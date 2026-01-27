【新日本海フェリー】55歳以上のお客様を対象に個室船室・乗用車がお得に！『GOGO!スプリングチケット』発売
株式会社ＳＨＫライン
新日本海フェリー
船室・ステートＳ（一例）
船内/レストラン（有料）
船内/大浴場・露天風呂
船内/フォワードサロン
設定日/旅行代金（おひとり様・片道・税込） 2026年３月１日(日)乗船～2026年４月２０日(月)乗船まで
適用条件
下船後は港近くでゆっくり休みたい・観光したいというあなたにおススメ！
【小樽】オーセントホテル小樽
最少催行人員/1名様
同ホームページから「新日本海フェリー」にも移動し閲覧可能です。
ヴィーナストラベルは、本州と北海道を結ぶ「新日本海フェリー」をお得に楽しめる『GOGOスプリングチケット』を発売いたしました。ご夫婦やご友人、もちろんお一人旅でも、個室船室でゆっくりと流れる船旅時間をお楽しみください。また、到着後のホテルもオプションでご追加可能です。
この機会に是非、船旅をお楽しみください。
♦新日本海フェリー
本州～北海道を結ぶ、各航路お選びいただけます。
【舞鶴航路】2025年11月14日デビュー「けやき」もご利用いただけます。
新日本海フェリー
船室・ステートＳ（一例）
船室は、個室利用となります。
プライベートな空間で船旅をお楽しみください。
※ウィズペットルーム等、一部除外船室あり
船内では、レストラン・大浴場など、楽しい時間をお過ごしいただけます。
目の前に広がる大海原を眺めながら船旅をお楽しみください。
船内/レストラン（有料）
船内/大浴場・露天風呂
船内/フォワードサロン
♦旅行商品について商品名 GOGOスプリングチケット
設定日/旅行代金（おひとり様・片道・税込） 2026年３月１日(日)乗船～2026年４月２０日(月)乗船まで
適用条件
１.ヴィーナストラベルＨＰよりインターネット予約
２.ご出発時、５５歳以上（参加者全員）
３.ご出発7日前17時までの予約
４.ステート以上の個室利用(ウィズペットルーム等、一部対象外）
♦追加ホテルオプション
下船後は港近くでゆっくり休みたい・観光したいというあなたにおススメ！
1名様でご利用の場合シングルルーム、2名様でご利用の場合ツインルームのご案内となります。
（ツイン満室の場合シングル2室）
【小樽】オーセントホテル小樽
【秋田】ホテルルートイン秋田土崎 【新潟】ANAクラウンプラザ新潟
【敦賀】ホテルルートイン敦賀駅前 【舞鶴】東舞鶴ホテルアルスタイン
添乗員は同行しません。
最少催行人員/1名様
ヴィーナストラベルホームページ https://www.venus-t.jp/
同ホームページから「新日本海フェリー」にも移動し閲覧可能です。
ホームページアドレス https://www.snf.jp/