運送業向け基幹システム「Navisia運送販売クラウド」を新リリース

株式会社ナブアシスト

株式会社ナブアシスト（本社：群馬県前橋市、代表取締役社長：江口大介）は、運送事業者向け基幹システム「Navisia運送販売クラウド」の提供を開始しました。中小～中堅運送事業者が直面するドライバー不足や労働時間規制への対応を、配車・労務・収支の一体管理により支援します。本システムは、従来別々に提供していたキャリアカー（陸送）版と一般貨物版の機能を統合し、完全SaaS化による柔軟な導入・運用を実現した次世代運送管理システムです。

Navisia運送販売クラウドについて :https://www.nav-assist.co.jp/products/unyu/unso_hanbai/

システム開発の背景

運送業界では「2024年問題」による労働時間規制の強化を受け、中継輸送の導入が急速に拡大しています。また、労働力不足の深刻化や2025年4月施行の改正貨物自動車運送事業法への対応など、複合的な課題への対応が求められています。

このような状況下では、経験や勘に依存した配車・収支管理から脱却し、実績データに基づく経営判断がますます重要になっています。当社のロジスティクス事業部は、運送業界に特化したシステムベンダーとして、従来版システムの導入実績を通じて蓄積した膨大な運行・収支データと、現場との継続的な連携から得られる業界ノウハウを基盤に、配車・労務・収支情報を統合的に可視化することで、データドリブンな経営を支援する次世代システムの新バージョンを開発しました。

主な機能・特徴

画面イメージ：ダッシュボード機能画面イメージ：時間軸配車（ガントチャート）

機能統合アーキテクチャ

・キャリアカー×一般貨物の機能統合：陸送業務と一般貨物業務を一つのプラットフォームで管理し、運送形態の変化にも対応しやすい柔軟なシステムを実現。

・混在運用対応：異なる業態の車両・ドライバーを一元管理し、車両稼働率と積載効率を高める最適配車を支援。

物流二法対応機能

・中継輸送：中継ポイント管理、ドライバー交代、収支計算を自動化し、幹線・支線輸送を含めた運行全体を見える化。

・時間軸配車（ガントチャート）：時間帯別の稼働状況を可視化し、労働時間規制に準拠した配車計画を支援。

・労働時間管理：「Navisia乗務員時計」と連携し、労働・拘束時間を事前に把握したうえで配車が可能。

・帳票作成：実運送体制管理簿と、改正貨物自動車運送事業法24条に基づく輸送依頼書面を自動作成。

経営力強化のための分析機能

・ダッシュボード：売上状況、車両稼働率、収支をリアルタイム表示。

・収益最適化支援：荷主別・車両別・ドライバー別の収支を詳細分析し、不採算案件の可視化や運賃見直しを後押し。

完全SaaS化による運用革新

・月額制料金：初期投資を抑え、短期間での稼働を実現。

・定期的なアップデート：法改正・業務変化に応じた機能追加を継続。

・Azure基盤による24時間監視：セキュリティ・可用性・拡張性を確保。



最新技術への対応

・Windows 11完全対応。

導入効果・競合優位性

従来は紙やExcelで行っていた配車・請求・経費管理の一元化により、事務作業を約30％削減し、配車担当者の属人化を抑制します。運賃・原価データをもとにしたシミュレーションと収支分析により、不採算案件の見直しや運賃交渉を支援し、平均5～10％の運賃改善を後押しします。さらに実運送体制管理簿・24条書面の自動作成により、法令遵守とコンプライアンス強化を実現します。

中継輸送管理や時間軸配車、統合ダッシュボードなど、最新の法規制と業務トレンドを踏まえた機能を標準搭載し、「勘と経験」から「データに基づく経営」への転換を支援する点が特徴です。設立50年の業界実績に基づく業務ノウハウと、クラウドならではの拡張性・連携性を兼ね備えた業界特化型システムとして、多くのお客様からご評価いただいています。

価格・提供形態

お問い合わせ先

- SaaS版：月額プラン（利用ID数に応じた課金、オプションサービスあり）。- 個別環境クラウド対応。- 期間限定の無償トライアル対応可能。製品のお問い合わせはこちら :https://www.nav-assist.co.jp/products/product_contact/

会社名：株式会社ナブアシスト（Navassist Co., Ltd.）

システム技術センター：〒370-3522 群馬県高崎市菅谷町2225

部署：ロジスティクス事業部 営業部 インサイド推進担当

TEL：027-372-3452

MAIL：logistics-inside@nav-assist.co.jp