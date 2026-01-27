【顔が溶けない】シーチャンの大人気パウダーがプレストUVに進化。「SRICHAND プレストUVトランスルーセントパウダー」で皮脂テカ＆紫外線をWブロック！

株式会社日本機能性コスメ研究所

株式会社日本機能性コスメ研究所( https://www.cosmelabo.shop/ ) が日本総代理のタイコスメブランド『SRICHAND（シーチャン）』から新商品の発売をお知らせします。

フェイスパウダーと日焼け止めを1つで叶える「SRICHAND プレストUVトランスルーセントパウダー」が登場！2026年2月25日（水）12時より楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）にてWEB先行発売を開始。2026年2月下旬より全国のバラエティストア、ドラッグストア、GMSで順次発売が開始されます。

◼︎国民的フェイスパウダーがプレストタイプになって新登場！

70年以上の歴史を持つタイの老舗コスメブランド『SRICHAND（シーチャン）』のロングセラー商品である「SRICHAND トランスルーセントパウダー」から、日本企画のUVプレストパウダーが登場します。

今回の新商品「SRICHAND プレストUVトランスルーセントパウダー」は、既存のトランスルーセントパウダーの特徴である崩れにくさはそのまま、お直しに便利なプレストタイプに。加えて、暑い日本の夏でも快適に過ごせるよう、高い紫外線防止効果を追加しパワーアップしました！

◼︎皮脂テカ防止サラふわパウダー

紫外線対策と崩れ・テカリ防止が手軽に叶う「SRICHAND プレストUVトランスルーセントパウダー」。肌の潤いを守りながら、サラふわ肌に仕上げる美容液仕立てのフェイスパウダーです。ソフトフォーカス効果が毛穴やキメの乱れを自然にカバーし、明るく澄んだ透明美肌を演出します。

【新商品のポイント】

１. 紫外線ブロックと皮脂対策が同時に叶う

２. 12時間耐久*²崩れ・テカリ防止パウダー

３. 毛穴カモフラージュパウダー

４. 汗水に強いスムースパウダー

５. 8種のヒアルロン酸*³でうるおいキープ

６. 肌色・肌質を問わないジェンダーレス仕上げ

■ シミそばかすを防ぐUVカット効果

既存のトランスルーセントパウダーに高いUVカット機能を追加。日焼けによるシミそばかすを防ぎます。夕方のメイク直しも上から塗布するだけで、皮脂崩れ直しと日やけ止めの塗り直しを同時に実現し、快適なサラふわ肌が長時間続きます。



◎ 粉飛びしにくいプレストタイプ

◎ 持ち運びやすい薄型コンパクトサイズ

◎ 鏡付きで気になった時にサッと直せる

■ 12時間耐久*²／崩れ・テカリ防止パウダー

微細な多孔質シリカパウダーにより、優れた皮脂吸着力を実現した『スーパーオイルコントロール』処方を採用。

多孔質構造が広い表面積を持つため、余分な皮脂をしっかり吸着しながらも、乾燥感のない自然な仕上がりを実現。サラサラな仕上がりと保湿感を両立し、優れた皮脂コントロール効果を長時間発揮します。

■ 毛穴カモフラージュパウダー（毛穴の凹凸を瞬時にカバー）

肌の欠点を目立たなくするために設計された2種類のスキンブラー成分を配合した『ダブルブラーコンプレックス』処方で、重ねても素肌感を損なわずに、毛穴をふわっとカモフラージュ。

◎ ダブルブラーコンプレックスとは

毛穴落ちしにくいフラットな板形状のブラーパウダーが均一な膜を作り、毛穴やくすみ、色ムラをカバー。球状のブラーパウダーが小じわや肌の凹凸を埋め、ソフトフォーカス効果でしわや毛穴を目立たなくします。

■ ダブルコートパウダー（撥水・耐汗コート）

球状パウダーの表面を、2種類の疎水性シリコーンで二重コーティングした高機能パウダーを採用。未処理パウダーと比べ、撥水性・耐皮脂性が大幅に向上し、汗や皮脂によるヨレをしっかり防ぎます。

さらに、パウダーの質感がよりソフトでスムーズになり、肌なじみが向上して均一にフィット。色ムラやメイク崩れを防ぎ、美しい仕上がりを持続させます。

■ 8種のヒアルロン酸コンプレックス*³

分子サイズの異なる8種のヒアルロン酸*³を配合。高分子が表面でうるおいをキープ、低分子が角層すみずみ（※角質層まで）行き渡り、うるおいでみたします。

加えて、ナイアシンアミド、グリチルレチン酸、グリチルレチン酸ステアリル、ツボクサエキスなど厳選した美容成分を贅沢に配合。（すべて保湿／整肌成分）

これらの美容成分が肌のうるおいバリア機能をサポートし、乾燥によるメイク崩れや粉浮きを防ぎます。しっとりとしたつけ心地が長時間続き、まるでスキンケアしたてのような快適な肌状態をキープします。

