【第一実業】SLAS 2026 International Conference & Exhibition 出展のご案内

第一実業株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：船渡雄司）のグループ会社であるDAIICHI JITSUGYO (AMERICA), INC.は、2026年2月7日（土）から2月11日（水）までの5日間、米国・ボストンで開催される世界最大規模のラボオートメーション技術の展示会「SLAS 2026 International Conference & Exhibition」 に出展いたします。

本展示会では、パナソニック プロダクションエンジニアリング株式会社（以下、PPE）の自動細胞培養、自動分化誘導を可能にする全自動培養装置 NPi-11、および四国計測工業株式会社（以下、四国計測工業）の開発から量産まで適用可能な全自動培養装置と導入が容易な卓上細胞培養装置の実機展示を行います。これらの装置は、日本が得意分野とするiPS細胞を中心に開発された技術を基盤としており、多種多様な細胞に利用できる汎用機として幅広い研究・生産ニーズに対応します。

【主要展示機】

PPE社製・NPi-11

・京都大学との10年以上の共同研究により誕生

・細胞研究者の日々の研究動作を自動化

・自動培養、細胞継代、および培養後の分化誘導工程まで全自動で対応

・高精度分注機や遠心分離機などを集約し、広範囲な細胞研究プロセスを全自動で実現

四国計測工業製・自動培養装置

・国内およびアジアで圧倒的なシェアを誇るワクチン製造用マニピュレーター技術を応用した新型装置

・インキュベーター、細胞観察機能も統合した、オールインワンの細胞培養装置

【SLAS2026 出展概要】

開催期間 ：2026年2月7日（土）～ 2月11日（水）

開催場所 ：Thomas M. Menino Convention and Exhibition Center (MCECC), BOSTON

旧名称: Boston Convention and Exhibition Center (BCECC)

ブース番号：2227・パナソニック プロダクションエンジニアリング（PPE）

2529・四国計測工業

【パナソニック プロダクションエンジニアリング株式会社 概要】

住所：〒571-8502 大阪府門真市松葉町2番7号

設立：2014年4月

代表者名：森田 雅史

事業概要： 生産設備ソリューション、成形ソリューション、ITソリューション、新規価値創造、保守・点検

https://www.panasonic.com/jp/company/ppe/

【四国計測工業株式会社 概要】

住所： 〒764-8502 香川県仲多度郡多度津町南鴨200番地1

設立：1951年12月

代表者名：寺井 昇二

事業概要： 検査装置や基板実装、監視・予知システム等を提供

https://www.yonkei.co.jp/

今回出展する両社の技術は、日本で開発された先進的な細胞培養ソリューションであり、巨大な市場を形成する欧米の細胞医療分野のお客様に、新たな可能性を提案いたします。 次世代型エンジニアリング商社である当社グループのヘルスケア事業は、先進的な技術とソリューションを通じ、世界中の企業の生産性向上と品質強化を推進することで、人々の健康に大きく貢献します。

お問い合わせ：

第一実業株式会社 ヘルスケア事業本部

TEL：06-4967-3033

事業推進企画部 部長 今村 浩之