーズ

製品詳細はこちら【→】(https://www.shisai-tech.com/products/riddle-r/)

フィルムLEDビジョン Mirageシリーズ

製品詳細はこちら【→】(https://www.shisai-tech.com/products/mirage-series/)

ショールーム（東京・大阪）

製品を実際に「見て・触れて・体感」できるショールームを東京・大阪に常設していますSHISAI Japan ショールームSHISAI Japanショールーム（浜松町LEDワークスタジオ）

〒105-0013

東京都港区浜松町一丁目22番5号 KDX浜松町センタービル1F

大阪LEDワークスタジオ

〒541-0056

大阪府大阪市中央区久太郎町2-5-31 関電不動産船場ビル8F

大阪LEDワークスタジオ ショールーム

予約フォーム： https://www.irodorinet.jp/contact_list/inquiry_showroom/(https://www.irodorinet.jp/contact_list/inquiry_showroom/)

ホームページ： https://ledvision.irodorinet.jp/showroom/(https://ledvision.irodorinet.jp/showroom/)

お問い合せフォーム：https://www.irodorinet.jp/contact_list/(https://www.irodorinet.jp/contact_list/)

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/128533/table/15_1_86b20d4cdfccc7f60a8e289210c3c9f3.jpg?v=202601270151 ]