創業50年以上の衛生管理のプロによるライフスタイルブランド『Kufunoークフウノー』が「ギフト・ショー春2026」に出展。新商品「超極細ブラシのバス用スポンジ」を先行公開

株式会社クフウノトビラ（本社：大阪市、代表取締役：福谷 耕史朗）が展開する創業50年以上の衛生管理の知見を活かしたライフスタイルブランド『Kufunoークフウノー』は、2月4日(水)～6日(金)の3日間、東京ビッグサイトにて開催される「第101回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026」（https://www.giftshow.co.jp/tigs/101tigs/）に出展いたします。

本展示会では、今春発売予定の「ブラシスポンジ バス用」「ブラシスポンジ mini」を初公開いたします。ほかにも約50万本※1の超極細ブラシで汚れを落とす「ブラシスポンジ」と、約100万本※2の特殊繊維で油汚れを絡めとる「オイルクリアクロス」の新色など、清潔で心地よい暮らしを提案する最新ラインナップが揃います。

『Kufuno』公式サイト：https://www.kufuno.com/(https://www.kufuno.com/)

※1：スポンジ1つあたり

※2：クロス1枚あたり

新商品「ブラシスポンジ」2種と既存商品の新色を先行公開

社内やお客様の声から誕生した新商品「ブラシスポンジ バス用」「ブラシスポンジ mini」と『Kufuno』ブランドを象徴する「ブラシスポンジ」「オイルクリアクロス」から、季節を感じられる新色を2026年春より新発売いたします。

これらの商品は本展示会にて、先行公開いたします。

出展商品

・クフウノ ブラシスポンジ

全４色 コーラルオレンジ、チャコールグレー、フレッシュグリーン、フレッシュイエロー

クフウノ ブラシスポンジ《商品特徴》

約50万本※の超極細ブラシが、ザルの編み目やまな板の溝などの汚れがたまりやすい部分にも入り込み徹底的に洗浄。フッ素加工のフライパンやプラスチック製品など傷つきやすい調理器具にもやさしく、抗菌剤を練りこんだ適度な硬さのウレタンフォームが清潔な状態をキープ。衛生面と使いやすさを両立する日常使いに最適なスポンジです。

※スポンジ1つあたり

・クフウノ オイルクリアクロス

全４色 コーラルオレンジ、コーラルオレンジ/アイスグリーン、ベージュ、ベージュ/オリーブ

クフウノ オイルクリアクロス《商品特徴》

約100万本※の特殊繊維が、油汚れや食べかすまでもひと拭きでスッキリ。キッチンやテーブルまわりを清潔に保ちます。水でサッと洗うだけで汚れが落ちやすく、ニオイやヌメリも発生しにくい使い心地のよいクロスです。

※クロス1枚あたり

Clean & Comfortable Culture

清潔と心地よさのある暮らしへ

私たちは「真に役に立つ商品を開発しお客様満足を創造すること」を理念とし、お客様の「声」を大切にしています。

食に携わる衛生のプロフェッショナルが様々な現場で培った知見を活かし「クフウノ文化」を創造する商品やサービスをこれからも提供します。

現在販売中の「ブラシスポンジ」「オイルクリアクロス」は全国のお取り扱い店舗およびクフウノ公式楽天市場にて販売しています。詳しくはクフウノ公式サイトをご覧ください。

公式サイト :https://www.kufuno.com/

「第101回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026」出展概要

展示会名称：第101回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026

会期：2026年2月4日(水)～6日(金)

会場：東京ビッグサイト（東・西・南展示棟）

主催：株式会社ビジネスガイド社

小間番号：東5-T12-52

会社概要

社名：株式会社クフウノトビラ

設立：2024年10月

代表：福谷 耕史朗

本社：大阪府大阪市住吉区南住吉1-8-6

事業内容：台所用品・清掃用品・浴室用品等の企画製造販売

URL：https://www.kufuno.com/(https://www.kufuno.com/)