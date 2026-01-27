SES企業に特化した採用支援サービス「GrowSES」をリリース

株式会社RYOMA

株式会社RYOMA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：阿阪 滉貴）は、2025年にSES企業に特化した伴走型採用支援サービス「GrowSES（グロース・エス・イー・エス）」の提供を開始いたしました。

サービス概要

GrowSESは、SES業界の採用課題を捉え、採用戦略の設計から求人媒体の運用、スカウト施策の実行、データ分析・改善までを支援する採用支援サービスです。

元SES経営層・人事経験者の知見と、120社を超える支援実績をもとに、採用プロセスを候補者体験とThe Modelに落とし込みフェーズごとの最適な採用手法から、企業の状況や体制に合わせた柔軟な採用支援を実施します。

GrowSESのサービス特長

元SES経営層・人事経験者による設計監修

GrowSESは、SES企業の経営や人事を経験してきたメンバーがサービス設計を監修しています。

業界特有の応募数の低迷や早期離職、リソース不足といった課題を理解したうえで、現場に即した採用施策を構築できる点が特長です。

データ分析にもとづく再現性のある採用支援

GrowSESでは、応募数や選考通過率、承諾率などのデータを企業ごとに蓄積・分析し、改善に活かしています。

感覚や属人的な判断に頼らず、データに裏付けられた施策を継続的に実行することで、再現性の高い採用体制の構築を支援します。

戦略設計から運用改善まで一貫した伴走支援

採用戦略の立案、ペルソナ設計、媒体選定、求人原稿・スカウト文の作成、運用後の改善まで、採用活動を一貫して支援します。

専任の採用プランナーが企業ごとの課題や体制に応じて施策を設計し、外部パートナーでありながら社内の人事のように伴走支援します。

GrowSESとは、SES業界に精通したチームによる伴走型採用支援サービス

GrowSES独自の採用成功の方程式

120社以上の支援実績から採用成功に必要なのは、感覚ではなく根拠あるデータと再現性のあるノウハウの活用です。SES業界の膨大な採用支援経験を分析・体系化し、パートナー様1社1社に合わせた『他社が真似できない独自の採用成功方程式』を構築しています。

元SES事業の経営層による実践的な教育体制

元SES事業5年以上の経営者、人事経験者が社内研修の顧問・講師を担当。採用の知見とSES事業の知見を併せ持つ講師が、直接社内育成を実施します。チーム全員が業界特有の課題や実情を深く理解しており、「SES業界特有の課題を説明しなくても、話が早くて助かる」と多くの企業様に評価いただいております。

採用の成功を実現する高付加価値を出す体制確立

採用の難易度が高い、エンジニア採用の成功を実現するための付加価値を見出す支援を仕組み化に成功。課題に対して、適切な体制を整え各社ごとの運用カルテを作成し、求人・スカウトの効果データを徹底分析し二人三脚で支援します。

人事担当者や採用活動のお悩みを独自のサービスで解決

採用ノウハウがない他社との差別化が難しいリソースが足りない

「採用ノウハウがなく、効果的な求人票の書き方がわからない」

「SES企業はどこも似たりよったりで、差別化を思いつかない」

「採用活動の選任がおらず、常にリソース不足になっている」

このようなお悩みを持つ企業が多く、GrowSESでは独自のサービス特徴を活かした解決方法をご提案しています。

支援実績

スタートアップから有名企業まで、規模やフェーズの異なる多様なSES企業を支援してきた実績があります。

各社の課題に応じた施策で、採用単価の抑制や早期離職率の低下、採用活動の内製化などの成果につなげてきました。

GrowSESでは、単発の成功事例にとどまらず、複数企業の支援を通じて得た知見を体系化し、再現性のある施策として支援に反映。実績の数だけでなく、その蓄積を活かした支援体制が、GrowSESの実行力を支えているのです。

実績１. 「還元率」競争から脱却し、1年で50名の採用に成功

株式会社LEGAREA様は、代表の三坂氏が持つSES業界・エンジニアに対しての強い想いがありながらも、それを上手く求職者に伝える言葉に落とし込めず、「言語化」を苦戦していました。 その結果、「還元率」という条件面での訴求になっていたため、他社との差別化が図れずに採用活動は苦戦。 そんな時にGrowSESを開始しました。

