世界的な規模を誇る！ヨーロッパ最大のLEDディスプレイ業界イベント「ISE 2026」（スペイン・バルセロナ）に、SHISAIが新製品を出展！
デジタルサイネージのハードウェアの一つであるLEDビジョンのトータルカンパニー、株式会社オール（本社：東京都港区、代表取締役：小林由明）の関連会社で、フィルムLEDビジョンおよびメッシュLEDビジョン分野で世界的な評価を高めているSHISAI Optoelectronics Co.,Ltd.（以下 SHISAI）は、2026年2月3日（火）～6日（金）にバルセロナで開催される国際展示会 ISE 2026（Integrated Systems Europe 2026） に出展いたします。
本展示会では、最先端技術から生まれた新製品の屋外用メッシュLEDビジョンおよび両面仕様メッシュLEDビジョンを展示し、世界中から来場するシステムインテグレーター、デザイナー、建築関係者に向けて、次世代LEDビジョンの新たな可能性を提案します。
SHISAI 展示ブース予定デザイン
展示会情報
名称：Integrated Systems Europe2026
会期：2025年2月3日（火）～2月6日（金）
会場：Fira Gran Via, Barcelona（スペイン バルセロナ）
昨年2025年SHISAI展示ブース
昨年2025年ブース内での接客
新製品展示の見どころ
屋外用および両面表示に対応した次世代のメッシュLEDビジョンを展示
世界のフィルムLEDビジョンとメッシュLEDビジョンのリーディングカンパニーとなりつつあるSHISAIは、ISE2026に出展し、新製品である屋外用のメッシュLEDビジョン「Riddle Pro」と両面仕様メッシュLEDビジョン「Riddle D」の透過型メッシュタイプのLEDビジョンを披露します。
従来の窓面設置にとどまらないメッシュLEDビジョンの活用を想定し、屋外壁面に、屋内の両面フラッグ（縦幕・バナー）、空間演出用サインといった用途へ展開できるよう、軽量・薄型・高輝度設計の新たなLEDビジョンの可能性を追求した製品となります。
「Riddle Pro」設置イメージ
「Riddle D」設置イメージ
新製品のご紹介
Riddle Proシリーズ
屋外用メッシュLEDビジョン「Riddle Pro」
・屋外設置対応のメッシュ型LEDビジョン
・ピッチ：2.6mm ～ 10.4mm
・最大輝度：6,000cd/m²（白玉LED使用時）
・フロントメンテナンス対応
・GOBオプションにより耐久性・環境耐性を強化
屋外での遠距離・近距離の双方で高い視認性を確保し、都市空間・商業施設・ファサード演出に最適です。
製品詳細はこちら【→】(https://jp.shisai-tech.com/products/riddle-pro/)
Riddle Dシリーズ
両面仕様メッシュLEDビジョン「Riddle D」
・超薄型設計による両面表示対応
・厚さ10mmで最大3m、23mmで最大9mまで連結可能
・吊り下げ（バナー・縦幕用途）／自立設置（看板用途）に対応
空間を遮らず、立体的な情報発信を可能にする新しいサイネージ表現を実現します。
製品詳細はこちら【→】(https://jp.shisai-tech.com/products/riddle-d/)
関連製品のご紹介
メッシュLEDビジョン Riddleシリーズ
製品詳細はこちら【→】(https://www.shisai-tech.com/products/riddle-series/)
メッシュLEDビジョンキャビネット Riddle Rシリーズ
製品詳細はこちら【→】(https://www.shisai-tech.com/products/riddle-r/)
フィルムLEDビジョン Mirageシリーズ
製品詳細はこちら【→】(https://www.shisai-tech.com/products/mirage-series/)
ショールーム（東京・大阪）製品を実際に「見て・触れて・体感」できるショールームを東京・大阪に常設しています
SHISAI Japan ショールーム
SHISAI Japanショールーム
（浜松町LEDワークスタジオ）
〒105-0013
東京都港区浜松町一丁目22番5号 KDX浜松町センタービル1F
大阪LEDワークスタジオ
〒541-0056
大阪府大阪市中央区久太郎町2-5-31 関電不動産船場ビル8F
大阪LEDワークスタジオ ショールーム
予約フォーム： https://www.irodorinet.jp/contact_list/inquiry_showroom/(https://www.irodorinet.jp/contact_list/inquiry_showroom/)
ホームページ： https://ledvision.irodorinet.jp/showroom/(https://ledvision.irodorinet.jp/showroom/)
お問い合せフォーム：https://www.irodorinet.jp/contact_list/(https://www.irodorinet.jp/contact_list/)