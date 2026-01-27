AI Security、ゼロトラスト推進事業部長およびZscaler Unit Leaderに江口真が就任

AIセキュリティ合同会社

AI Security合同会社（本社：東京都新宿区、代表：堀居 隆生、以下「AI Security」）は、ゼロトラスト領域の推進体制強化の一環として、ゼロトラスト推進事業部 事業部長ならびにZscaler Unit Leaderに、江口 真（えぐち まこと）が就任したことをお知らせいたします。

江口は、ゼットスケーラー株式会社に社員数1桁で入社しTACマネージャーとして組織・運用の立ち上げを推進した経歴に加え、マイクロセグメンテーション製品であるIllumioにてプリンシパルエスカレーションエンジニアを務めた経験を有しています。これらの知見をもとに、AI Securityにおけるゼロトラスト推進支援の提供力を一層強化してまいります。

◤就任の概要

就任内容

ゼロトラスト推進事業部：事業部長

Zscaler Unit：Unit Leader

期待する役割

・ゼロトラスト推進支援（構想～設計～導入～運用定着）の推進統括

・ID／EDR／SSE/SASEを中心としたサービス提供の高度化・標準化

・Zscaler Unitにおける提案力・実装力・運用力の集約と、対外プレゼンスの強化

・パートナー／アライアンス推進（ベンダー連携、共同施策、発信の強化）

◤就任の背景

AI Securityでは、ゼロトラスト推進の社会的要請の高まりを受け、先般、推進体制の明確化・専門性集約のための組織再編を実施しました。この新体制の中核として、「現場で成果が出るゼロトラスト」を実装・運用まで一気通貫で推進できるリーダーシップが不可欠であると判断し、江口の就任を決定しました。

◤今後の取り組み

ゼロトラスト推進支援の強化

・ゼロトラスト構想策定（As-Is/To-Be、ロードマップ、移行計画、投資対効果）

・ID基盤・認証強化（IDaaS、MFA、PAM、条件付きアクセス 等）

・端末防御（EDR/XDR、運用設計、例外管理、定着支援）

・SSE/SASE導入・移行（VPN/Proxy代替、SWG/CASB/DLP 等）

・運用高度化（ポリシー運用、監査・統制、継続的改善）

Zscaler Unitの推進（SASE領域のプレゼンス強化）

・移行設計・段階導入・ポリシー設計のテンプレート化

・他領域（ID/EDR/SIEM 等）との統合設計、運用定着までの支援標準化

・発信強化（事例化、イベント・セミナー、共同施策）

サービスLP

https://aisecurity.co.jp/zerotrust

◤コメント

ゼロトラスト推進事業部 事業部長 江口 真

「ゼロトラストは“概念”ではなく、設計・実装・運用の積み重ねによって初めて価値が出る取り組みです。ZscalerでのTAC/運用組織の経験、Illumioでのマイクロセグメンテーションの知見を活かし、AI Securityとして“やった感で終わらないゼロトラスト”をお客様と共に実現していきます。特にSASE領域ではZscaler Unitを中心に、移行の難所を乗り越え、運用定着まで伴走できる体制を整えてまいります。」

AI Security 代表 堀居 隆生

「ゼロトラスト推進は、構想策定だけでも、製品導入だけでも成功しません。運用の現実・例外対応・段階移行を含めて“実装し切る”ことが重要です。江口の経験はまさにその中核にあり、当社のゼロトラスト推進事業部およびZscaler Unitを牽引する最適任だと確信しています。AI Securityは今後も、ゼロトラストを経営成果につなげる実行支援を強化してまいります。」

◤会社概要

AIセキュリティ合同会社

所在地：〒160-0004 東京都新宿区四谷1-9-16 三宅ビル4F

代表：堀居 隆生

事業内容：セキュリティコンサルティング、ゼロトラスト構想策定、インテグレーション、運用設計、人材支援、プラットフォーム開発

URL：https://aisecurity.co.jp/

