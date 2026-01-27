MAXWINの純正ミラー被せ型デジタルミラーから前後2カメラ+車内撮影対応の3カメラモデルが登場！今までにないハイスペック3カメラモデル

昌騰有限会社

カー用品ブランドMAXWIN(運営：昌騰有限会社、所在地：大阪府泉大津市)は、60fpsの超滑らか映像の前後カメラ+車内撮影対応赤外線LEDカメラの3カメラ搭載デジタルインナーミラー『MDR-C015』の発売開始をお知らせします。

MAXWINホームページ

https://maxwin.jp/promotion/mdr-c015/

販売ショップ（MDR-C015 前後カメラ+車内撮影カメラ搭載モデル）

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GGQF5DS8(https://www.amazon.co.jp/dp/B0G6JBVKCG)

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/ukachi/mdr-c011b4/

Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/f-innovation/mdr-c011b4.html

MAXWIN MDR-C015

・自動車メーカー純正デジタルルームミラーにも採用されいている60fpsを採用。従来品カメラ（25～30fps）に比べ、滑らかで自然な動きを実現しました。

・赤外線LED搭載増設車内カメラを追加搭載し、前後カメラと同時に車内を録画できるようになります。普段の防犯対策としてはもちろん駐車監視機能にも対応しているので車上荒らし対策などにも最適です。

・SONY STARVIS IMX462センサー採用により、低い照明条件でも高感度で鮮明な画像を提供。暗い場所でも明るく、詳細な映像が得られます。

・HDR＆WDR機能搭載し逆光やトンネル出入り口などの厳しい光条件下でも、明暗差を補正し鮮明でクリアな映像を確保。

・明るい部分と暗い部分が同時に存在するシーンでもバランスの取れた映像を提供できます。

商品詳細

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=LRlkcJRpBmE ]

赤外線LED搭載車内撮影カメラ搭載

前後2カメラが標準のデジタルミラーに車内撮影用のインナーカメラを追加しました。

赤外線LEDを搭載し、夜間の撮影にも対応。

前方と後方に車内も加えて3カメラによる高画質録画を可能にし、更なる安心をプラスします。

フロント55fps/リア60fpsカメラ搭載

自動車メーカー純正デジタルルームミラーにも採用されいている60fpsを採用。従来品カメラ（25～30fps）に比べ、滑らかで自然な動きを実現しました。

※フロントカメラはLED信号に対応させるため55fpsを採用。

SONY STARVIS IMX462センサー採用

暗視機能に特化したSTARVIS技術により、低い照明条件でも高感度で鮮明な画像を提供。

暗い場所でも明るく、詳細な映像が得られます。

HDR＆WDR機能搭載

逆光やトンネル出入り口などの厳しい光条件下でも、明暗差を補正し鮮明でクリアな映像を確保。明るい部分と暗い部分が同時に存在するシーンでもバランスの取れた映像を提供できます。

デジタルルームミラー機能

通常のルームミラーより広範囲を確認でき、車体や同乗者、荷物などで生じる死角も軽減。

さらに60fpsリアカメラにより、従来のデジタルルームミラーよりも滑らかな映像を常時画面に表示します。

ズーム表示機能

リアカメラ映像は表示範囲の拡大が可能で、お好みに合わせて表示を切り替えることができます。

バック連動対応

バックギア入力時にリアカメラ映像に切り替わり、ガイドラインを表示。駐車をアシストします。

またガイドラインは上下左右に調整可能。バック時のアングルも上下に調整できます。

フロントカメラ分離式

フロントカメラはセパレートタイプなので、お好きな場所に設置できます。

本体カメラ一体型と違いカメラの向きにミラーの向きが影響を受けないので、ミラー本体を見やすい角度に調整でき複数人で運転する場合も便利です。

本体への接続は配線1本のみ

各種接続ケーブルはまとめて1本のケーブルで本体ミラーに接続。

USB Type-Cコネクタでスッキリと接続できます。

リアカメラは車外用／車内用の2モデル展開

車外リアカメラはナンバープレート上部またはリア窓の上部内側に両面テープで貼り付け。

車内リアカメラはリア窓の上部内側に両面テープで貼り付け。

12V/24V両対応

普通車・軽自動車などの12V車はもちろん、トラック等の24V車にも対応。

オプションのリアカメラ延長ケーブルを使用すれば、トラック・キャンピングカー・キッチンカーなど様々な車両に取り付けできます。

全国LED信号機対応

東日本/西日本のLED信号機に対応するようにフロントカメラのフレームレートを設定。

スーパーキャパシタ搭載

事故等で電源ケーブルが外れてもファイルの破損を抑え、最後に記録した映像をより確実に保存します。

TSファイルで保存

録画が強制終了となった場合もファイルが損傷するリスクが少なく直前までの映像を保存。

地デジノイズ対策済み

地デジの受信やナビのGPS受信などへの影響を最小限に抑えるノイズ低減設計を施しています。

追加オプション品

GPS機能アンテナ MDR-GPS03

別売のGPSアンテナ（MDR-GPS03）接続で走行中の速度表示に対応。また再生ソフトでマップ連動に対応します。

駐車監視機能 MDR-CCAB04

別売の3芯電源ケーブル（MDR-CCAB04）接続で駐車監視機能が使用できます。タイムラプス/衝撃検知録画に対応。

駐車監視の時間は1、3、6時間など詳細に設定可能です。

製品仕様

モニター：10.88インチIPS液晶

録画解像度：フロント：1080P/720P、リア：1080P

録画ファイル構成：1分/2分/3分

映像ファイル形式：TS(H.264)

記録映像再生方式：H.264再生ソフトまたは専用ビューアーソフト

静止画ファイル形式：JPG

メモリカード：別売りmicroSDカード（最大128GBまで、Class10必須）

電源電圧：DC12V / 24V

使用電圧：5V 3A

動作温度範囲：-20℃～+70℃