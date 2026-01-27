「超特急」のカイとリョウガがパーソナリティを務めるラジオ番組『稜海しました！超特急QR』のPOP UP SHOP が新宿マルイアネックスにて開催決定！撮り下ろしビジュアルを使用した新作グッズが登場！

中外鉱業株式会社キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「稜海しました！超特急QR POP UP SHOP in OIOI」にて新商品を販売します。

「超特急」のカイとリョウガがパーソナリティを務めるラジオ番組『稜海しました！超特急QR』のPOP UP SHOPが、新宿マルイアネックスにて開催決定！

今回は、"お風呂屋さん"をテーマに番頭姿、お風呂上がり姿、 パジャマ姿の撮り下ろしビジュアルを使用した「アクリルキーホルダー」や、番組名をモチーフにしたオリジナルの「稜海きゅ～あ～湯 みそらぁめん」、さらに和のテイストがおしゃれな「風呂敷」など、多彩な新作アイテムが登場します。

2026年2月13日(金)より新宿マルイアネックス・マルイノアニメ ONLINE SHOPにて順次販売となります。

開催情報

稜海しました！超特急QR POP UP SHOP in OIOI

・イベント特設ページ https://www.0101.co.jp/005/event/detail.html?article_seq=140536&article_type=sto(https://www.0101.co.jp/005/event/detail.html?article_seq=140536&article_type=sto)

■新宿マルイアネックス

開催期間 2026年2月13日(金)～2月22日(日)

開催場所 新宿マルイアネックス 2F

営業時間 平日11:00～19:00 土・日・祝10:30～19:00

※イベントの内容は予告なく変更させていただく場合がございます。予めご了承ください。

お買上抽選会

期間中、イベント会場にて税込3,000円以上お買上げのお客さまは、1会計につき1回抽選会にご参加いただけます。

また、お会計時にエポスカードをご利用、またはご提示いただき現金でお支払いのお客さまは、抽選会にプラス1回ご参加いただけます。

《景品内容》

A賞：A5アクリルパネル

B賞：サイン帳（全6種）コンプリートセット

C賞：サイン帳（全6種）ランダム1枚

※エポスカードはご本人さま以外ご利用いただけません。

※不正行為が発覚した場合はお断りさせて頂きます。

※新規のご入会も会場にて承ります。

※抽選へのご参加は1会計1回とさせていただきます。

税込3,000円ごとではございませんので、あらかじめご了承ください。

※いかなる場合もご精算を２回以上に分けることは出来かねます。

※抽選会はご購入した当日限りのレシートのみ有効とさせていただきます。

※レシートの合算は出来かねます。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

製品情報

■アクリルキーホルダー 稜海きゅ～あ～湯ver.（全3種）

販売価格：1,650円(税込)

■プラカード 稜海きゅ～あ～湯ver.（全11種）

販売価格：1個 550円(税込)／1SET[11個入]6,050円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

■却下ステッカーセット 稜海きゅ～あ～湯ver.

販売価格：1,650円(税込)

■「いいお風呂でした」チェンジングアクリルキーホルダー 稜海きゅ～あ～湯ver.（全3種）

販売価格：1,760円(税込)

■稜海きゅ～あ～湯 みそらぁめん

販売価格：2,160円(税込)

※特典フラッグシール（全3種）がランダムで1枚封入されています。

■スパバッグ 稜海きゅ～あ～湯ver.

販売価格：3,300円(税込)

■風呂敷 稜海きゅ～あ～湯ver.（全2種）

販売価格：2,200円(税込)

■ロッカーキー風キーホルダー 稜海きゅ～あ～湯ver.（全2種）

販売価格：1,320円(税込)

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。

Web販売

マルイノアニメ ONLINE SHOP

http://voi.0101.co.jp/voi/content/01/sp/contents/webshop/character-goods/index.html

受付期間：2026年2月13日(金)12:00頃～3月1日(日)23:59

※システムの都合上、商品公開の時間が多少前後する場合がございます。

※売り切れの際はご容赦ください。

権利表記・関連サイト

【番組概要】

トークライブ「稜海しました！」も大好評のメインダンサー&バックボーカルグループ「超特急」のメンバー、カイ&リョウガが、「稜海しました！」の飾らなく自由な雰囲気を、そのままラジオでお届け。素の2人が、どんなにくだらないことにも全力で挑んでいるラジオ番組。文化放送の総合配信プラットフォーム「QloveR」で番組放送後にアーカイブと映像付きアフタートークを配信中です。

■番組名： 『稜海しました！超特急QR』

■放送日時： 毎週月曜日25：30～26：00（火曜日午前1 : 30～）

■出演： カイ＆リョウガ（超特急）

■メールアドレス： ryokai@joqr.net

■公式X： @ryokai_joqr https://x.com/ryokai_joqr

■ハッシュタグ： #稜海QR

■QloveR 番組ページ： https://qlover.jp/ryokai



【権利表記】

(C)SDR

(C)文化放送



【関連サイト】

超特急 オフィシャルサイト

https://bullettrain.jp



Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）

https://www.chugai-contents.jp/

中外鉱業コンテンツ部 公式X

https://x.com/chugaionline