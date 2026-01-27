推しのユニフォームをそのまま手元に

ユニフォーム型ピンバッチがKILAMEKで正式対応に

株式会社 ＫＩＬＡＭＥＫ

株式会社KILAMEK（東京都新宿区）は、ファンイベントやスポーツ団体向けに「ユニフォーム型オリジナルピンバッチ」の名入れ製作サービスを正式に開始いたしました。

ポップなユニフォーム型が特徴的で、衣装デザインやチームカラーをモチーフにしたオリジナルデザインが可能。 最小10個～の小ロット製作・短納期対応を実現しております。

ライブ物販や卒業記念、周年公演の限定アイテムとして、“小さく持ち歩ける推し活グッズ”としての活用も広がっています。

サイトURL：ユニフォーム型オリジナルピンバッチ(https://www.xn--ncke3d3fqb.com/badge/pin_badge/uniform.html)

取り扱いに至った背景

KILAMEKにはこれまで、

・個別性のある記念グッズを作りたい

・番号や色など、世界観を細部まで反映したい

といったご相談を多くいただいておりました。

特に推し活・ライブ市場では、

「衣装デザインをそのままミニチュア化したい」

「コレクション性の高い記念品を作りたい」

というニーズが高まっています。

既製バッジでは実現しづらい“形状そのもののデザイン再現”に対応できる点が、ユニフォーム型ピンバッチ導入の大きな背景となりました。

ピンバッチの特徴（仕様・名入れ・ロット）

ユニフォーム型テンプレート

イベント・スポーツユニフォームなど、用途に応じたデザインに仕上げます。

フルカラー印刷+ドーム状ウレタン樹脂コート

小サイズでも模様・色味を忠実に再現できる高精細仕上げ。

デザイン最小10個～製作可能。

背番号やメンバー番号違いのバリエーション展開が、1デザイン10個～可能。

最小ロット：10個～ 名入れ方式：フルカラー印刷／ドーム状ウレタン樹脂

梱包：透明OPP袋、またはプラケース入れ 別途台紙封入梱包も可能

高耐久メタルベース

コレクションからイベント配布まで扱いやすい強度を確保。

最小ロット：10個～

名入れ方式：フルカラー印刷／樹脂コーティング

また、デザイン入稿が初めてのご担当者様にも、専任スタッフがレイアウト調整をサポートし、スムーズな製作をお手伝いいたします。

こんな方におすすめ

・推し活・ライブ物販で“世界観を正確に伝える”グッズを企画したい担当者様

・スポーツチームの卒業記念・周年記念を検討されている学校・団体様

・メンバー別・番号別に展開したいアイドル運営のご担当者様

・小型で配布しやすい記念品をお探しのイベント主催者様

今後の展開とKILAMEKの方針

ユニフォーム型ピンバッチの取り扱い開始は、推し活・スポーツ市場の多様化したニーズに応えるための取り組みのひとつです。

今後は、同デザインを活かした

・アクリルキーホルダー

・缶バッジ

・アクリルスタンド

などのシリーズ化を推進し、世界観を統一した“総合グッズ展開”を強化してまいります。

KILAMEKでは、これまで培ってきた

スピード対応／専任スタッフによる提案力／柔軟な製作体制

という強みを活かし、ブランド・団体・ファンコミュニティの価値向上につながるノベルティ製作を引き続き進めてまいります。