GrowSESでは、いきなり原稿作成に取り掛かるのではなく、LEGAREAという「会社」を深く理解することから始めました。社内体制の理解、採用すべきペルソナ像を具体化。さらに、三坂氏へのインタビューや実際の社内交流会にも参加し、社員の皆様へのヒアリングを実施。 代表の想いや現場の熱量、空気感を肌で感じることで、条件面での戦い方ではなく、自社ならではの魅力を言語化し、求人原稿やスカウト文に反映。そこから「条件」ではなく「想い」で繋がる採用へシフトしたことで、反応率は劇的に向上しました。

採用活動としては、複数の媒体を使わず、「dodaダイレクト」1媒体のみの運用支援でありながら、年間で50名の採用に成功。停滞していた採用活動はGrowSES導入により1年で80名体制へと急成長を遂げました。

https://www.youtube.com/watch?v=eQUTNPPzjOc&t=852s実績２. 1,300件以上の応募を獲得し、組織の活性化に貢献

株式会社Stech&Co.様は、創業期における初めての採用活動ということもあり、複数の採用支援会社を比較検討する中で “伴走型の採用支援”が受けられる点を評価いただき、GrowSESの導入を決定。

GrowSESではまず、採用の軸となるコンセプト設計から着手しました。

求人広告とスカウトを組み合わせた二軸の採用戦略を構築し、メッセージ内容や配信時間を最適化。 加えて、面談フローを見直し、スキルだけでなく候補者の価値観や志向性を重視する選考プロセスへと改善しました。

さらに、未経験者でも安心して活躍できるよう、育成ラインの整備にも取り組んでいます。

これらの施策により、累計1,300件以上の応募を獲得。採用数の向上だけでなく、 組織全体の活性化にもつながる結果となりました。

実績３. 採用ブランディングで2名→78名へと急成長

設立直後で認知度が低かった株式会社Otaks様は、採用活動を属人的に進めており、仕組み化に課題を感じていらっしゃいました。そこでGrowSESへご相談いただき、採用ブランディングの再構築に着手しました。

GrowSESではまず、株式会社Otaks様の強みやカルチャーを深く整理した上で、採用コンセプトを再定義し、 求人原稿やバナーのトーンを統一し、あえて尖らせた表現を用いることで、ターゲット層にしっかり刺さる情報発信へと改善しました。

さらに、CTA導線を見直し、代表が一次面談を行う採用フローを構築。 社内のカラオケ大会など、Otaks様ならではのコミュニティ起点の取り組みも採用情報に反映し、「入社後のリアルな体験」が伝わる設計を行いました。

その結果、採用単価を13万円に抑えながら、設立当初2名だった組織は78名規模へと急成長を遂げました。

事例記事一覧はこちらをクリック(https://ryo-ma.art/voice/?utm_source=prtimes-growses&utm_medium=post&utm_campaign=release)

GrowSESが目指す採用のかたち

SES企業の採用は、業界構造やビジネスモデルの特性から、表面的な施策だけでは成果につながりにくい分野です。単に応募数を増やすための施策や採用業務の効率化だけでは、ミスマッチや早期離職といった課題は解消されません。



GrowSESは、こうした前提に立ち、SES企業の採用課題全体を支援することを目的としています。採用コンサルティングとして課題整理や設計を行うだけでなく、必要に応じて採用代行として媒体運用まで担い、企業の状況や体制に合わせた支援を行っています。

GrowSESが目指しているのは、「とりあえず採用できればよい」という短期的な成果ではありません。

まるで社内の人事のように寄り添った伴走支援を行い、SES企業が安定的に人材を確保できる状態をつくること。それが、GrowSESの考える採用支援のかたちです。

サービス詳細ページはこちらをクリック▶(https://ryo-ma.art/growses/?utm_source=prtimes-growses&utm_medium=post&utm_campaign=release)

会社概要・サービス情報

https://ryo-ma.art/growses/?utm_source=prtimes-growses&utm_medium=post&utm_campaign=release- 会社名：株式会社RYOMA- 所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ケ谷5丁目14－7 ゼニス南新宿6F- 事業内容：キャリア支援事業／採用プランニング事業／メディア事業- サービス名：GrowSES（グロース・エス・イー・エス）GrowSESは、株式会社RYOMAが提供する、SES企業特化の採用支援サービスです。SES企業の採用課題全体を捉え、採用戦略の設計から実行、改善までを一貫して支援しています。サービスの詳細や支援内容については、以下のサービスサイトをご覧ください。- GrowSES サービスサイト：https://ryo-ma.art/growses/(https://ryo-ma.art/growses/?utm_source=prtimes-growses&utm_medium=post&utm_campaign=release)