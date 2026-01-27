OBC主催イベント「奉行クラウドDXセミナー in 山口」にYKプランニングが登壇
株式会社YKプランニング（所在地：山口県防府市、代表取締役社長：岡本 辰徳）は、2月25日（水）KDDI維新ホールにて開催される、株式会社オービックビジネスコンサルタント（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：和田 成史、以下OBC）主催のイベント「奉行クラウドDXセミナー in 山口」に登壇いたします。
経営判断の“次の一手”を加速させる経営支援クラウド『bixid（ビサイド）』と 、OBCが提供する 『勘定奉行クラウド』とのAPI連携によって実現する、財務状況の見える化について解説します。
◇詳細・申し込みページ
https://event.obc.co.jp/evt/HR0108/260225(https://event.obc.co.jp/evt/HR0108/260225)
イベント出展 概要
・開催日：2026年2月25日（水）
・時 間：10:00 ～ 16:30
※株式会社YKプランニング登壇10:50 ～ 11:40
・会 場：KDDI維新ホール 2F 会議室201C
山口県山口市小郡令和1丁目1-1
・主 催：株式会社オービックビジネスコンサルタント
・参加費：無料
・参加方法：事前登録制
「奉行クラウドDXセミナー」について
「奉行クラウドDXセミナー」はOBC主催のセミナーイベントです。
企業の業務効率化・コスト削減をテーマに、クラウド導入のメリットや具体的な活用方法について、全6セミナーが実施されます。
bixid（ビサイド）
https://bixid.net/
株式会社YKプランニングが企画・開発・販売・サポートする経営支援クラウドです。多種多様な会計ソフトのデータに対応し、会計データの自動チェック機能から月次の経営状況の把握・現状分析や経営計画の作成など多彩なコンテンツを提供しています。
また、企業や会計事務所だけでなくコンサルタント、金融機関等とデータを共有する機能も備えており、無料でご利用を開始していただけるようになっています。インターネットブラウザやスマホ・タブレットなどマルチデバイス対応をしています。
株式会社YKプランニング
会社名：株式会社YKプランニング
代表者：代表取締役社長 岡本 辰徳
設立日：1986年1月6日
所在地：山口県防府市佐波1丁目13番1号
URL: https://www.yk-planning.com/
YKプランニングは「独りぼっち経営者を0に」というミッションのもと、全国の税理士・会計事務所と共に中小企業に伴走し、中小企業の「今」と「未来」を創造する経営支援プラットフォームを実現します。全ての中小企業経営者に会社経営をオモシロく、チームや社員が強くなれるサービスを提供し続けます。