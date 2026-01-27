コピーライターが小学校に登場。「ことばの授業」を実施

ことばやさん「ことばの授業」の様子

ことばやさん（代表：長井謙）は、2026年1月23日（金）、箕面自由学園小学校にて小学3年生約30名を対象に、特別授業「あいさつをしたくなるキャッチコピーをつくろう ～たった一言で、救われる人がきっといる～」を実施しました。

本授業では、キャッチコピーを「ことばのプレゼント」と捉え、日常のあいさつをテーマに、言葉が人の気持ちを動かす力について学ぶ時間となりました。

授業の概要

実施日：2026年1月23日（金）

実施場所：箕面自由学園小学校

対象：小学3年生 約30名

授業タイトル：

「あいさつをしたくなるキャッチコピーをつくろう ～たった一言で、救われる人がきっといる～」

実施者：ことばやさん 長井謙

授業内容と特徴

授業では、あいさつの言葉を題材にしながら、子どもたちが「どんな言葉なら相手がうれしいか」を考える構成で行いました。

「ことばの授業」の様子「ことばの授業」の様子主な流れ

・コピーライターになるまでの紹介

・お菓子やキャラクターを題材にしたキャッチコピークイズ

・「ふわふわ言葉／ちくちく言葉」の理解

・キャッチコピーづくりワークと発表

・SNSでのやさしい言葉づかい

特徴的な取り組み

たとえば「はさみを渡すとき、相手がケガをしないように持ち手を向ける」という例をもとに、言葉も同じように“相手を傷つけない渡し方”があることを伝えました。

また、先生が「あいさつが苦手な子」役になり、児童が「どんな言葉をかけたら勇気が出るかな？」と考えるワークも行いました。子どもたちは相手の気持ちを想像しながら、言葉を選ぶ時間になりました。

実施の背景

学校側では、子どもたちのコミュニケーションをより豊かにするために、思いやりのある言葉を自然に増やしていきたいという想いがありました。

ことばやさんは、SNSなどテキストコミュニケーションが主流となる今だからこそ、子どものうちから“ことばのリテラシー教育”に触れる意義を感じ、今回の授業を行いました。

子どもたちの反応と成果

授業中は終始、手が次々と挙がり、クイズでは笑い声も上がるなど、前のめりな姿が印象的でした。

ワークでは、英語で表現する子、たとえを用いる子、ダジャレを交える子など、感性豊かなコピーが多く生まれました。

子どもたちの作品例

「あいさつは、心の虹。」

「あいさつ、それだけでプレゼント。」

「あいさつした時、うれしいぞ！」

「あいさつをすると子どもの階段を卒業できるよ！」

子どもたちの感想（一部抜粋）

・しょうらい、コピーライターにちょっとなってみたいかも、と思いました。

・ぼくも家でひまな時に、いっぱいキャッチコピーを作りたいと思いました。

・わたしも、このじゅ業をうけて、「言葉のヒーロー」になりたいと思いました。

・ことばやさんのじゅ業をうけて、やさしい言葉が、このクラス中にあふれると思いました。

・これからはメールで、（送る前に）3秒間、相手のことを考えてから送ります。

・これからは、ぼくの人生を、ふわふわ言葉でいっぱいにしていきたいと思いました。

・いろいろな言葉をかけてあげて、言葉の花束をプレゼントしたいです。

ことばやさん代表 長井コメント

「想像以上に子どもたちが積極的で驚きました。キャッチコピーを紹介するだけで笑ったり驚いたり、言葉の力は年齢を問わないと実感しました。こういった授業を通して、思いやりのある言葉が世の中に増えるきっかけになれば嬉しいです。今回はじめての試みだったのですが、先生方が積極的にご協力いただいたおかげでスムーズに進行することができました。本当にありがとうございました。」

今後の展開

今後も小学校だけでなく、中高生や大人にも対象を広げ、地域や教育現場との連携を進めていきます。

現在は、大阪府・京都府・滋賀県エリアにて、小学3～6年生向け授業の実施が可能です。

授業依頼受付：https://出前授業.com/kotobayasan/(https://%E5%87%BA%E5%89%8D%E6%8E%88%E6%A5%AD.com/kotobayasan/)

箕面自由学園小学校について

箕面自由学園小学校では、「豊かな自然環境を基盤に、体験と実践をとおして、伸び伸びと個性を発揮できる教養高い社会人を育成する」ことを建学の精神とし、小学校の６年間という、大事な時期に人とつながり、人生を豊かに切り拓く力を丁寧に育てていきます。そのためにも、１年生から「しっかり学ぶ力」「きちんとした礼儀作法」が身につくように、９つの約束を行っています。教科では、体験的学びや、自然学習をとおして、２１世紀をたくましく生き抜くために必要な、教養を身につけるとともに、強い心とたくましい体を育みます。



＜９つの約束＞

１．登下校のマナーを守ります

２．きちんと挨拶をします

３．丁寧な言葉で話します

４．名前をさん・くんで呼びます

５．身だしなみを整えます

６．整理整頓、清掃をきちんとします

７．時間を守ります

８．授業に向かう姿勢を整えます

９．友達を大切にします

「ことばやさん」について

キャッチコピー、企業理念、ネーミング、ライティングを手がけるコピーライター事務所。ブランディング領域を中心に、タグライン、企業理念、商品ネーミング、採用コピーなど幅広く制作。代表の長井は、元新聞記者。中央大学での講師経験を持ち、著書に『逆引きキャッチコピー事典』『ウォーターサーバーのキャッチコピーを100本考える方法』がある。

実績：オリオンビール、経済産業省、日本マイクロソフトほか多数

受賞歴：宣伝会議賞眞木準賞ほか多数

お問い合わせ先

ことばやさん（代表：長井 謙）

Mail：nagai@kotobayasan.com

Web：https://kotobayasan.com/

X：https://x.com/hihiuma_copy

Instagram：https://www.instagram.com/kotobayasan_copy/