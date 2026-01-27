重度肢体不自由者のテクノロジー活用支援における、”個人の善意に依存した構造”に終止符を。属人化した適合ノウハウをAI化する「adapt AI」プロジェクト始動

テクノツール株式会社

重度肢体不自由者向け入力機器やアームサポートの企画、開発、販売および就労支援事業を行うテクノツール株式会社（本社：東京都稲城市、代表取締役：島田真太郎、以下テクノツール）は、同社製品を含む支援機器の適合ノウハウをAI化するプロジェクト「adapt AI（アダプト・エーアイ）」を開始します。本プロジェクトでは、言語やマニュアルで定義しきれない熟練支援者の直感や判断プロセスを学習させ、機器の利用者や家族、支援者等に対して成功確率の高い選択肢を提示するAIモデルの開発を行い、2026年夏の実証開始を目指します。

またこれに伴い、本プロジェクトのコアメンバーとなる作業療法士（フルタイム）、およびAI開発を補佐するエンジニア（プロボノまたは副業）を募集します。

■ 背景：ツールはあるが、適切に活用できる支援者がいない

身体的制約が大きくとも、健常者に混じって対等にオンラインゲームを楽しむ。テクノロジーの活用により、本来持っている個性や可能性を発揮することができます。手や指の動きに制約があっても、頬、あご、目の動きなどを使って入力できます。支援者の力量と本人の意欲次第で、足の指すらも上手に使えます。

障害のある人たちの暮らしや仕事、学習、余暇活動等を補助する技術は日々進歩していますが、重度肢体不自由者が活用するためには、「適合」という専門的なプロセスが不可欠です。メガネを購入する際に検査やフィッティングを行うように、心身の状態、やりたいこと、実施環境、支援体制といった多くの変数を統合し、ツールの選定や調整を行います。このプロセスと親和性の高い専門職として作業療法士がありますが、職域の広い作業療法において、この分野の専門家が育たない構造的な課題があります。

- 医療保険や福祉用具制度とのミスマッチ：適合の実践には多くの時間と専門性を要しますが、既存の制度下では報酬と紐づいていない、または十分に担保されておらず、インセンティブが働かない。- 訓練・実践機会の不足：重度肢体不自由者の人数はリハビリテーションの対象者のうちごく少数で、かつ個別性が非常に高いため、知識や技術を蓄積する機会が不足している。

結果として、適合支援はごく一部の作業療法士やボランティアによる個人的な活動や、販売事業者による採算度外視の努力といった”善意”に頼らざるを得ない、脆弱な状況にあります。

■ 解決策：adapt AIのアプローチ

人間の心身や暮らしのあり方は極めて多様で、「AならB」といった固定的なルールや規範に当てはめることは不可能です。本プロジェクトでは、言語化しきれない身体感覚や感情、現場で生じる文脈までも汲み取る熟練支援者の直感的な判断プロセスを、ディープラーニング等の技術で学習させます。

教師データはWeb上で入手できる情報ではなく、現場で起きている適合事例です。数十件程度のデータであっても、熟練者の思考が凝縮されたデータを解析することで、言語化の難しい判断をアシストできるAIを開発します。

※本プロジェクトにおけるデータセット構築は、作業療法士・小林大作氏（株式会社アシテック・オコ 代表）との提携により実施します。

※本プロジェクトで扱うデータは、個人を特定できる情報を排除した匿名加工データのみを使用し、プライバシー保護を徹底します。

■ 本プロジェクトのゴール：身体の状態に関わらず選択肢のある社会へ

adapt AIがあることで、日本中どこにいても適切なツールやソリューションと出会い、一定水準以上の適合支援を受けることが可能になります。また、adapt AIの運用を通して、可視化されづらい未解決のニーズや願いを掬い上げ、商品・サービスの開発や福祉の向上にも貢献します。

技術発展は留まることなく、これからも便利なツールが世の中に生み出されていきます。制度や属人性が障壁となり、せっかくの技術的恩恵に預かれない状況を排し、身体的に大きな制約を抱えていたとしても、制約の中で「どのように暮らすのか」の選択肢を広げていける社会を目指します。

社会全体の財産（共有知）へ

極端なニーズを持つ重度肢体不自由者には、既存の社会システムや製品、サービスが見過ごしている死角に気づき、イノベーションのきっかけを生み出すリードユーザーという側面があります。例えば、段差の解消は、車椅子ユーザーだけでなく高齢者、怪我人、ベビーカーを押す家族などにもプラスになります。重度肢体不自由者の抱えるニーズやソリューションが集積されるadapt AIへのアクセスを企業等へ提供することで、マイノリティへの配慮と全体の便益を両立させる取り組みを加速させることを目指します。

■ 募集：プロジェクトメンバー

adapt AIプロジェクトの概要（AIにより生成）

本プロジェクトは、日々あらゆる場所で行われている支援の質的向上に直結する取り組みです。重度肢体不自由者の暮らしや願いと向き合う支援の専門家と、テクノロジーによってそれを強化する技術者、双方が不可欠です。

1. コアメンバーとなる「作業療法士（OT）」

テクノツールに所属し、現場（1都3県が中心、およびオンライン）で支援を行いながら、適合支援の実施およびAI開発促進を担っていただきます。現時点での適合スキルや経験は問わず、「もっとやれるはず」、「成長して人の役に立ちたい」という熱意のある方を求めています。

詳細はこちら：https://ttools.co.jp/blog/2320/(https://ttools.co.jp/blog/2320/)

2. AI開発を補佐する「エンジニア（プロボノ・副業）」

サービス化を見据えたAI設計のアドバイスや、現場での実践事例を継続的に学習させるMLOpsの設計・構築をサポートしていただきます。

求めるスキル：LLMのファインチューニングや、機械学習を用いたシステム開発の実践経験。

関わり方： プロボノ、副業（週数時間～など、本業を優先した柔軟な関わり方が可能です）

フォームはこちら：https://forms.gle/HvyJqJQAVXiUA7qg6(https://forms.gle/HvyJqJQAVXiUA7qg6)

■ 代表者コメント

テクノツール株式会社 代表取締役 島田真太郎

「仕事がしたい」、「自分でご飯を食べたい」、そんな切実な願いに応えるため、私たちは30年以上にわたりツールを提供し続けています。しかし本当に価値があるのはツールよりもむしろ、一人ひとりの個性と可能性に寄り添ったツールの使い方を創意工夫すること、つまり「適合」です。身体の状態に関わらずチャンスのある社会をつくるため、超マイノリティの存在が価値創造につながる場面を増やすため、本プロジェクトを推進してまいります。

■ 会社概要

テクノツール株式会社

スローガン：本当の可能性に、アクセスする。

所在地 ：東京都稲城市東長沼2106番地の5

代表者 ：代表取締役 島田真太郎

設立 ：1994年12月14日

URL：https://ttools.co.jp/

代表note：https://note.com/shimada_tt

事業内容- 肢体不自由者向け入力機器およびアームサポートの開発、輸入、販売- 点字文書作成ソフトの開発、販売- 就労継続支援B型事業所の運営（子会社：テクノベース株式会社(https://techno-base.co.jp/)）本件に関するお問い合わせ窓口

テクノツール株式会社 広報担当

コンタクトフォーム：https://ttools.co.jp/contact/publicrelations/