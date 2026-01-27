【ニトリ　デコホーム】デコホームオリジナルsweet&violet ミッフィーシリーズから、新商品が登場♪

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より2025年12月下旬からニトリネットおよび一部デコホーム店舗にて販売を開始した、デコホームオリジナルsweet&violet ミッフィーシリーズの「ピローケース」などをご紹介いたします。


【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/4994209330333s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/4994209330333s/)




デコホームオリジナルのsweet&violet ミッフィーシリーズから新商品のご紹介です。


今回、シリーズに「ピローケース」が新登場しました。かわいいのはもちろん、ストレッチ素材で様々な形の枕に対応可能。取り外しが簡単な優れものです。


裏と表で柄が違うので、気分によって変えてご使用いただけます♪



sweet&violet ミッフィーシリーズが購入出来るのは、ニトリデコホームだけ！


ぜひニトリネット、デコホーム店舗でチェックしてみてください。



■商品の紹介　※価格は全て税込み表記



ミッフィーの大きなお顔、お花やケーキがデザインされた、かわいらしいピローケースです。



●ピローケース(sweet&violet ミッフィー)


【価格】1,990円


【カラー】パープル・ピンク


【サイズ(約)】64×34cm


【組成】綿98％、ポリウレタン2％



パープル：表

パープル：裏

ピンク：表

ピンク：裏

■関連商品　※価格は全て税込み表記



食器

シンプルで可愛らしいミッフィーと、お花・ケーキのデザインをあしらった食器です。


食卓を明るく演出出来る商品となっております。



●スクエアワンプレート(ベージュ sweet&violet ミッフィー)


【価格・サイズ】1,490円　　幅21.4×奥行21.4×高さ3cm


【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/4994209330203/



●スープマグ(ベージュ sweet&violet ミッフィー)


【価格・サイズ】999円　　　幅10.6×奥行10.6×高さ7.4cm


【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/4994209330210/



●ラウンドプレート(ベージュ sweet&violet ミッフィー)


【価格・サイズ】999円　　　幅15×奥行15×高さ4cm


【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/4994209330227/



●マグカップ(sweet&violet ミッフィー)
【価格・サイズ】1,290円　　幅7.3×奥行7.3×高さ9cm


【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/4994209330296s/



スクエアワンプレート




スープマグ




ラウンドプレート




マグカップ





（発売元：株式会社マリモクラフト）







※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。


デコホームとは




ニトリから生まれたインテリア雑貨のお店「デコホーム」。 普段使いの日用品からお部屋のアクセントになるような アイテムまで女性目線でセレクト。 品質・デザインはもちろんお手頃な価格を実現しています。


【デコホーム公式ホームページはこちらから】
https://www.nitori.co.jp/decohome/index.html