ペラペラ太陽光｜太陽光設置を可能にする工場屋根再生工法を提供開始

株式会社ティーエスピー「工場屋根 再生・強度アップ工法 for ペラペラ太陽光」での設置イメージ

株式会社ティーエスピー（本社：広島県広島市、代表取締役：多田多延子）は、老朽化した工場・倉庫屋根を壊さずに再生し、太陽光設置に耐える強度へ引き上げる新サービス「工場屋根 再生・強度アップ工法 for ペラペラ太陽光」の提供を2月1日より開始いたします。

本工法は、屋根の強度不足を理由に太陽光設置をあきらめていた工場・倉庫に対し、屋根の再生と強度向上を同時に実現する新しい選択肢を提供します。

開発背景｜「屋根が弱いから太陽光は無理」という課題

なぜ今「工場屋根の再生と強度アップ」が必要なのか

近年、電気料金の高騰や脱炭素への対応を背景に、工場や倉庫における自家消費型太陽光発電への関心が急速に高まっています。国としても、再生可能エネルギーの導入拡大を進めており、今後は太陽光発電の導入が「選択肢」ではなく「前提」になる時代が到来しつつあります。

しかし現場では、

・「屋根が古く、強度に不安がある」

・「スレート屋根なので、太陽光の重さに耐えられない」

・「雨漏りや劣化も気になるが、全面改修は費用も工期も大きい」

といった理由から、太陽光導入を断念している工場・倉庫が数多く存在しています。

こうした現実に対し、

「屋根が弱いなら、まず屋根を強くすればいい」というシンプルな発想から生まれたのが、『工場屋根 再生・強度アップ工法 for ペラペラ太陽光』です。

工法の概要｜屋根を壊さず、3工程で「太陽光に耐える屋根」へ

屋根を壊さず、3工程で太陽光に耐える屋根へ

本工法は、既存の屋根を撤去・交換することなく、吹き付け工法によって屋根を再生・強度向上させる点が大きな特長です。

施工は以下の3工程で行われます。

１．ウレタン吹き付け

２．防水ウレタン吹き付け

３．仕上げシリコン吹き付け

これらを重ねることで、屋根表面に強固な被膜を形成し、強度・防水性・遮熱性を同時に向上させます。

大掛かりな工事を必要としないため、操業中の工場・倉庫でも導入しやすく、工期やコストを抑えられる点も評価されています。

施工後は10年間の保証が付帯され、長期的な安心にも配慮した設計となっています。

ー エビデンス１. 屋根への荷重が圧倒的に軽い

工場屋根への太陽光設置を難しくしてきた大きな要因の一つが、屋根にかかる「荷重」です。

本工法は吹き付けによる再生・強度アップ工法のため、屋根にかかる荷重が抑えられます。

・ カバールーフ工法： 約7kg/平方メートル

・ 本工法： 約2.5kg/平方メートル

この軽さがあるからこそ、屋根の強度に不安を抱えていた工場・倉庫でも、太陽光設置を現実的な選択肢として検討できるようになります。

※本工法は屋根の強度を増すことを目的とした工法であり、耐震補強を目的としたものではありません。

ー エビデンス２. 第三者機関による試験で「屋根強度 約1.6倍」を確認

本工法の効果は、兵庫県立工業技術センターにて実施された曲げ破壊荷重試験によって数値として確認されています。

試験では、スレート屋根の強度が約1.6倍に向上することが明らかになりました。

本工法により、「太陽光パネルを載せること自体が不安だった屋根」が、設置を前提に検討できる屋根へと変わります。

ー エビデンス３. 真夏の実証実験で「室内温度 約7℃低下」を記録

さらに、本工法は強度面だけでなく、遮熱・断熱性能においても効果を発揮します。

2023年7月、外気温35℃という厳しい条件下で実施した実験では、

・ スレート屋根のみの建物：室内温度 40.41℃

・ 本工法施工後の建物 ：室内温度 33.6℃

となり、室内温度が約7℃低下する結果が得られました。

この温度差は、夏場の作業環境改善や、空調負荷・電力使用量の削減にも直結します。

太陽光発電による電力創出と合わせて、工場全体のエネルギー効率向上が期待できます。

ペラペラ太陽光との組み合わせ

本工法の完了後、同社が提供する超軽量太陽光パネル「ペラペラ太陽光」を設置することで、屋根への負担を最小限に抑えた太陽光導入が可能になります。

「屋根を再生して強くする」

「軽い太陽光を載せる」

この2つを組み合わせることで、これまで太陽光をあきらめていた工場・倉庫にも新たな選択肢を提供します。

ー 既存のペラペラ太陽光について

既存の「ペラペラ太陽光」は、軽量で柔軟性があり、通常の太陽光パネルが設置困難な場所にも対応可能な次世代型の太陽光パネルです。特に、屋根の強度に不安があるなど設置負荷を抑えたい企業や、塩害地域の企業に最適です。

■ ラインナップ：210W～560W

・ 厚み：2～3mm （10円玉換算で、約1.3～2枚分の厚み）

・ 重量：最軽量モデル2.87kg/平方メートル ～（3.7kg～）の軽量設計。

・ 海からの距離が50m以上離れた建物、５階建て以上など高さのある建物、強度が弱い(旧耐震)の建物に対応。

・ 屋根（スレート・陸・折板屋根）、壁面、カーポート、ビニルハウス等への設置可能。

・ 保証（最長モデル）：製品保証１５年、発電保証３０年、 施工保証20年（当社指定のEPC施工の場合）

・ 法人対象で全国対応（全国に27社の専属施工チームを持ち、全国どこでも迅速に対応いたします。）

今後の展開・お問い合わせ先

超軽量・ペラペラ太陽光ペラペラ太陽光の厚みは3mm

日本のエネルギー自給率向上と現場課題の両立へ

日本のエネルギー自給率は依然として低く、再生可能エネルギーの拡大は重要な社会課題です。

本サービスは、新たな土地開発やメガソーラーに頼るのではなく、既存の工場・倉庫という「すでにある資産」を活かすことで、

環境負荷を抑えながら再エネ導入を進める取り組みです。

株式会社ティーエスピーは、本工法を通じて、現場の課題解決とエネルギー自給率向上の両立を目指しています。

本製品のシミュレーションについては、お問い合わせください。（法人向け・戸建て住宅は不可。）

また、本サービスを展開いただける代理店も募集しております。

■ 法人向けシミュレーションや、代理店に関するお問い合わせ先

株式会社ティーエスピー

https://www.tsp-cg.com/contact

株式会社ティーエスピーについて

社名：株式会社ティーエスピー

設立：1996年 代表取締役：多田多延子

所在地：広島市南区出汐1-17-25

URL： https://www.tsp-cg.com/

主な事業内容：「日本のエネルギー自給率70％へ。」を理念に、超軽量＆超薄型太陽光パネル「ペラペラ太陽光」を活用した自家消費型の太陽光発電や系統用蓄電池（土地付き・工場併設）などを展開。収益シミュレーションから設置計画、施工工事までの一貫したサポート、商品企画が強みです。

■ YouTubeチャンネル 『ピンク社長のリアルライフch』

https://www.youtube.com/@pink_shacho

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=s7u3vYubDec ]