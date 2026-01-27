QRコード読み取りだけ、アプリ不要の音声ガイド（50言語・無料）企画展「いろんな刀大集合」で提供／名古屋刀剣ワールド

東建コーポレーション株式会社

名古屋刀剣博物館「名古屋刀剣ワールド」（愛知県名古屋市中区）の企画展・特別展では、音声ガイドが利用できます。現在開催中の企画展「いろんな刀大集合」【1/22(木)～3/15(日)】でも、音声ガイドを聞きながら展示品を鑑賞するのがおすすめです。

音声ガイドを聴く際に必要なものは、スマートフォンとイヤホン。日本語と英語を含む全50言語対応の解説を聴くことができるため、様々なお客様に活用していただけます。

音声ガイドのここが便利！

●スマホとイヤホンがあればOK

「音声ガイド案内」にあるQRコード※を読み取るだけ。アプリのインストールは不要です。（＊スマートフォン、イヤホン、専用機器の貸し出しは行っておりません)

※QRコード(R)（デンソーウェーブの登録商標です）

● 学芸員監修の解説

展示品の見どころや歴史的背景を、専門的かつわかりやすく紹介します。

● 50言語対応

日本語を含む50言語に対応。海外からの来館者の方も安心です。

● 好きなタイミングで聴くことができる

展示品の番号を選んで再生。繰り返し聴くことも可能です。

音声ガイドとともに、現在開催中の企画展「いろんな刀大集合(https://www.meihaku.jp/event-ironnakatana/)」をお楽しみください！

音声ガイドのご利用方法

音声ガイド（無料）は、誰でもかんたんにご利用いただけます。お客様のスマートフォンに、お持ちのイヤホンを接続してお楽しみください。

１. スマホで、館内に設置された「音声ガイド案内」のQRコードを読み取って、アクセス！

２. 聴きたい展示品の番号をタップ！

３. イヤホンに音声ガイドが流れはじめます！

スマホとイヤホンさえあれば音声ガイドを楽しめます。美術品の奥深さに耳を傾けながら、同時に自分の目でじっくりと鑑賞できるので、ぜひお気軽にご利用くださいね。

音声ガイドに関する来館者の声

音声ガイドの存在について- 「音声ガイドがあるとは知りませんでした」- 「イヤホンを持ってくればよかった」- 「無料なのは嬉しい」- 「スマホで聴けるのは便利」- 「知っていたので、最初からフル活用できました」- 「毎回、楽しみにしています」「イヤホンを持参して良かった」という声- 「初心者だけど理解できた！」- 「展示を何倍も楽しめた！」- 「外国人の友人が大喜び」- 「自分のペースで見られるのがいい」- 「音声があると理解しやすい」- 「じっくり鑑賞できた気がする」

このような感想を多くお寄せいただいています。

ご来館の際は、イヤホンのご持参がおすすめです。

企画展「いろんな刀大集合」

期間：2026年1月22日(木)～3月15日(日)

場所：北館4階 特別展示室

主な展示品：

【特別重要刀剣】古剣 無銘

【特別重要刀剣】太刀 銘 吉用

【重要刀剣】薙刀 銘 洛陽住藤原国広造 慶長十六八月日

【重要刀剣】脇差 銘 津田越前守助広 寛文十年二月日

企画展の詳細はこちら :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000051.000023091.html

施設情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23091/table/55_1_a0418c5412c35481b8e6d29af4275fcb.jpg?v=202601270121 ]企画展「いろんな刀大集合」 :https://www.meihaku.jp/event-ironnakatana/