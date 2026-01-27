報道関係者各位

2026年1月27日

株式会社ブライセン

「リテールテックJAPAN 2026」出展のご案内 ― 流通小売業の基幹業務から需要予測・在庫管理・出荷までをつなぐ

サプライチェーンDXを提案 ―

株式会社ブライセンは （本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤木 優、以下ブライセン） 、2026年3月3日（火）から6日（金）まで東京ビッグサイトで開催される、国内最大級の流通業向け情報システム総合展「リテールテックJAPAN 2026」に出展いたします。

本展示会では、流通DXソリューション「B-Luck」、流通小売業向け基幹システム「基幹船」、さらにクラウド型倉庫管理システム「COOOLa」を加え、流通小売業の基幹業務から需要予測・在庫管理・出荷まで、現場業務DXに強みを持つサプライチェーンソリューションをご紹介します。

ブライセンブース番号は RT5207（東5ホール）です。ぜひお立ち寄りください。

ご来場登録はこちら（リテールテック公式サイト）

https://www.retailtech.jp/

◇今回の出展の見どころ

流通小売業の「現場業務」を起点に、サプライチェーン全体をDX

ブライセンは、流通小売業の売場・本部・倉庫それぞれの現場業務に根ざしたシステムを強みとしています。本展示では、

基幹業務、需要予測、在庫管理、発注、値引、出荷までを一気通貫でつなぐサプライチェーンソリューションとして、B-Luck、基幹船、COOOLaの連携による業務DXをご提案します。

「部分最適ではなく、現場が楽になる全体最適」を実現する点が、今回の出展の最大の見どころです。

◇出展ソリューション概要

(1)流通DXソリューション『B-Luckスイート』

・需要予測型自動発注（発注作業時間93％削減）

・リアルタイム在庫・時間帯別客数予測・PI値計算

・AI値引（推奨リスト、ロスランキング、結果評価）

・賞味期限チェック × ESL連携

・本部－店舗間タスク管理、宅配受注管理、MA／CRM、シフト管理 ほか

(2)流通小売業向け基幹システム『基幹船』

業界特化の基幹システムとして、本部・店舗業務を効率化し、

売上管理・商品管理・仕入・在庫など、流通小売業の経営基盤を支えます。

(3) クラウド型倉庫管理システム『COOOLa』

豊富な標準機能と柔軟なカスタマイズ性を兼ね備えた、クラウド型WMS／WES

・入荷・保管・ピッキング・検品・出荷までを一元管理

・物流現場に合わせた柔軟な業務設計が可能

・B-Luck・基幹船との連携により、需要予測から出荷までの情報をシームレスに連動

流通・小売業における倉庫業務の省人化・可視化・効率化を支援します。

【デモ展示の目玉】

賞味期限管理から値引・販売までを“止まらずにつなぐ”売場デモ

ブライセンブースでは、売場業務を想定したデモンストレーションを実施します。

・賞味期限が近づいた商品をB-Luckが検知

・ESL（電子棚札）で対象商品を可視化

・AIが最適な値引率・金額を自動算出

・レジでの自動値引処理ができる値引シール発行

賞味期限チェック × ESL × AI値引 × 値引シールを連動させ、

値引判断から販売までの一連業務を、B-Luck上でスムーズに完結できることをご体感いただけます。

属人化しがちな売場判断を、誰でも・迷わず・正しく実行できる運用イメージを、実機デモでご紹介します。

◇開催概要

展示会名 ：リテールテックJAPAN 2026

会期 ：2026年3月3日（火）～2026年3月6日（金） 4日間

（10：00～17：00 ※最終日は16：30まで）

会場 ：東京ビッグサイト 東展示棟

ブース番号 ：RT5207（東5ホール トータル流通情報システムゾーン）

【問い合わせ先】

株式会社ブライセン 物流流通本部

電話: 03-6261-3612 お問合せ：https://b-luck.jp/contact/

※記載された会社名および製品名などは、該当する各社の商標または登録商標です。

※原則として、掲載文中では、TM、（R）を明記していません。