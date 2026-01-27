【新日本海フェリー】55歳以上のお客様を対象に個室船室・乗用車がお得に！『GOGO!スプリングチケット』発売

株式会社ＳＨＫライン


ヴィーナストラベルは、本州と北海道を結ぶ「新日本海フェリー」をお得に楽しめる『GOGOスプリングチケット』を発売いたしました。ご夫婦やご友人、もちろんお一人旅でも、個室船室でゆっくりと流れる船旅時間をお楽しみください。また、到着後のホテルもオプションでご追加可能です。


この機会に是非、船旅をお楽しみください。


♦新日本海フェリー

本州～北海道を結ぶ、各航路お選びいただけます。


【舞鶴航路】2025年11月14日デビュー「けやき」もご利用いただけます。



新日本海フェリー


船室・ステートＳ（一例）

船室は、個室利用となります。


プライベートな空間で船旅をお楽しみください。


※ウィズペットルーム等、一部除外船室あり



船内では、レストラン・大浴場など、楽しい時間をお過ごしいただけます。


目の前に広がる大海原を眺めながら船旅をお楽しみください。






船内/レストラン（有料）

船内/大浴場・露天風呂

船内/フォワードサロン

♦旅行商品について

商品名　GOGOスプリングチケット
設定日/旅行代金（おひとり様・片道・税込）　2026年３月１日(日)乗船～2026年４月２０日(月)乗船まで




適用条件

１.ヴィーナストラベルＨＰよりインターネット予約


２.ご出発時、５５歳以上（参加者全員）


３.ご出発7日前17時までの予約


４.ステート以上の個室利用(ウィズペットルーム等、一部対象外）


♦追加ホテルオプション



下船後は港近くでゆっくり休みたい・観光したいというあなたにおススメ！
1名様でご利用の場合シングルルーム、2名様でご利用の場合ツインルームのご案内となります。


（ツイン満室の場合シングル2室）


【小樽】オーセントホテル小樽
【秋田】ホテルルートイン秋田土崎　【新潟】ANAクラウンプラザ新潟
【敦賀】ホテルルートイン敦賀駅前　【舞鶴】東舞鶴ホテルアルスタイン



添乗員は同行しません。


最少催行人員/1名様
ヴィーナストラベルホームページ　https://www.venus-t.jp/


同ホームページから「新日本海フェリー」にも移動し閲覧可能です。
ホームページアドレス　https://www.snf.jp/