【Shopify住所チェッカー】チェックアウト住所バリデーター、Shopify最高品質認定「Built for Shopify」を獲得

株式会社Flatto

株式会社Flatto（本社：東京都渋谷区、代表：飯田直規）が提供するShopifyアプリ「チェックアウト住所バリデーター」が、「Built for Shopify」を取得しました。

本認定は、Shopifyが定めるアプリ品質基準の最高レベルを示すものであり、日本国内向けShopify住所チェッカーとして、住所エラー防止機能の品質と信頼性が公式に認められました。

「Built for Shopify」とは？

「Built for Shopify」とは、Shopifyが定める最高品質基準を満たしたアプリにのみ付与される公式認定です。パフォーマンス、安全性、使いやすさ、有用性の4つの観点で厳格な審査を通過したアプリが認定を取得できます。

認定アプリはShopifyアプリストアで専用バッジが表示され、検索結果で優先的に表示されるなど、マーチャント（店舗運営者）が信頼できるアプリを見つけやすくなる仕組みが提供されています。

お客様にとってのメリット

「Built for Shopify」認定アプリを利用することで、お客様は以下のメリットを得られます。

- 品質の保証: Shopify公式審査を通過した高品質な住所チェッカーを安心して利用可能- 高速な動作: Web Vitals基準を満たす高速なパフォーマンス- 継続的な品質維持: 定期的な再審査により、品質が継続的に維持されるチェックアウト住所バリデーターとは？

チェックアウト住所バリデーターとは、Shopifyのチェックアウト画面で住所入力ミスをリアルタイム検知し、配送トラブルを防止する住所チェッカーアプリです。主な機能は以下の通りです。

- 郵便番号と住所の検証- - 郵便番号と市区町村の不一致を検知- - 都道府県の選択ミス、存在しない郵便番号を検出- - 市区町村の重複入力- - 表記ゆれ（「ヶ」と「ケ」など）を検知- 番地入力チェック- - 番地の入力漏れを検知- 入力文字数の制限- - 送り状発行システムの文字数制限に対応- 入力文字形式の制限- - 環境依存文字（高橋、山崎など）を検出- - 英語混入、全角ハイフンの使用を検知- 導入の容易さ- - 最短5分で導入可能- Shopify Plus不要（全プラン対応）- - コード編集不要[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SgUHpi3NBbE ]

7日間の無料体験はこちら :https://apps.shopify.com/checkout-address-validator

取得の背景

当社は「最高のユーザー体験、効率的なストア運営をShopifyアプリで実現」をミッションに掲げ、日本市場に特化したShopifyアプリの開発を行っています。より多くのお客様に安心してご利用いただきたいという思いから「Built for Shopify」認定の取得に取り組み、このたび獲得することができました。

今後の展望

今後もお客様の声を起点にして、日本市場特有のニーズに対応した機能改善を進めてまいります。「Built for Shopify」の品質基準を維持しつつ、より使いやすいアプリを目指します。

サービス概要- サービス名: チェックアウト住所バリデーター- Shopifyアプリストア: https://apps.shopify.com/checkout-address-validator- LP: https://flatto.dev/checkout-address-validator- 料金: ＄7.99～/月- 認定: Built for Shopify- 導入事例・お客様の声: https://apps.shopify.com/checkout-address-validator/reviews- デモ動画: https://www.youtube.com/watch?v=SgUHpi3NBbE会社概要- 社名: 株式会社Flatto- 設立: 2024年11月- 代表: 飯田直規- 所在地: 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C- 事業内容: Shopifyアプリの開発・提供- コーポレートサイト: https://flatto.dev- ブログ: https://flatto.dev/blog本件に関するお問い合わせ

contact@flatto.dev

関連リンク- ブログ記事: https://flatto.dev/blog/built-for-shopify-checkout-address-validator- ブログ記事: https://flatto.dev/blog/shopify-address-error-examples- 他社メディア寄稿: https://tsun.ec/blogs/articles/about-simple-address-validator- 他社メディア寄稿: https://plus-shipping.com/blogs/checkout-address-validator

7日間の無料体験はこちら :https://apps.shopify.com/checkout-address-validator