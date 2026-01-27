筆記の品質と信頼性が光る──ZEBRA（ゼブラ）の名入れノベルティ取り扱い開始

ZEBRA（ゼブラ）の名入れボールペンがKILAMEKで正式対応に

株式会社 ＫＩＬＡＭＥＫ

株式会社KILAMEK（本社：東京都新宿区）はこのたび、日本を代表する総合筆記具メーカー「ZEBRA（ゼブラ）」製ボールペンを、法人向け名入れノベルティとして取り扱い開始いたしました。

ZEBRAは、1897年の創業以来、ボールペンやマーカーなどの筆記具を通じて「あなたのイマジネーションを広げていく。」という企業理念のもと、創造性を支える道具づくりに取り組んできたブランドです。

その中でも、なめらかな書き味のジェルボールペン「サラサ」シリーズや、筆記時のブレを抑えた「ブレン」シリーズなど、日常的に使われるボールペンは、ビジネスから教育現場まで幅広いシーンで支持されています。

今回の取り扱い開始により、企業ロゴや学校名、イベント名などを名入れした“毎日使われるボールペン”として、長く手元に残るノベルティをご提案いたします。

ZEBRAの名入れノベルティ一覧ページ(https://www.kilamek-novelty.com/category/brand/zebra)

取り扱いに至った背景

株式会社KILAMEKではこれまで、年間数万件規模の法人向けノベルティ制作を通じて、「スピード対応」「専任スタッフによる提案力」「断られがちな案件にも柔軟に対応する体制」といった特長をご評価いただいてまいりました。

近年、企業や学校からは、

「配布しやすく、受け取った後も日常的に使ってもらえるノベルティを採用したい」

「価格だけでなく、ブランドストーリーや品質面でも選ばれるアイテムにしたい」

という声が一層高まっています。

一方で、低価格な無名ボールペンでは差別化が難しく、「誰もが知っている安心感のある筆記具ブランド」をノベルティとして採用したいというニーズも増えています。

こうした市場動向を受け、当社では、創業以来“手で描くことの歓びと可能性”を掲げてきたZEBRAのボールペンを、名入れ対応ノベルティとして新たにラインナップに加えることにいたしました。

ZEBRAブランドと名入れノベルティの親和性

ZEBRAは、ボールペン・シャープペン・マーカーなど、多彩な筆記具を展開する総合筆記具メーカーです。

なかでもボールペンは、次のような場面で日常的に利用されており、実用品として大きな役割を持っています。

・ビジネスシーンでのメモや署名

・教育現場でのノート記入やテスト回答

・スケジュール管理やアイデアの書き留め

こうした“毎日使われる筆記具”であることが、ゼブラの信頼性を支える基盤になっています。

ZEBRAが大切にしている理念

ZEBRAは、「1本のペンが心を開き、想像や新しい夢を生み出していく」という理念を掲げています。

単なる筆記具ではなく、思考を前へ進めるためのツールとしての価値を重視している点が特徴です。

ノベルティとして生まれる新しい価値

この理念と、KILAMEKが提供する名入れノベルティを組み合わせることで、筆記具は単なる配布物ではなく、次のような“想いを届ける媒体”へと変わります。

・ブランドや学校が大切にしている理念

・イベントや企画のコンセプト

・贈り手のメッセージ

書く行為とともに、背景にある意図が自然に伝わっていくため、ZEBRAの筆記具は“意味を持つノベルティ”として高い相性を持っています。

こんな方におすすめです

・会社説明会・インターン・採用イベントで、学生に長く使ってもらえるボールペンを配布したい企業ご担当者様

・オープンキャンパス・入学／卒業記念などで、学校名入りペンを検討されている学校・教育機関様

・既存の粗品ボールペンから、ブランド力のある筆記具ブランドに切り替えたい販促ご担当者様

・紙資料だけでなく“書く体験”とセットでブランドを伝えたい広告代理店・企画会社様

・社内イベントや表彰の記念品として、実用的で喜ばれるギフトを採用したい人事・総務ご担当者様

取り扱いブランド商品の一例

ゼブラ サラサクリップホワイト軸 抗菌 0.5

・バインダークリップ付きのノック式ジェルボールペン。さらさらとした書き味と鮮やかな発色が特長で、気持ちや個性を色で表現しやすいモデルです。

・名入れ方式：パッド印刷 ／ 最小ロット：100本～

・価格目安：92円（税込）～ ※名入れなし（無地）の場合

サラサクリップホワイト軸の商品ページはこちら(https://www.kilamek-novelty.com/products/detail/31290)

ゼブラ ブレン 0.7

・ブレずにスラスラ書ける0.7mmボール径が特長のノック式ボールペン。筆記時の振動を独自機構で制御し、紙に触れた瞬間のブレを抑えることで、安定した書き心地を実現します。

・名入れ方式：パッド印刷 ／ 最小ロット：100本～

・価格目安：138円（税込）～ ※名入れなし（無地）の場合

ブレンの商品ページはこちら(https://www.kilamek-novelty.com/products/detail/31294)

ゼブラ バイオチューブ搭載サラサクリップ

・替芯にサトウキビ由来のバイオマスプラスチック、本体に再生樹脂を使用したサステナブルモデル。軽やかな書き心地のまま環境負荷を抑え、バイオマスプラマーク認証も取得したシリーズです。

・名入れ方式：パッド印刷 ／ 最小ロット：100本～

・価格目安：111円（税込）～ ※名入れなし（無地）の場合

バイオチューブ搭載サラサクリップの商品ページはこちら(https://www.kilamek-novelty.com/products/detail/31292)

名入れ可能範囲

以下で、印字位置をご確認いただけます。

環境配慮・SDGsへの取り組みとの親和性

ボールペンはリフィル（替芯）交換により長く使えるため、使い捨てノベルティと比較して環境負荷を抑えられるアイテムです。ZEBRA製ボールペンを名入れノベルティとして採用することで、「長期利用を前提としたプロモーション設計」が可能となり、廃棄量の削減にも寄与します。

KILAMEKでは、こうした持続性を重視したものづくりを支えるために、

・長期使用を前提とした筆記具のご提案

・過剰包装の抑制や簡易梱包への切り替え支援

・再生材や環境配慮型素材への置き換え検討

といった施策を進めております。

単なる配布物ではなく、“長く手元に残る価値”を持ったノベルティの提供を通じて、お客様の環境配慮への取り組みを後押ししてまいります。

今後の展開とKILAMEKの方針

ノベルティは企業・学校・団体が伝えたい姿勢や理念を形にする手段です。今回のZEBRA製品の名入れ対応は、「実用性が高く、記憶に残るアイテムを選びたい」というお客様の声から生まれました。

KILAMEKでは、

・多様なブランドや商品の取り扱い拡大

・短納期にも対応できる生産体制

・用途に最適なアイテムを導く専任スタッフの提案力

・条件の難しい案件にも応える柔軟なサポート

を軸に、ZEBRAをはじめとする各ブランドとの協働を強化してまいります。

今後も、お客様一人ひとりの目的に寄り添い、「本当に必要とされるノベルティ」を企画・製作できる体制をさらに磨いていきます。

◆お問い合わせ先

株式会社KILAMEK

URL：https://www.kilamek-novelty.com/contact

MAIL：t.taguchi@kilamek.co.jp

TEL：03-3350-8215