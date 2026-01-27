LIVeNT 2026で3日間“1,400件超”のリード獲得--運営5～7名体制でも、タッチパネル×オンラインガチャで大量の引き合いを創出

株式会社on the bakery

ライブ・イベント向けのオンラインガチャ・診断・アンケートツール「クロワッサン」を開発・提供する株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：井戸 裕哉（いど ひろや））は、幕張メッセで開催された「LIVeNT 2026（ライブ・イベントの総合展）」に出展し、会期3日間で約1,400件のリード獲得を行いました。

当社ブースは、当日の常駐スタッフが5～7名の少人数体制でしたが、ブース前に設置したタッチパネルからオンラインガチャに誘導する導線を採用することで、1,400名以上がパネルをタッチして参加（当社集計）。結果として、大人数のスタッフを要さずとも、会場内で多くの引き合い（リード）を獲得できることを実証しました。

この実績と運用ノウハウをもとに、今後展示会・イベントに出展される企業・団体向けに、当社が現場で得た知見を体系化した「オンラインガチャ活用コーチング（導線設計・企画設計・運用設計）」の相談を承ります（クロワッサン導入が条件）。

少人数でも“大量の引き合い”につながったポイント

出展者・イベント担当者向け：オンラインガチャ活用コーチング

お問い合わせ（出展・イベント担当者向け）

「LIVeNT 2026」開催概要（参考）

「クロワッサン」について

- スタッフの説明負荷を減らす導線：通路で目に入り、パネルをタッチすると即参加- 混雑時でも回る運用：声かけは最小限でも成立する設計（説明の統一・列の捌き方）- 参加ハードルを最小化：タップ数・入力項目を抑え、“まず体験”へ- 体験後の次アクションが自然：景品受け渡しはブース奥- 「立ち止まり」を生む企画設計：当たり／ハズレ、診断結果など“見たくなる”仕掛け- 目的整理（リード獲得／回遊／物販促進／認知など）- 少人数でも回る導線設計（タッチパネル運用・UI・導入フロー）- 企画設計（抽選／診断／アンケートの最適化）- 当日の運用設計（スタッフ配置・声かけ・混雑時の対応）- 事後活用（獲得リードの活用シナリオ整理）お問い合わせフォーム :https://lp.croissant.buzz/contact/- 展示会名：LIVeNT 2026（ライブ・イベントの総合展）- 会期：2026年1月21日（水）～23日（金）10:00～17:00- 会場：幕張メッセ- 当社ブース：7ホール／小間番号 7-2

「クロワッサン」は、誰でもノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。キャンペーン設計からユーザー参加・分析までを一気通貫で行える点が特長で、さまざまな業種の企業にご利用いただいています。

「クロワッサン」の効果と特徴

公式サイト :https://www.lp.croissant.buzz/

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Webマーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。

「クロワッサン」の年間費用は約47万円ほど。

月額にすると4万円弱からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakeryについて

当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供、SNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/