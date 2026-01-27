業務手順書から始めるAI導入設計サービス「Shuttle Brain」提供開始

Shuttle Bros.株式会社業務手順書から始めるAI導入設計サービス「Shuttle Brain」

AI導入やデジタル化に取り組む企業が増える一方で、「どこから着手すべきかわからない」と悩む企業は少なくありません。京都府に本社を置くShuttle Bros.株式会社（代表取締役：松尾聖信）は、業務手順書をAIで解析し、業務改善の着眼点やAI・DX導入の優先順位を明確化する新サービス「Shuttle Brain」を2026年1月27日に提供開始します。「Shuttle Brain」は、専門家が業務分析専用AIツールを活用して業務手順書を精査し、潜在的なリスクや改善点を整理。意思決定と合意形成を円滑に進め、AI導入・DX推進に不安を抱える企業を支援します。

サービス提供の背景

AI導入が進まない理由は「技術」だけではなく「業務の見えなさ・合意形成の難しさ」

DX推進に取り組む企業が増える一方で、AIの性能向上が続いているにもかかわらず、「どこから始めればよいかわからない」「導入したが成果が出ない」「現場に定着しない」といった課題も顕在化しています。課題の本質はAIやITの性能ではなく、業務実態の可視化不足にあります。また、関係者間の認識ズレによる合意形成の不足にあります。AIの性能が向上し、AIがコード開発を担う時代に入った今、要求仕様の明確化、真の合意形成の実現は益々、AI導入・DX推進の要になってきています。

- 業務手順書が曖昧で実態と乖離している- 現状業務の整理に時間がかかり、改善検討に進めない- 業務分析やAI活用検討が担当者の経験や主観に依存している- 経営・DX推進部門・現場の認識が揃わず、合意形成が停滞する

Shuttle Brainは、こうした「業務の見えなさ」と「合意形成の難しさ」をAIと専門家の連携により解消し、AI導入・DX推進を加速させます。

サービスの特徴・メリット

1. AI × 専門家によるハイブリッド業務分析により、抜け漏れを防止

従来のAI導入・DXコンサルティングでは、ヒアリング中心の分析に依存し、現場業務における重要な気づきを十分に拾いきれないという課題がありました。Shuttle Brainは、業務分析専用AIツールと経験豊富なコンサルタント兼エンジニアによる分析・判断を組み合わせることで、分析精度とスピードを両立します。さらに、業務分析専用AIツールを活用して、業務手順書に記載の各タスクごとにAI導入効果や導入難易度も判定し、改善提案を迅速化します。現状の可視化から将来像（To-Be）の検討までスムーズに進め、投資対効果の高い施策へ導きます。

2. 従来手法との圧倒的な差

Shuttle Brainは従来手法に比べて現状把握と改善検討にかかる時間を短縮し、意思決定を加速させます。また、可視化された客観的な図表に基づいて関係者が議論できるため、心理的安全性の確保に寄与します。その結果、認識のズレをなくし、スムーズな合意形成を進めることが可能になります。

※ 分析・設計期間 : お客様の体制、検討範囲により異なります。

3. 編集可能なデータで納品

Flow Map／Swim Lane Flow等のAI導入設計用資料は、世界標準の作図ツール「draw.io」で編集できるXML形式で提供します。納品後も社内の状況変化に合わせて自由に修正・加筆できるため、業務改善・教育・継続的DX推進に再利用可能です。

AI導入設計用資料の自動作図例

業務手順書リスク分析一覧

提供プラン

As-Is （Flow Map : 全体概要図）改善点検出（Swim Lane Flow）AI 導入助言（AI導入優先度マップ : 2x2 Matrix）AI 導入助言（タスク一覧 : 業務手順書内のタスクについて、人間とAIの役割分担を示します）

小さく始められるライトプランから本格的なDX推進に対応するスタンダードプランなど、お客様の体制・ご要望に応じて柔軟にサービスを提供いたします。

サービス料金

お客様の体制・ご要望に応じた柔軟なサービス提供

お客様の体制・ご要望に応じて見積もらせていただきます。お気軽にお問い合わせください。

サービス紹介サイト

サービス詳細は以下の公式サイトをご参照ください。

https://www.shuttlebrain.com/

サービス紹介セミナー

2026年2月4日(水)開催の「第5回MIPGソリューション オンラインセミナー」(https://www.link-j.org/member_event/article-50555.html)で紹介いたします。

Shuttle Bros.株式会社（シャトルブラザーズ）について

「あったらいいな」を、AIとVision Technologyで実現するテクノロジーカンパニーです。医薬業界で培った高度な自然言語処理・画像認識技術を軸に、様々な業界のDXを支援するソリューションを開発・提供しています。

