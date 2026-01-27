【n8n公式パートナー】「まずは1業務、無料で自動化します」。株式会社HumanoiD、DXの“技術不足・コストの壁”を突破する、実証型・導入支援プログラムを開始

株式会社HumanoiD

株式会社HumanoiD（本社：東京都新宿区、代表取締役：郷 将輝）は、企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を加速させるため、ノーコード自動化ツール「n8n」の導入から内製化までを支援するサービスにおいて、新たに「3つの約束」を掲げた新プランの提供を開始することをお知らせいたします。サービスサイト：https://n8n.humanoid-inc.net/



■ 背景：なぜ、あなたの会社のDXは進まないのか？

多くの企業がDX推進の重要性を認識しながらも、「何から手をつければいいかわからない」「自動化ツールを導入したが、使いこなせず形骸化している」「一部の担当者だけが詳しく、業務が属人化している」といった課題に直面しています 。高価なツールを導入したものの、期待した成果が得られず、DX疲れを感じている担当者様も少なくありません。私たちHumanoiDは、こうした課題を根本から解決するために、単にツールを導入するだけでなく、お客様自身が自動化を推進できる「自走する組織」へと変わるための支援こそが重要だと考えています。



■ 私たちが提供する「3つの約束」

そこで、私たちはn8n導入・内製化支援サービスにおいて、お客様に確実な成果をお届けするため、以下の3つを約束します。



1. プロによる「無料」自動化体験

「本当に効果があるのか？」という不安を解消するため、まずはお客様の業務の中から1つ、無料で自動化します。面倒な繰り返し作業がなくなる効果を、リスクなく実感してください。



2. 圧倒的な専門知識

私たちは、日本トップクラスのn8n技術者集団です。n8n公認パートナーとして、他社には真似できない高品質な自動化を実現します。複雑な業務フローや既存システムとの連携など、あらゆる課題にお応えします。



3. 最新AI情報＆自動化事例を提供

自動化の世界は日々進化しています。私たちは常に最新のAIトレンドや技術情報を収集し、お客様のビジネスにすぐに活かせる「本物の自動化事例」として提供します。これにより、お客様は常に最先端の自動化ノウハウを学び、自社のDXを加速させ続けることができます。



■ なぜ「n8n」なのか？

n8nは、400以上のサービスと連携でき、実行回数に依存しない料金体系が特徴のノーコード自動化ツールです。自社サーバーで運用できるためセキュリティも高く、プログラミングの知識がなくても直感的に操作できる柔軟性を兼ね備えています。



・定額で使い放題: 実行回数を気にせず、あらゆる業務を自動化できます。

・高いカスタマイズ性: シンプルな自動化から、AIを組み込んだ複雑なワークフローまで実現可能です。



■ 代表取締役 郷 将輝 のコメント

「私たちのゴールは、お客様が私たちに依存し続けることではありません。真のDXとは、企業自身がテクノロジーを武器として使いこなし、自律的に成長していくことだと信じています。今回の『3つの約束』は、その実現に向けた私たちの決意表明です。n8nという強力なツールと、私たちの専門知識

そして伴走支援を通じて、日本中の企業が創造的な仕事に集中できる未来を創造してまいります」。

n8n公式認定パートナー



■ 会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/173904/table/2_1_89436d78414e282ab2a8a1b5d174144a.jpg?v=202601271151 ]

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社HumanoiD 担当

Email：go@go-orp.co.jp