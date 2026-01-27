「餅つきで愛を叫べ！」2月11日、バレンタイン餅つき開催。つきたて当日しか食べられない「抹茶に溺れるショコラ餅」数量限定販売。 ～ 推し活、カップル、片思い ～【浅草のおもち専門店・餅屋半兵衛】

スマプラ株式会社TVでも話題の餅つき体験が大人気！スタッフが一緒に盛り上げます！

『餅屋半兵衛 浅草』（運営 スマプラ株式会社：東京都台東区浅草1-15-3、代表取締役：幕田範之）は、バレンタイン期間に合わせ、2月11日（水・祝）に体験型イベント「餅つきで愛を叫べ！」を開催いたします。

また、つきたてのお餅でしか作れない、賞味期限当日の究極の和ショコラ「Mochi de Chocolat（モチ・デ・ショコラ）」を数量限定で販売いたします。

特別企画：餅つきで愛を叫ぶ！「愛の餅つき」体験

Mochi de Chocolat（モチ・デ・ショコラ）チョコレートと抹茶とお餅のハーモニーをぜひご賞味ください。

2月11日の祝日に、二人で息を合わせ、「好きだー！」という想いや日頃の感謝を大声で叫びながらお餅をつくスペシャル体験イベントを開催します。

本イベントは、当日「Mochi de Chocolat」をご購入いただいた方限定の特別アクティビティです。

【推し活】推しへの愛を叫ぶ：

「〇〇くん大好きー！」「ずっと応援してるよー！」と、推しへの情熱を込めて。推しのアクリルスタンドやグッズと一緒に撮影も可能です。

カップル・ご夫婦：

「いつも料理を作ってくれてありがとう！」「笑顔が世界で一番好きだー！」など、相手の好きなところを交互に言い合いながら、絆を深める共同作業。

片思い・告白：

意中の相手や未来のパートナーへ向けて「〇〇さん、好きだー！」「今年こそ結ばれたい！」と、お餅の粘りにあやかって熱い想いを叫びます。

お手持ちのスマートフォンで、餅つきの様子や大切な人へのメッセージを自由に撮影いただけます。お餅のように「粘り強く、長く続く愛」を、動画として形に残せる絶好の機会です。

商品概要：抹茶に溺れる、当日限定の「Mochi de Chocolat」

Mochi de Chocolat（モチ・デ・ショコラ）チョコレートの中はつきたてのお餅が入っていて、モチモチ食感を楽しめます♪

本商品はお餅本来の美味しさを追求した結果、賞味期限「当日」という潔い一品になりました。

ご購入者様には、特典として「愛の餅つき」体験にご参加いただけます。

・当日限定の「もちもち食感」：保存料を使用しない本物のお餅を使用するため、翌日には硬くなってしまいます。この究極の食感は、今、この場所でしか味わえません。

・チョコと抹茶の重厚なハーモニー：お餅を包み込むチョコレートと、その上から文字通り「抹茶に溺れる」ほど贅沢にまぶした粉末。濃厚な味わいが口の中で爆発します。

・数量限定の超希少販売：売り切れ次第終了となります。

【商品詳細】

・商品名：Mochi de Chocolat（モチ・デ・ショコラ）

・内容量：3個入り

・価格：900円（税込）

・消費期限：当日限り

・購入特典：イベント「餅つきで愛を叫ぶ」への参加権

餅屋半兵衛について

2025年7月に東京 ・浅草の地にオープンした『餅屋半兵衛 浅草』。父に日本屈指の書家 ・幕田魁心を持ち、幼少のころから書道を通じて日本人の心・繊細で優美な和の文化のすばらしさを身近に感じてきたオーナー幕田範之こと幕田半兵衛が、日本の伝統的な食べもの「もち」に着目。

国内外の人々に「もち」を通じて日本文化のすばらしさを改めて体感いただきたいと願ってスタートしました。

さらにオープンの地は、日本の歴史のなかでもひときわ華やぐ江戸文化への憧憬から、江戸の風情がいまなお息づく街 “浅草“ を選びました。

また「もちつき」は一人ではできないため、家族や各地域の共同体の連帯感を高めてよろこびを分かち合うという社会的意義のある特別な体験とされてきました。

ここ浅草から、世界中の方々と「もちつき」「もち」を通じてつながり、よろこびの輪を広げたいと始まった『餅屋半兵衛 浅草』のこれからの挑戦にぜひご期待ください。

店舗情報

店名 ： 餅屋半兵衛 浅草（もちやはんべい あさくさ）

住所：東京都台東区浅草1-15-3 魚浅ビル

電話番号：080-2883-2067

営業時間：9:00-17:00

定休日：水曜（2月11日は営業します。）

開店日：2025年7月28日

メールアドレス：guide@hanbei.ltd

アクセス：つくばエクスプレス浅草駅から徒歩2分、東京メトロ銀座線浅草駅から徒歩5分、 都営浅草線浅草駅から徒歩8分

会社情報

会社名：スマプラ株式会社

住所：千葉県君津市北子安5－21－44

代表取締役：幕田 範之

電話番号：090-4730-3859

スマプラ株式会社公式HP：https://smapla.co.jp/