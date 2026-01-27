【こだわりの練り込み製法】鎌倉ウィッチのバレンタイン。3種のチョコレートに茶葉の芳醇な香りを閉じ込めた『生チョコレート・アールグレイ』登場

有限会社ケイワン生チョコレート・アールグレイ

神奈川県を中心に７店舗を展開する有限会社ケイワン（本社：神奈川県鎌倉市極楽寺／代表取締役：

中村 友）は、2026年2月1日（日）から数量限定で『生チョコレート・アールグレイ』を販売いたします。

本場ベルギー産のスイート＆ミルクにキレのある国産のビターを配合し、アールグレイ茶葉をフレッシュクリームで煮出すことで、奥行きのある味わいとベルガモットの爽やかな香りを引き出しました。

洋酒を使わず、チョコレートと紅茶の「純粋な美味しさ」を追求した、なめらかな口どけと上品な余韻を楽しめる、贅沢な味わいです。9粒入りの気軽に楽しめるサイズ感は、自分へのちょっとしたご褒美にはもちろん、大切な方への贈り物としても喜ばれます。ひと口で広がる、豊かな味わいをぜひご堪能ください。

私たちは2025年11月1日より、屋号を「鎌倉ウィッチ」に、代表商品を『鎌倉ウィッチ』にブランド刷新いたしました。「鎌倉ウィッチ」へのブランド刷新は決して容易ではありませんでしたが、新たな挑戦やお客さまとの温かな出会いに、多くの学びや喜びがありました。

『鎌倉ウィッチ』のコンセプト「おひとつどうぞ。」を胸に、お客さま一人ひとりの様々なシーンに寄 り添い歩んでいきたい。その想いを形にするため、厳選した良質な素材を使用した上で「より美味しい ものを」という気持ちを込めて、これまでも、そしてこれからも一つひとつの商品と共に喜びをお届け できる存在として取り組んでまいります。

【数量限定】生チョコレート・アールグレイ

アールグレイの芳醇な香りを閉じ込めた生チョコレート

■商品概要

【商品名】生チョコレート・アールグレイ 9粒入

【発売日】2026年2月1日（日）～なくなり次第終了

【価 格】1,620円（税込）

【取扱店】■鎌倉本店：神奈川県鎌倉市御成町8-1（TEL：0467-25-0660）

■シァル鎌倉店：神奈川県鎌倉市小町1丁目1-1（TEL：0467-33-5224）

■テラスモール湘南店：神奈川県藤沢市辻堂神台1丁目3-1 1F 湘南マルシェ

（TEL：0466-54-8755）

■小田急百貨店ふじさわ：神奈川県藤沢市南藤沢21-1 ODAKYU 湘南 GATE B1F

（TEL：0466-52-8544）

■小田急百貨店町田店：東京都町田市原町田 6-12-20 B1F（TEL：042-860-6001）

■オンラインショップ：神奈川県横浜市戸塚区戸塚町2773（TEL：0120-157-041）

受付：10時～17時 ※土日定休

※数量限定にてご用意しております。完売の際はご容赦くださいますようお願い申し上げます。

【パティシエのこだわり】生チョコレート・アールグレイのヒミツとポイント

●3種のチョコレートをブレンド

本場ベルギー産のスイート＆ミルクにキレのある国産のビターを配合し、奥行きのある、濃厚で洗練された味わいに仕上げました。

●濃厚なコク

フレッシュクリーム（乳脂肪40%）と国産

フレッシュバターを使用し、贅沢な口どけを

お楽しみいただけます。

●煮出し製法

アールグレイ茶葉をフレッシュクリームで丁寧

に煮出し、ベルガモットの爽やかな香りを引き

出しました。

●安心のノンアルコール

洋酒を使わず、チョコレートと紅茶の

「純粋な美味しさ」を追求しました。

●マル秘ポイント●

バターは溶かさずポマード状にして練り込む製法で、舌触りはよりきめ細かく、口の中で

なめらかに溶ける上質な口どけを実現。

見た目には分かりにくい工程ながら、味わいと食感の完成度を大きく左右する、パティシエならではのこだわりです。

鎌倉ウィッチのバレンタイン

販売価格：単品 200円（税込）／5個入 1,080円（税込）

■セゾンウィッチ(塩チョコ)

ほどよい塩味を効かせたコク深いバタークリーム、カカオの香り高いチョコチップ、鎌倉ウィッチ特製のビスケット。三位一体となった奥行きのある味わいは、寒い冬にそっと寄り添うご褒美スイーツです。チョコレート×塩バタークリームの贅沢な味わいをお楽しみ頂けます。

