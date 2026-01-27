フリーデン、一関種豚センターで「Milfee」と自社管理システムを連携

株式会社YE DIGITAL

株式会社YE DIGITAL（※1、以下 YEデジタル）が提供する、飼料タンク残量管理ソリューション「Milfee（ミルフィー）」(https://www.ye-digital.com/jp/product/milfee/)が、養豚から食品加工・流通までを一貫して手掛ける株式会社フリーデン（※2、以下 フリーデン）の一関種豚センター（※3）全39タンクに、2025年5月に導入されました。「Milfee」の外部連携（API）機能を活用し、同社独自開発の飼料・添加剤管理システムと統合することで、残量の「見える化」に加え、投入日・投入量や添加物量の自動算出、帳票作成など飼料管理業務の効率化と標準化の基盤整備を進めています。

≪注目ポイント≫

外部連携（API）で飼料管理を自動化！残量・消費量から投入計画と添加物量まで算出！

■現場の負担を減らし、複数農場の仕組みを標準化したい

フリーデンは、複数農場の安定運営を目指し「農場DX」による業務の標準化と効率化に取り組んでいます。従来、タンク残量は現場担当者が目視で確認し、投入計画や添加物管理は熟練者の経験に依存していました。これらの作業は負担が大きく、標準化も難しいことから、自動化と効率化を求め、生産性向上、省力化、業務負担軽減を実現し、複数農場を統一して管理できる仕組みの導入を検討。社内スタッフだけでなく、飼料メーカーや配送ドライバーなど外部関係者にとっても使いやすいシステムづくりを目指しています。

■連携の仕組みと新たに実現できたこと

「Milfee」は1日4回の自動計測でタンクの残量データを取得できるほか、APIを通じて外部システムと連携できます。

今回、フリーデンの飼料・添加剤管理システムと統合したことで、以下が可能となりました。

●飼料・添加剤の投入日・投入量の自動算出

●添加剤の自動計算や計画立案

●「飼料残量報告書」などの帳票自動作成

● 棚卸し作業の負担軽減

フリーデン提供画像：自動算出された投入量を確認している様子

これにより危険を伴う残量確認や手計算を減らし、複数農場で使える標準化の基盤づくりが整いました。初期導入から伴走支援を行い、「皆で活用していく」という姿勢のもと、持続可能な農場運営に向けた『農場DX』を進めています。

■フリーデンの展望 ～「見える化」の先にある持続可能な運営～

「Milfee」の活用により、危険作業の削減や業務負担の軽減が進み、現場が生産や育成に専念できる環境が整いつつあります。今後も飼料業務の見える化にとどまらず、飼料の種類や添加物の調整など、現場ならではの判断に時間を使えるようにし、複数農場の持続可能な運営に向けた『農場DX』を進めていきます。

今回、「Milfee」の外部連携を通じて、フリーデンが独自に構築されたシステムと飼料管理の自動化と業務標準化に向けた基盤づくりを支援することができました。

YEデジタルは今後も「飼料残量の見える化」で畜産業界の現場に合った、さまざまな課題解決や業務効率化に寄与できるよう、取り組んでまいります。

※1株式会社YE DIGITAL：本社 北九州市小倉北区、代表取締役社長：玉井裕治

※2株式会社フリーデン：本社 神奈川県平塚市、代表取締役社長：小俣勝彦

※3一関種豚センター：岩手県一関市

※ 記載されている会社名、商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

※ 掲載されている情報は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。

（会社概要）

<商号> 株式会社YE DIGITAL (YE DIGITAL Corporation)

<設立> 1978年2月1日

<代表者> 代表取締役社長 玉井裕治

<本社所在地>福岡県北九州市小倉北区米町二丁目1番21号

<事業内容>

・ビジネスソリューション

‐ ERPグローバル展開支援（SAP他）

‐ データ連携基盤

‐ 顧客業務システムの構築・運用

・ IoTソリューション

‐物流DX

‐ソーシャルIoT

‐AI・ビッグデータ分析

・ サービスビジネス

‐ SAP運用支援（グローバルサービスセンター）

‐ 物流システムの運用支援（物流DXサービスセンター）

‐ データ統合管理プラットフォーム

‐ BPO/ITOサービス

<沿革>

・1978 安川情報システム（株）創立

・2003 東証2部上場

・2019 社名を（株）YE DIGITALに変更

・2020 本社を北九州市小倉北区に移転

・2024 首都圏のオフィスを統合し渋谷オフィス開設

<企業ホームページ>

https://www.ye-digital.com/

<関連リンク>

https://www.ye-digital.com/jp/product/milfee/