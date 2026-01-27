「横浜市民ギャラリーコレクション展2026　戦後をあゆむ」2月20日（金）ー 3月8日（日）に開催

公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団

「横浜市民ギャラリーコレクション展」は、年に一度テーマを設けて開催している所蔵作品展です。今回は「戦後をあゆむ」をテーマに、絵画、写真、一コマ漫画など約60点の所蔵作品に、関連資料を加えた計95点をご紹介します。

2025年、日本は戦後80年を迎えました。本展では1930～1940年代の戦争の影響や戦時下の様子、戦後の社会について読み解くことができる作品を展示します。また、所蔵作家に関連する資料として漫画家が終戦日の記憶や戦後の横浜の日常を描いた作品、小説家の手稿などを加えることにより、作家たちが戦争、社会、人々の営みをどのようにみつめ、表現してきたのかを深く掘り下げます。これらの作品を通して、戦後の日本を生きた人々の歩みをたどり、横浜の移り変わりを感じとることができるでしょう。

現在も世界では争いが絶えず起こり、社会は混迷を深めています。日本で起きた戦争も決して遠い過去の出来事ではありません。私たちは今なお、戦後という歴史から地続きの現代を生きています。このような時代にこそ、本展が私たち一人ひとりの平和への思いを深める機会となることを願っています。

展覧会ウェブサイト｜ https://ycag.yafjp.org/exhibition/collection_2026/(https://ycag.yafjp.org/exhibition/collection_2025/)

章構成

プロローグ

1章 作家がみつめた戦争

2章 描かれた戦後

3章 写された戦後の横浜

4章 つづく戦後

特別出品 書籍『私の八月十五日』シリーズより

特別出品 ヒサクニヒコの横浜の記憶

三橋兄弟治《港》 1940年 水彩、紙 57.3×75.0cm 横浜市民ギャラリー所蔵八島一夫《横浜大空襲500機 ［450まで数えられるってどうでもよいのよ早く逃げて]》マジック、水彩、紙 1978年 102.7×72.4cm 横浜市民ギャラリー所蔵岩田栄之助《終戦後の横浜港》 1947年 油彩、キャンバス 65.6×80.5cm 横浜市民ギャラリー所蔵常盤とよ子《真金町遊郭初店》 1954年 ゼラチン・シルバー・プリント 26.6×40.5cm 横浜市民ギャラリー所蔵

出品予定作家（所蔵作品）

赤塚不二夫 五十嵐英壽 池田龍雄 岩田栄之助 奥村泰宏 木下孝則 小林治雄 佐藤努 島田四郎 鈴木健夫 平良孝七 田代利夫 ちばてつや 常盤とよ子 仁平廣 長谷川潔 英伸三 浜口タカシ 林忠彦 茨田茂平 ヒサクニヒコ 兵藤和男 松島一郎 緑川廣太郎 三橋兄弟治 宮本昌雄 森田拳次 八島一夫 矢野徳 山口啓介 山崎秀夫 若江漢字

（32作家）

本展のみどころ

山崎秀夫《米海軍通信隊（上瀬谷）》 1979年 鉛筆、水彩、紙 30.8×40.3cm 横浜市民ギャラリー所蔵

１．横浜ゆかりの作家がみつめた戦後の風景と人々の営み

戦後の横浜でたくましく生きる人々の姿をとらえた奥村泰宏、常盤とよ子らの写真、横浜の街の移り変わりや当時の空気を今に伝える岩田栄之助などの絵画を展示します。また、作家・大佛次郎の直筆の日記などを通して、作家たちが戦中戦後の横浜の様子をどのようにみつめたかを探ります。

奥村泰宏《日ノ出町》 1952年 ゼラチン・シルバー・プリント 28.7×44.1cm 横浜市民ギャラリー所蔵

２．ちばてつや、ヒサクニヒコらの漫画家が描き、語る戦争体験

赤塚不二夫、森田拳次ら当館所蔵の一コマ漫画のコレクションに加え、漫画家たちが終戦日の体験を漫画と文章で表した書籍『私の八月十五日』シリーズ（今人舎、2015年復刊；原著はミナトレナトス、2004年刊行）の複製パネルや、ヒサクニヒコが戦後の横浜を描いた『濱手帖13』（P to P合同会社、2024年）のイラスト原画を展示します。あわせて本展のために収録した、ちばてつや、矢野徳のインタビューも上映します。

