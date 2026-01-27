【ニトリ デコホーム】デコホームオリジナルsweet&violet ミッフィーシリーズから、新商品が登場♪
株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より2025年12月下旬からニトリネットおよび一部デコホーム店舗にて販売を開始した、デコホームオリジナルsweet&violet ミッフィーシリーズの「ピローケース」などをご紹介いたします。
【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/4994209330333s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/4994209330333s/)
デコホームオリジナルのsweet&violet ミッフィーシリーズから新商品のご紹介です。
今回、シリーズに「ピローケース」が新登場しました。かわいいのはもちろん、ストレッチ素材で様々な形の枕に対応可能。取り外しが簡単な優れものです。
裏と表で柄が違うので、気分によって変えてご使用いただけます♪
sweet&violet ミッフィーシリーズが購入出来るのは、ニトリデコホームだけ！
ぜひニトリネット、デコホーム店舗でチェックしてみてください。
■商品の紹介 ※価格は全て税込み表記
ミッフィーの大きなお顔、お花やケーキがデザインされた、かわいらしいピローケースです。
●ピローケース(sweet&violet ミッフィー)
【価格】1,990円
【カラー】パープル・ピンク
【サイズ(約)】64×34cm
【組成】綿98％、ポリウレタン2％
パープル：表
パープル：裏
ピンク：表
ピンク：裏
■関連商品 ※価格は全て税込み表記
食器
シンプルで可愛らしいミッフィーと、お花・ケーキのデザインをあしらった食器です。
食卓を明るく演出出来る商品となっております。
●スクエアワンプレート(ベージュ sweet&violet ミッフィー)
【価格・サイズ】1,490円 幅21.4×奥行21.4×高さ3cm
【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/4994209330203/
●スープマグ(ベージュ sweet&violet ミッフィー)
【価格・サイズ】999円 幅10.6×奥行10.6×高さ7.4cm
【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/4994209330210/
●ラウンドプレート(ベージュ sweet&violet ミッフィー)
【価格・サイズ】999円 幅15×奥行15×高さ4cm
【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/4994209330227/
●マグカップ(sweet&violet ミッフィー)
【価格・サイズ】1,290円 幅7.3×奥行7.3×高さ9cm
【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/4994209330296s/
スクエアワンプレート
スープマグ
ラウンドプレート
マグカップ
（発売元：株式会社マリモクラフト）
※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。
デコホームとは
ニトリから生まれたインテリア雑貨のお店「デコホーム」。 普段使いの日用品からお部屋のアクセントになるような アイテムまで女性目線でセレクト。 品質・デザインはもちろんお手頃な価格を実現しています。
【デコホーム公式ホームページはこちらから】
https://www.nitori.co.jp/decohome/index.html