【Rieden × avex Youth】

株式会社Ｒｉｅｄｅｎ

株式会社Rieden（本社：兵庫県三宮、代表取締役：粟田裕太朗）は、エイベックス・エンタテインメント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：黒岩克巳）が展開する次世代アーティストの発掘・育成組織「avex Youth」との間で、パートナーシップ契約を締結しました。

これにより、2025年8月より始動した「avex Youth studio OSAKA（大阪府大阪市）」にて、Rieden所属のトレーナーが次世代アーティストのコンディショニングサポートを担います。

＝サポートに至るまで＝アーティスト育成における「コンディショニング」の重要性エイベックスでは、「多様な地域・多様な分野で“愛される” IPの発掘・育成」を目指し、語学・メンタル・食事・フィジカルといった多面的なアプローチでの育成体制を構築を行なっています。そのなかで今回浮かび上がった課題が、育成年代の発達段階における「フィジカルの強化」と「リカバリー（休息）」つまり「身体のコンディションサポートの体制が十分でない」という点でした。このニーズに応える形で、スポーツ業界で数多くトップアスリートのサポート実績を持つRiedenにお声がけをいただき、今回の連携が実現しました。

◆企業のビジョンとの連携 Riedenは「日本一最も患者様を大切にするヘルスケアカンパニー」をビジョンとして掲げており、アーティスト分野においてもその理念を体現します。本契約は、単なる業務委託ではなく、未来のアーティストの健康とパフォーマンスを最優先に考え、「コンディショニング」という観点から「教育」を通じ、健康管理とパフォーマンス向上の為、Riedenが培ってきた技術と知見を最大限に活かし支援を行います。

◆今後の展開本契約を皮切りに、Riedenはスポーツ分野に留まらずアーティストへのサポートも拡大していく予定です。今後も、スポーツ分野は勿論、ライフアスリートの健康サポートを強化し、プロ・アマチュアを問わず、それぞれのステージで最高のパフォーマンスを発揮できる環境を提供してまいります。

【会社概要】

株式会社Rieden

所在地：〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通3-1-2 大和地所三宮ビル601

代表者：代表取締役社長 粟田 裕太朗

設立：平成24年1月

事業内容：鍼灸・接骨院の運営/トレーナー事業

URL：https://rieden.co.jp/