ちばてつや《地獄の旅へ》（書籍『私の八月十五日』シリーズより）(C)ちばてつや

３．戦後の横浜を主題とした舞台で知られる五大路子の朗読、街歩きなど多彩なイベント

2月28日には、舞台「横浜ローザ」などで知られる俳優の五大路子が展示室で朗読パフォーマンスをおこない、来場者を当時の横浜へと誘います。また、漫画家ヒサクニヒコによるレクチャー、出品作品を紹介しながら日ノ出町周辺を歩くガイドツアー、鑑賞サポーター（ボランティア）が来場者と対話する「おしゃべりの日」など、会期中に様々なイベントを開催します。

関連イベント

昨年の「おしゃべりの日＠コレクション展」の様子

１. レクチャー「漫画で記憶を描きとめる～ヒサクニヒコの横浜の記憶～」

本展出品作品に関する制作エピソードや戦後の横浜の思い出についてのお話

日時：2月21日（土）14:00～15:30

講師：ヒサクニヒコ(ヒトコマ漫画家、イラストレーター)

会場：4階アトリエ

対象・定員：小学生以上50名程度（応募多数の場合は抽選）

参加費：1,000円

申込締切：2月4日（水）必着

※事前申込制（詳細は当館ホームページ(https://ycag.yafjp.org/exhibition/collection_2026/)をご覧ください）

ヒサクニヒコ『濱手帖 13 横浜の記憶』(P to P合同会社、2024年)より

２.担当学芸員によるギャラリートーク

日時：2月23日（月・祝）11:00～11:30

参加費：無料（申込不要）

３.朗読とお話「戦後を生きた女性たち」

「横浜ローザ」など戦後の横浜を主題とした舞台で知られる五大路子が、 戦後を生き抜いた女性たちの声を朗読します

日時：2月28日（土）14:00～14:40

出演：五大路子（俳優、「横浜夢座」座長） 、後藤泰観（Vn.）

参加費：無料（申込不要）

五大路子

４. ハマキッズ・アートクラブ「横浜市民ギャラリーまるごと探検ツアー」

コレクション展や作品収蔵庫などを学芸員と一緒に巡ります。

日時：3月1日（日）10:30～11:40

対象・定員：小学3～6年生 10名（抽選）

参加費：500円

申込締切：2月10日（火）必着

※事前申込制（詳細は当館ホームページ(https://ycag.yafjp.org/exhibition/collection_2026/)をご覧ください）

「横浜市民ギャラリーまるごと探検ツアー」 昨年度の様子

５.おしゃべりの日＠コレクション展

展示室で鑑賞サポーター（ボランティア）と作品をみながらおしゃべりしませんか？

おすすめ作品の紹介も交えながら、美術をめぐる自由な会話を楽しみましょう。

日時：3月1日（日）10:30～12:30、14:30～16:30／3月8日（日）14:00～16:00

会場：展示室1、B1

参加無料、申込不要

６.ガイドツアー＆ミニ講座「戦後の横浜風景 ～絵＆写真で辿る伊勢佐木・日ノ出町・野毛～」

本展の出品作品を紹介しながら、横浜の歴史にふれる街歩きとスライドレクチャー

日時：3月7日（土）9:30～12:00

対象：一般（要申込、先着順）

※1月中旬受付開始。申込方法等は横浜シティガイド協会ウェブサイトをご確認ください

参加費：1,000円

主催：NPO法人横浜シティガイド協会

共催：横浜市民ギャラリー

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/14302/table/1452_1_3044731ac195df668c030c3c321ad71d.jpg?v=202601270121 ]

お問合せ先

横浜市民ギャラリー(公益財団法人横浜市芸術文化振興財団／西田装美株式会社 共同事業体)

住所：〒220-0031 横浜市西区宮崎町26-1

TEL：045-315-2828

FAX：045-315-3033

URL：https://ycag.yafjp.org/