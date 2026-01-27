【1/29開催】immedio、マーケティングコミットと共催ウェビナー。「2026年のトレンド大予想！なぜ、御社のインバウンドリードは商談につながらないのか」

株式会社immedio

株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田 英揮）は、2026年1月29日（木）に、株式会社マーケティングコミット（本社：東京都新宿区、代表取締役：吉田 博騎）と共同でウェビナー「2026年のマーケティングトレンドを大予想！なぜ、御社のインバウンドリードは商談につながらないのか」を開催することをお知らせいたします。

本ウェビナーでは、BtoBマーケティングの構造的な課題を整理し、2026年に向けた商談獲得の設計図を解説します。当社からはマーケティングの小牧が登壇し、顕在層リードの取りこぼしを防ぎ商談率を高める「immedio」の活用方法と最新事例を紹介します。

▼セミナーの詳細・お申し込みはこちら :https://marketingcommit.com/seminar/1474/

AI時代でも解決しない「商談化の壁」

生成AIの進化により、BtoBマーケティングの施策スピードは飛躍的に向上しました。しかしその一方で、多くの企業が「リードは取れているのに、商談につながらない」「CPA（顧客獲得単価）は上がっているのに、成果が伸びない」といった課題に直面しており、リード獲得から商談化への難易度は年々増しています。

これらの背景には、従来のやり方では対応しきれない、インバウンドリードが商談につながらない構造的な問題が潜んでいます。

そこで本ウェビナーでは、BtoBマーケティング支援を行うマーケティングコミットと、商談獲得の自動化で効率化を支援するimmedioが共催し、商談化が進まない根本原因を解明するとともに、2026年を見据えた「商談獲得設計」の新たなアプローチを提示します。

■immedioの登壇内容

顕在層の取りこぼしゼロへ。「商談オートメーション」活用術

せっかく獲得したリードの中でも、特に購買意欲の高い「顕在層」を取りこぼしてはいないでしょうか。インサイドセールスのリソース不足や対応の遅れは、大きな機会損失につながります。

本セッションでは、リードが資料請求などを行った「最も熱量が高い瞬間」を捉え、自動的に商談日程を調整する商談オートメーションツール「immedio」の活用方法を解説します。人的リソースに依存せず、顕在層リードを確実に商談へつなげ、商談率を劇的に高めるための具体的な手法と最新の導入事例をご紹介します。

＜このような方におすすめ＞

- マーケティング起点での商談数やパイプラインを、今以上に伸ばしたい方- インバウンドリードは獲得できているものの、商談化率に課題を感じている方- インサイドセールスの人手不足や生産性低下に悩んでいる方- CPAをこれ以上上げずに、受注につながる商談を増やしたい方- 2026年を見据えたマーケティング・営業のKPI設計を検討している方■登壇者プロフィール

株式会社マーケティングコミット

代表取締役 吉田 博騎 氏

大学在学中にバックパッカー（訪問カ国数55カ国）を経て、2020年BtoBマーケティングコンサル&BPOの会社に入社。その後、コンサルティング担当&実行担当、年間70社以上を支援経験。また、入社1年目で新人歴代最高売上を達成し新人賞受賞、入社2年目で第3クオーターMVP・第4クオーターMVP ・年間MVP受賞／最速課長昇進。

株式会社immedio

マーケティング 小牧 秀太郎

早稲田大学大学院で宇宙工学を学び、ソーシャルベンチャーに新卒入社。事業企画や新規事業企画を経験。その後、株式会社じげんの子会社であるアップベースに入社。不動産業界特化型人材紹介のマーケティング責任者として、集客企画の戦略・実行を担当。immedioでは一人目のマーケターとしてインサイドセールスと連携しつつ、リード獲得と商談数最大化を両面で追っている。

■セミナー概要

セミナー名 ：2026年のマーケティングトレンドを大予想！なぜ、御社のインバウンドリードは商談につながらないのか

開催日時 ：2026年1月29日（木）12：00 - 12：40 開催場

開催場所 ：オンライン

参加費 ：無料

▶︎ お申し込みはこちら :https://marketingcommit.com/seminar/1474/

株式会社immedio

immedioは「未来をつくる出会いをふやす」をミッションに、決まる商談が増える 有効商談オートメーションツール「immedio」を提供しています。

自分たちがつくったものを愛し、それで社会を変えようとする人。より良い明日をつくるために、新しいチャレンジを探す人。そんな「作り手」と「使い手」の出会いが、社会に新しい価値を流通させる。そんな2人が、出会うべきときに、ストレスなく出会える世界。

相手を想い、ともに未来をえがくことに、没頭できる世界。私たちは、想像力と技術の力で、そんな未来を実現していきます。

会社概要

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂１丁目１９－９

第一暁ビル 4F

代 表 者 ：代表取締役 浜田英揮

設 立 日 ：2022年4月1日

事業内容：事業内容：有効商談オートメーション「immedio」の開発・提供

サービスHP ：immedio.io(https://www.immedio.io/)

immedio(https://www.immedio.io/)

決まる商談が増える

AIインサイドセールス

immedio Box(https://www.immedio.io/immedio-box)

隠れたホットリードから、商談が増える。

ハウスリストマーケティング

immedio Forms(https://www.immedio.io/immedio-forms)

展示会での商談化取りこぼしをゼロに

展示会リード効率化

その他

株式会社immedioのプレスリリース一覧はこちら(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/106428)

株式会社immedioの採用情報はこちら(https://immedio.notion.site/immedio-0d498b314195416898ea43c567590388)