犬用おやつで磯焼け対策に貢献。伊勢志摩産「アイゴ」を活用した新商品を2026年2月2日に発売【自然食ドッグフード『ドットわん』】

株式会社ピュアボックス（所在地：岡山県岡山市、代表取締役：淺沼悟）が展開するドッグフードブランド「ドットわん」（以下、ドットわん）は、新商品「ドットわんの逸品 伊勢志摩アイゴ炙り干し」を、全国のペットショップおよび自社ECサイトにて2026年2月2日(月)に発売します。

「ドットわんの逸品 伊勢志摩アイゴ炙り干し」は、伊勢志摩で水揚げされた新鮮な白身魚のアイゴを、有限会社山藤(やまとう)伝統の炙り干し製法で愛犬用のおやつに仕上げた商品です。

調味料や保存料は一切不使用。伊勢志摩産アイゴの旨みと素材本来のおいしさをそのまま愛犬に届けます。

この商品は、ワンコの「食べる力」で生産者が抱える課題の解決に寄与するキャンペーン「＃ドッグフードにできること」の第3弾として開発されました。海の砂漠化とも呼ばれる「磯焼け」の原因となる魚「アイゴ」を活用し、三重の海と漁業の課題解決に貢献することを目指しています。

◆「＃ドッグフードにできること」キャンペーンページ

https://www.purebox.jp/campaign_site/

深刻化する磯焼け対策に、増加するアイゴを有効活用

三重県沿岸では、海藻が消失する「磯焼け」が深刻化しており、その一因とされるのが、温暖化の影響で増加した植食性魚「アイゴ」です。海藻を食べ尽くすことで漁業資源に悪影響を与える一方、臭みや毒棘のイメージから十分に活用されてきませんでした。

こうした現状に向き合い、三重の海を守りたいという想いのもと、地元水産加工会社・有限会社山藤と協働し、低利用魚であるアイゴの新たな価値創出に挑戦。愛犬向けの高品質なおやつとして商品化しました。

扱いが難しい低利用魚アイゴ、丁寧な加工で美味しいおやつに

三重県の水産加工会社・有限会社山藤

新鮮なアイゴは透明感のある白身と強い旨みが魅力です。ただし、水揚げ後の処理が遅れると臭みが出やすい他、さらにヒレに毒針を持つことから扱いが難しい魚とされています。そのため本来は美味でありながら、十分に活用されてきませんでした。

「ドットわんの逸品 伊勢志摩アイゴ炙り干し」では、鮮度を保ったまま迅速に下処理を行い、危険な毒針をすべて丁寧に除去。さらに塩抜き・天日干し・低温乾燥・炙りを組み合わせた手間を惜しまない製法により、アイゴ本来の旨みを最大限に引き出しました。

商品仕様概要

商品特長

・伊勢志摩産の新鮮なアイゴを使用

・愛犬用に真水で塩抜き

・天日干し・低温乾燥・炙りのこだわり製法で、旨みと香りを凝縮

・保存料・調味料・香料・着色料不使用

・常温保存可能

ドットわんでは今後も、愛犬たちの「食べる力」を借りて、地域が抱える課題の解決に取り組んでまいります。

「ドットわんの逸品 伊勢志摩アイゴ炙り干し」では、年間約200kgのアイゴ消費を目標に掲げ、将来的には、より多くのアイゴを活用できる仕組みを構築することで、漁業者の収入向上や地域産業の持続的な発展に寄与していくことを目指します。

【企業情報】

会社名：株式会社ピュアボックス（https://www.purebox.jp/）

所在地：岡山県岡山市中区倉田211-13

設立日：2003年7月7日

代表者：代表取締役社長 淺沼 悟

資本金：10,100,000円

事業内容：ペット向け自然食の企画・製造・販売

従業員数：18名（2026年1月現在）