◎ 香料フリー・パラベンフリー・ミネラルオイルフリー・アルコールフリー

◎ クルエルティーフリー（動物実験をしていない）

◎ ヴィーガン処方

■ トランスルーセントタイプ

どんな肌色・肌質にもなじみ、自然な明るさと透明感*⁴を引き出す、ジェンダーレスなトランスルーセント（半透明）タイプです。

＜注釈＞

* 「WATSONS HWB AWARDS 2024 BEST SELLING TRANSLUCENT POWDER」受賞／Nielsen Customer LLC調べ ・タイ売上No.1フェイスパウダー（BARE TO PERFECTTRANSLUCENT POWDER において／2023年1月～2025年6月）

*² メーカー調べ／個人差があります

*³ ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、ヒアルロン酸K、アセチルヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸クロスポリマーＮａ（全て保湿）

*⁴ メイクアップ効果により

◼︎先着でシーチャンのミニチュアサイズのノベルティをプレゼント！

＜WEB先行発売特典＞

楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）にてご購入いただいた方に、シーチャンのミニチュアサイズをランダムで1点、先着60名様にプレゼント！

※数量限定、なくなり次第終了となります

※中身はコスメではありません

※1注文につき1点までとなります

画像左上から：トランスルーセントパウダー(10g)/トランスルーセントパウダー(4.5g)/ベア パーフェクト トランスルーセントパウダー/ベア パーフェクト グローイング トランスルーセントパウダー/ブライト＆ブルーム 24 スキンケアパウダー/ブラックエディション オイルコントロールパウダー

◼︎商品概要

商品名：SRICHAND プレストUVトランスルーセントパウダー

内容量：4.5g

価格：950円（税抜）／1,045円（税込）

発売：全国のバラエティストア、ドラッグストア、GMS

発売日：2026年2月下旬より順次発売

WEB先行発売：楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）

発売日：2026年2月25日（水）12時

https://item.rakuten.co.jp/citrus-shop/cos-sr-uvpress/

※オンラインは楽天市場先行となります。公式通販サイトでの販売開始に関しては、追って公式SNSにてご連絡させていただきます。

※オンラインは12時より発売予定。システム上多少の前後がございますのでご了承くださいませ。

※店舗により取扱開始日程が前後する可能性がございます。取り扱いの確認は各店舗にてお問い合わせくださいませ。

◼︎『SRICHAND（シーチャン）』とは

1948年、バンコクの小さな漢方薬局から誕生した、70年以上の歴史を持つタイの老舗コスメブランド。ブランド名は、処方を行っていたタイの医師に由来し、彼が調合したハーブ由来のフェイスパウダーが始まりです。

美容大国タイで“一番売れている*”フェイスパウダーブランドとして長年愛され、看板商品「トランスルーセントパウダー」は国民的フェイスパウダーとして今も多くの人々に支持されています。

また、動物実験を行わないクルエルティフリーの姿勢を貫き、日本で展開する製品はすべてヴィーガンコスメ。「高品質で使いやすい製品を通じ、日常の中でも自信と美しさを引き出すこと」を使命に掲げています。

* 「WATSONS HWB AWARDS 2024 BEST SELLING TRANSLUCENT POWDER」受賞／Nielsen Customer LLC調べ ・タイ売上No.1フェイスパウダー（BARE TO PERFECTTRANSLUCENT POWDER において／2023年1月～2025年6月）

シーチャン 日本公式Instagram / @srichand_japan

https://www.instagram.com/srichand_japan/

◼︎『株式会社日本機能性コスメ研究所』について

◼︎ 会社概要

株式会社日本機能性コスメ研究所

大阪府大阪市西区阿波座1丁目7-12 東新ビル5階

代表取締役：林 紗陽

◼︎ 公式通販サイト

「JF LABO COSME（JFラボコスメ）」：https://www.cosmelabo.shop/

・Instagram（@jflabo_cosme）：https://www.instagram.com/jflabo_cosme/

・X（@jflabo_cosme）：https://x.com/jflabo_cosme

JFラボコスメでは全ての海外コスメを日本で検査済み。皆様に安心してコスメをご購入いただけます。