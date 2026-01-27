【仙台】東京発人気スイーツブランド「ねんりん家」&「バターステイツ」がバレンタインシーズン初出店！バームクーヘン＆代表作クッキーにコク深ショコラがとろり
株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)のバームクーヘン専門店「ねんりん家」とバタースイーツ専門店「バターステイツ by銀のぶどう」は、2026年1月30日(金)～2月15日(日)までの期間中「エスパル仙台 本館1F エスパルスクエア」にてポップアップストアをOPENいたします。
炎のチョコレート ショコラ・ア・ラ・フラム
東京・銀座に本店を構える日本うまれのバームクーヘン専門店「ねんりん家」と、2021年グランドオープン以来 累計1000万個販売を突破した東京発のバタースイーツ専門店「バターステイツ by銀のぶどう」。そんな2つのスイーツブランドが、この度「エスパル仙台」にバレンタインシーズン初登場！とろけるショコラスイーツの数々をぜひご堪能ください。
商品情報
ねんりん家
デ・ラ・ショコラ ギンザ 1本入
生地はねんりん家の冬の名物『マウントバーム ブラウニー』。うわがけのショコラは、炭⽕焙煎クーベルチュールをとろとろ溶かしこんだ、深いコクの“炭⽕ショコラ”。とろりと流しかけることで、外も、中も、ショコラづくしのバームクーヘンが出来上がりました。
【価 格】1,728円(本体価格1,600円)
ひとくちマウントバーム〈ゴールドショコラ〉
ひとくちマウントバーム〈ゴールドショコラ〉 3個入
丁寧に焦がした砂糖とミルク。ひと手間かけた材料から生まれたゴールドショコラ。まるでキャラメルのように、香ばしくコク深い味わいをお楽しみいただけます。濃厚なバタ―風味のバームクーヘンにゴールドショコラをとろりとかけた、特別な一品です。
【価 格】
3個入 1,404円(本体価格1,300円)
マウントバーム ブラウニー 1本入
累計販売数175万本を超える、毎冬定番の『マウントバーム ブラウニー』。ナッティな味わいのベネズエラ産カカオマスを一世紀に渡り受け継がれるスイス‧フェルクリン社の“百年ココア”とともに生地に練り込み、長時間じっくりと焼きあげました。深いコクのチョコレートのうまみを幾層にも重ねた、重厚な味わいのバームクーヘンです。
【価 格】1,080円(本体価格1,000円)
冬限定 ひとくちバーム詰合せ 4種 8個入
4種の美味しさを楽しめるひとくちサイズのバームクーヘン詰合せです。2つの代表作『マウントバーム しっかり芽』『ストレートバーム やわらか芽』、冬限定『マウントバーム ブラウニー』、芳醇抹茶香る『マウントバーム お抹茶』。
【価 格】2,296円(本体価格2,126円)
バターステイツ by銀のぶどう
バターステイツクッキー ショコラ&ショコラ
バターステイツクッキー ショコラ&ショコラ 8個入
芳醇なココア香る「ショコラバタークッキー」に、さらにショコラをとろりと流しかけた“ダブルショコラ仕立て”のクッキーです。濃厚なコクが口溶ける、ショコラ好きにはたまらない満足感。ご褒美おやつにもどうぞ。
【価 格】
4個入 810円(本体価格750円)
8個入 1,458円(本体価格1,350円)
バターホイップショコラサンド
バターホイップショコラサンド 8個入
ふっくらしぼったバターホイップショコラに、アーモンドペーストを練り込んだ厚切りプラリネショコラ。バタースイーツ専門店ならではの発想で生まれた、とろけあうバターとショコラを楽しむ魅惑のサンドです。
【価 格】
5個入 1,350円(本体価格1,250円)
8個入 1,998円(本体価格1,850円)
スウィートステイツ
バターステイツのスイーツをバラエティ豊かに詰め合わせた『スウィートステイツ』。バレンタインシーズン限定の2品を主役に、代表作『バターステイツクッキー』も4味楽しめます。
【価 格】2,700円(本体価格2,500円)
バター含有率：THEバターリッチ 34%・ショコラバター 33%・ピスタチオバター 29%・キャラメルナッツバター 28%
炎のチョコレート ショコラ・ア・ラ・フラム 3個入
2001年の誕生以来、「銀のぶどう」で24年間連続バレンタイン人気第1位に輝く“伝説のバレンタインショコラ”。独自の炭火焙煎クーベルチュール＜炭火ショコラ＞にビターショコラとガナッシュをあわせた、濃厚なコクとうまみがたまらない逸品です。
【価 格】1,069円(本体価格990円)
※本製品に使用したチョコレートのうち、炭火ショコラは35％です。
催事情報
【期 間】2026年1月30日(金)～2月15日(日) ※2026年2月4日(水)は休館日
【場 所】エスパル仙台 本館1F エスパルスクエア
※表示の価格は参考小売価格です
※人気商品のため早期完売の可能性がございます。予めご了承ください。
ねんりん家とは
公式HP
https://www.nenrinya.jp/(https://www.nenrinya.jp/)
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/nenrinya_ginza/(https://www.instagram.com/nenrinya_ginza/)
公式X/旧Twitter
https://x.com/nenrinya_ginza(https://x.com/nenrinya_ginza)
2007年誕生。真っ白なのれんが印象的な日本うまれのバームクーヘン専門店です。日本人の感性に響く味わいを追い求め、独創的な２つの食感のバームクーヘンを創りあげました。皮はカリッ、内はしっとり熟成の代表作『マウントバーム しっかり芽』。カステラのようにふっくらジューシーな『ストレートバーム やわらか芽』。永年の研究開発から生まれた無二のバームクーヘンは東京を代表する味として支持され続けています。
BUTTER STATE's by銀のぶどうとは
公式HP
https://www.butterstates.jp/(https://www.butterstates.jp/)
公式Instagram
https://www.instagram.com/butterstates/(https://www.instagram.com/butterstates/)
バター合衆国「BUTTER STATE's」は、パティシエ達自慢の一品が集うバタースイーツブランドです。溢れるバターの美味しさをまるごと味わっていただきたくて独自の「バターなだれとろけ製法」も開拓し、ひたすら腕を振るいました。紋章に冠したバター色の王冠は、磨き上げた美味しさの証。食べごろのバタースイーツが豊富にできあがりました。どうぞたっぷりお楽しみください。