※数量限定にてご用意しております。

販売価格：単品 300円（税込）／6個入 1,970円（税込）

■レーズンブラウニー

代表商品鎌倉ウィッチ（ラムレーズン）に使用している自家製ラムレーズンを焼きこんで、バターをたっぷり使った濃厚なブラウニー。

しっとり食感にカカオの豊かな香りとラムレーズンの芳醇な余韻が広がります。個包装で日常のご褒美からちょっとしたプレゼントまで幅広く喜ばれる一品です。

販売価格：単品 540円（税込）／2個入 1,260円（税込）

■とろけるショコラ

ベルギー産スイートチョコレートを使用し、

蒸し焼きにした濃厚なチョコレートケーキ。

冷やすと生チョコのような食感が楽しめ室温に

戻すとさらに口どけが増し、とろけるような食感に変化します。

【取扱店舗】鎌倉本店・大船ルミネウィング店・

戸塚工場直営店

販売価格：3,800円（税込） サイズ：11cm角

■石畳デコレーションケーキ（11cm角）

きめの細かいチョコスポンジ、上質な生クリーム、ふわふわスポンジ、チョコクリーム、チョコスポンジの贅沢な5層のケーキにさらにチョコレートをコーティング。根強い人気の濃厚なチョコレートケーキです。

※2日前までの予約販売

【取扱店舗】鎌倉本店・大船ルミネウィング店・

戸塚工場直営店

『鎌倉ウィッチ』のコンセプト「おひとつどうぞ。」

私たちは2025年11月1日より、屋号を「鎌倉ウィッチ」に、代表商品を『鎌倉ウィッチ』にブランド刷新いたしました。

新ブランド名『鎌倉ウィッチ』のコンセプト「おひとつどうぞ。」は、私たちとお客様の店頭での1シーン、お客様の先での私たちの製品との1シーンをキーデザインに、新たに社内ブランド刷新プロジェクトを発足させ、1年もの時間をかけてつくりあげたブランドコンセプトです。創業から37年のさまざまなシーンや社長と社員達の気持ちを出し合う中で、各店のお客様とのエピソードを振り返り嬉しくなり、会社や製品に対する想いが込み上げ涙がでてきたり、思うように言葉にできないもどかしさがあったりと、デザイン的な見た目のかっこよさだけではない、組織に共感と連帯感をもたらした広義のブランドデザインに挑戦できました。

心を込めて作ったお菓子をお客さま一人ひとりに「おひとつどうぞ」と手渡し、繋がりが生まれる。その瞬間に感じられる温かな喜びをこれからも大切にし、この節目を更なる出発点と捉え決意を新たに歩みを進めてまいります。

鎌倉の名スイーツ『鎌倉ウィッチ』

鎌倉ウィッチ（ラムレーズン）5個入\880（税込）鎌倉ウィッチ（コーヒー）5個入\1,000（税込）

■代表商品『鎌倉ウィッチ』

ふっくらとした自家製ラムレーズンと口どけの良い風味豊かなバタークリームを軽い食感のビスケットでサンド。『鎌倉ウィッチ』は煮上がった直後にラム酒を加えアルコール分を揮発させ、その後じっくり休ませることでレーズンにやさしく上品なラムの香りを閉じ込めています。

そうして作られた自家製ラムレーズンはお子さまやお酒の弱い方でも安心してお召し上がりいただけます。「ラムレーズン」「バタークリーム」「鎌倉ビスケ」の3つの組み合わせは時間を重ねるごとに

サクッとした食感からしっとりとした口当たりをお楽しみいただける、ここにしかない、私たち自慢の逸品です。

鎌倉ウィッチ 鎌倉本店

鎌倉本店 外観鎌倉本店 カフェスペース

海と山に囲まれ、市内随所に寺院などの歴史的建造物が残され文化や歴史が息づく人気の観光地古都・鎌倉。小町通りや鶴岡八幡宮といった賑わいのある東口エリアとは対照的に、鎌倉駅西口に広がる御成通りは、どこか落ち着いた雰囲気が漂う大人のエリア。その御成通りの中ほどに佇むのが「鎌倉ウィッチ 鎌倉本店」です。人通りが比較的少なく、ゆったりとした時間が流れるこの場所で、鎌倉本店ではカフェも併設。地元の方々や観光のお客様に親しまれています。鎌倉らしい静けさと自慢のお菓子を味わえる場所。それが、御成通りにある鎌倉ウィッチ鎌倉本店の魅力です。

会社概要

代表取締役社長 中村友「おひとつどうぞ。」

この言葉に、新たに始まる「鎌倉ウィッチ」への想いを込めました。私たちが大切にしているのは、お菓子を作る喜び、お客さまにお届けする喜び、そして、そのお菓子が縁でお客さまと再び出会える喜びです。この度、新たな一歩を踏み出すにあたり、私たちはこの「喜び」の原点に立ち返ります。心を込めて作ったお菓子を、お客さま一人ひとりに「おひとつどうぞ」と手渡し、繋がりが生まれる。その瞬間に感じられる温かな喜びを、これからも大切にしたいと考えています。「おひとつどうぞ」の心で、お客さまとの繋がりを育み、皆さまに喜びを感じていただけるお店であり続けることが、私たちの使命です。今後とも、「鎌倉ウィッチ」を末永くご愛顧いただきますよう、心よりお願い申し上げます。

社名 ： 有限会社ケイワン

本社所在地 ： 神奈川県鎌倉市極楽寺1-13-27

営業本部・生産部 ： 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町2773

ホームページ ：https://www.kamakurawich.jp/

公式Instagram ：https://www.instagram.com/kamakura_wich/

公式ｘ ：https://x.com/kamakurawich