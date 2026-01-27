「超特急」のカイとリョウガがパーソナリティを務めるラジオ番組『稜海しました！超特急QR』のPOP UP SHOP が新宿マルイアネックスにて開催決定！撮り下ろしビジュアルを使用した新作グッズが登場！

キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「稜海しました！超特急QR POP UP SHOP in OIOI」にて新商品を販売します。

「超特急」のカイとリョウガがパーソナリティを務めるラジオ番組『稜海しました！超特急QR』のPOP UP SHOPが、新宿マルイアネックスにて開催決定！


今回は、"お風呂屋さん"をテーマに番頭姿、お風呂上がり姿、 パジャマ姿の撮り下ろしビジュアルを使用した「アクリルキーホルダー」や、番組名をモチーフにしたオリジナルの「稜海きゅ～あ～湯 みそらぁめん」、さらに和のテイストがおしゃれな「風呂敷」など、多彩な新作アイテムが登場します。


2026年2月13日(金)より新宿マルイアネックス・マルイノアニメ ONLINE SHOPにて順次販売となります。


開催情報

稜海しました！超特急QR POP UP SHOP in OIOI


・イベント特設ページ　https://www.0101.co.jp/005/event/detail.html?article_seq=140536&article_type=sto(https://www.0101.co.jp/005/event/detail.html?article_seq=140536&article_type=sto)



■新宿マルイアネックス
　開催期間　2026年2月13日(金)～2月22日(日)
　開催場所　新宿マルイアネックス　2F
　営業時間　平日11:00～19:00　土・日・祝10:30～19:00



※イベントの内容は予告なく変更させていただく場合がございます。予めご了承ください。


お買上抽選会

期間中、イベント会場にて税込3,000円以上お買上げのお客さまは、1会計につき1回抽選会にご参加いただけます。


また、お会計時にエポスカードをご利用、またはご提示いただき現金でお支払いのお客さまは、抽選会にプラス1回ご参加いただけます。



《景品内容》




A賞：A5アクリルパネル






B賞：サイン帳（全6種）コンプリートセット


C賞：サイン帳（全6種）ランダム1枚



※エポスカードはご本人さま以外ご利用いただけません。


※不正行為が発覚した場合はお断りさせて頂きます。


※新規のご入会も会場にて承ります。


※抽選へのご参加は1会計1回とさせていただきます。


　税込3,000円ごとではございませんので、あらかじめご了承ください。


※いかなる場合もご精算を２回以上に分けることは出来かねます。


※抽選会はご購入した当日限りのレシートのみ有効とさせていただきます。


※レシートの合算は出来かねます。


※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。


製品情報



■アクリルキーホルダー　稜海きゅ～あ～湯ver.（全3種）


販売価格：1,650円(税込)





■プラカード　稜海きゅ～あ～湯ver.（全11種）


販売価格：1個 550円(税込)／1SET[11個入]6,050円(税込)


※トレーディングタイプですので種類は選べません。





■却下ステッカーセット　稜海きゅ～あ～湯ver.


販売価格：1,650円(税込)





■「いいお風呂でした」チェンジングアクリルキーホルダー　稜海きゅ～あ～湯ver.（全3種）


販売価格：1,760円(税込)





■稜海きゅ～あ～湯 みそらぁめん


販売価格：2,160円(税込)


※特典フラッグシール（全3種）がランダムで1枚封入されています。





■スパバッグ　稜海きゅ～あ～湯ver.


販売価格：3,300円(税込)





■風呂敷　稜海きゅ～あ～湯ver.（全2種）


販売価格：2,200円(税込)





■ロッカーキー風キーホルダー　稜海きゅ～あ～湯ver.（全2種）


販売価格：1,320円(税込)




※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。


※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。


Web販売

マルイノアニメ ONLINE SHOP


http://voi.0101.co.jp/voi/content/01/sp/contents/webshop/character-goods/index.html


受付期間：2026年2月13日(金)12:00頃～3月1日(日)23:59



※システムの都合上、商品公開の時間が多少前後する場合がございます。


※売り切れの際はご容赦ください。


権利表記・関連サイト

【番組概要】


トークライブ「稜海しました！」も大好評のメインダンサー&バックボーカルグループ「超特急」のメンバー、カイ&リョウガが、「稜海しました！」の飾らなく自由な雰囲気を、そのままラジオでお届け。素の2人が、どんなにくだらないことにも全力で挑んでいるラジオ番組。文化放送の総合配信プラットフォーム「QloveR」で番組放送後にアーカイブと映像付きアフタートークを配信中です。



■番組名：　『稜海しました！超特急QR』
■放送日時：　毎週月曜日25：30～26：00（火曜日午前1 : 30～）
■出演：　カイ＆リョウガ（超特急）
■メールアドレス：　ryokai@joqr.net
■公式X：　@ryokai_joqr　https://x.com/ryokai_joqr
■ハッシュタグ：　#稜海QR
■QloveR　番組ページ：　https://qlover.jp/ryokai



【権利表記】
(C)SDR
(C)文化放送

【関連サイト】


超特急 オフィシャルサイト


https://bullettrain.jp



Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/
中外鉱業コンテンツ部 公式X
https://x.com/chugaionline