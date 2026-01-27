舞子ビラ神戸「第4回 #舞子の日 キャンペーン」開催のお知らせ

明海グループ株式会社

シーサイドホテル舞子ビラ神戸では、日頃のご愛顧に感謝を込めお得に楽しめる特別企画「第4回 #舞子の日キャンペーン・新春クーポン祭」を開催いたします。

昨年からさらにパワーアップした今回のキャンペーンでは、最大30％OFFの選べるクーポンや、新館宿泊者限定の特典など、幅広いお客様にご利用いただけるお得な内容をご用意しました。

Instagramを活用した参加型キャンペーンとなっておりますので、ぜひ「舞子ビラ神戸(https://www.instagram.com/p/DThT7GEkiWm/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)」をフォローのうえ この機会にご確認ください。

舞子ビラ神戸 Instagram URL :https://www.instagram.com/p/DThT7GEkiWm/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==





■キャンペーン概要

名称：第4回 #舞子の日 キャンペーン（新春クーポン祭）

予約期間：2026年1月15日（木）15:00 ～ 1月30日（金）15:00

宿泊対象期間：2026年1月15日（木）～2月28日（土）



■参加方法

舞子ビラ神戸公式Instagramアカウント（@maikovilla）(https://www.instagram.com/p/DThT7GEkiWm/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)をフォローし、

キャンペーン投稿に「いいね」

プロフィールリンクから予約ページへアクセス 希望プランを選択し、

予約画面でクーポンコードを入力





■クーポン内容

クーポンコードは、Instagramからご確認いただけますと幸いです

詳細およびコードはこちらから :https://www.instagram.com/p/DThT7GEkiWm/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==



[対象プラン]

★ サウナ客室プラン30％OFF（朝食付・素泊まり）

★ 1～2月限定 2食付きプラン30％OFF

（サントロペ／キーウエスト／有栖川 和会席）

★ 全プランで使える15％OFFクーポン





■新館宿泊者限定特典（クーポン利用者対象）

ご予約の方に アクティビティ施設2時間無料利用券 をプレゼント！

（カラオケ／ゴルフシミュレーター／卓球＆ダーツ いずれか1施設） ※当日フロントで受付可能

カラオケルームインドアゴルフ

卓球＆ダーツ卓球＆ダーツ

■その他

空室状況および宿泊プランの詳細は、舞子ビラ神戸公式Instagram(https://www.instagram.com/p/DThT7GEkiWm/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)よりご確認いただけます。

【ホテル概要】

施設名：シーサイドホテル舞子ビラ神戸

所在地：〒655-0047 兵庫県神戸市垂水区東舞子町18-11

電話番号：078-706-3711

公式サイト：https://maikovilla.co.jp/

〈 SNSでも定期的に情報発信しております 〉

ホテル公式Instagram：https://www.instagram.com/maikovilla/

さふぃスパ舞子専用Instagram：https://www.instagram.com/surfeel_spa_maiko/

本格メンズサウナ専用 X（旧Twitter）：https://x.com/maikovillakobe

施設：レストラン／大浴場／宴会場／チャペル／屋外プール／無料Wi-Fi／駐車場完備

アクセス：JR「舞子駅」より徒歩約7分、山陽電鉄「霞ヶ丘駅」より徒歩約7分

瀬戸内海と明石海峡大橋を望む絶好のロケーションに位置する「シーサイドホテル舞子ビラ神戸」は、海と緑に囲まれたリゾートホテルです。2025年春、新館のリニューアルを迎え、より快適で洗練された空間へと生まれ変わりました。

観光はもちろん、記念日やウェディング、ビジネス利用にも最適な施設として、地元の方はじめ多くのお客様にご愛顧いただいております。