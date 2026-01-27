【リゾナーレトマム】雪解けの大地に花々が咲く！春の訪れを祝うイベント「花咲くトマム」開催

星野リゾート

「北海道の大地を感じるグレイスフルステイ」がコンセプトのリゾナーレトマムは、2026年4月24日～5月31日の期間に、雪解けの大地に花々が咲く、春の訪れを祝うイベント「花咲くトマム」を開催します。リゾートの中心にあるホタルストリートには、「トマムの四季」の移ろいをさまざまな色の花で表現した「花咲くカーペット」や訪れた人々を出迎える「花咲くアーチ」が登場。また、リゾート内の8店舗では花にちなんだイベント限定メニューを提供します。見て、味わって、春の訪れを全身で感じながら、花に囲まれた滞在を楽しめます。

背景

北海道の長い冬が終わり、待ちわびた春の訪れをいち早く楽しんでもらうことを目的に、2016年から「花咲くトマム」を開催しています。これまでは屋外ラウンジのウェルカムコートや、広大なファームエリアなどで雄大な景色と共に花の絶景を届けてきました。今年は「リゾートに訪れた誰もが自然と足を運び、滞在のあらゆるシーンで春を感じられるように」という想いから、各ホテルからもアクセスが良く、日帰り利用でも楽しめるホタルストリートで開催します。

ホタルストリートには、「トマムの四季」の移ろいを表現するさまざまな色の花が敷き詰められた「花咲くカーペット」が広がり、新緑と花々に囲まれた空間が訪れる人々を迎えます。その入口には色とりどりの花で装飾された「花咲くアーチ」を設置。先に続くカーペットを眺めながらのんびりと散歩をしたり、アーチを背景に写真を撮ったりするのもおすすめです。

当イベント限定の「花咲くしおり作り」は、トマムで過ごした春の思い出を形にして持ち帰ることができる体験です。トマムらしい建物や牛などをモチーフにした台紙に、数種類の中から選んだ花を挟んで、自分だけのオリジナルのしおりを作ることができます。

３ 見た目も華やか！花にちなんだイベント限定メニュー

リゾート内の８店舗では、「フラワーラッシー＜さくら＞」や「サーモンの花咲くカルパッチョ」など、花にちなんだイベント限定のオリジナルメニューを提供します。また、Cafe＆Hamburger つきのでは「花咲くいちごヨーグルト」を提供。甘酸っぱいいちごの赤とほのかに甘みを感じるファーム星野（＊）のヨーグルトの白を合わせ、混ぜると春らしいピンク色の見た目になる一品です。心地よい風が吹くホタルストリートで、色とりどりの花にちなんだメニューを片手に、花々を眺めながらゆったりと過ごすのがおすすめです。

＊「旅×農業」をコンセプトに、当リゾート内で展開している農業プロジェクト

【参考情報】

お花見団子アフタヌーンティーとは

2026年4月24日～5月31日の期間、お花見気分を存分に味わえる「お花見団子アフタヌーンティー」を提供。メニューには小菓子やセイボリー7種類と新登場の「桜と団子のパルフェ」が加わります。ホタルストリートが色とりどりの花で彩られた空間を眺めながら、より一層華やかなティータイムを過ごせます。

期間：2026年4月24日～5月31日

料金：入場無料

花咲くしおり作り 無料

花咲くいちごヨーグルト 900円（税込、数量限定）

リゾート内の各店舗の花咲くメニュー 600円～（いずれも税込）

時間：11:00～22:00 ＊花咲くしおり作り 11:00～16:00

場所：星野リゾート トマム ホタルストリート

対象：宿泊、日帰り客

備考：天候により、開催期間や時間が変更になる場合があります。

イベント限定メニューの提供は、リゾート内の各店舗の営業時間に準ずる。

仕入れ状況により、料理内容や食材の産地が一部変更になる場合があります。

針葉樹の森に抱かれた高台に佇むリゾートホテル。全室広さ100平方メートル を超えるスイートルームには展望ジェットバスとプライベートサウナを完備し、ゆったりと豊かな時間を過ごせます。コンセプトは「北海

道の大地を感じるグレイスフルステイ」。北海道の大自然が織りなす景色や食、豊富なアクティビティ

を通して、まだ見ぬ世界に出会う旅をお届けします。

所在地 ：〒079-2204 北海道勇払郡占冠村字中トマム

電話 ：0167-58-1111（代表電話）

客室数 ：200室

チェックイン ：15:00～／チェックアウト：～11:00

料金 ：1泊26,100円～（2名1室利用時1名あたり、税・サービス料込、朝食付き）

アクセス ：新千歳空港から車で約100分、JRで約90分

（乗り換えあり・トマム駅から無料送迎バスあり・予約不要）

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonaretomamu/

リゾナーレとは

「リゾナーレ」は、星野リゾートが国内外に展開するリゾートホテルブランドです。コンセプトは、夢中になって楽しみ尽くす「PLAY HARD」。土地の特性を活かした空間デザインや多彩なアクティビティ、地域・季節ならではの体験を通して、訪れる方々に想像を超える滞在と心に残る旅を提供します。現在は、2025年12月開業の「リゾナーレ下関」を含め、国内外で8施設を展開中。さらに2027年には、「リゾナーレ福井」の開業を予定しています。

