おかげさまで「味の民芸」が創業50周年！1月30日より『創業50周年　大感謝祭』を同時開催

株式会社サガミホールディングス

味の民芸フードサービス株式会社（本社：愛知県名古屋市守山区八剣二丁目118番地 代表取締役社長 榊原 晃）が運営する手延べうどんと和食の『味の民芸』は、2026年1月30日（金）をもちまして、創業50周年を迎えます。

この節目の年を迎えられますことは、ひとえに長年にわたり支えてくださったお客様、お一人おひとりのご愛顧、ならびに関係各位の皆さまのお力添えの賜物と、心より感謝申し上げます。

日頃の感謝の気持ちを込めて、1月30日（金）より、『創業50周年 大感謝祭』を開催いたします。さらに2026年は一年を通じて、様々な感謝企画を順次実施予定です。今後の企画にも、ぜひご期待ください。

1976年1月30日、岡山県に1号店を構えて半世紀。

「味の民芸品」ともいわれる『手延べ製法のうどん』を柱とし、手づくりならではの和食のおいしさと、まごころのおもてなしにこだわって、歩みを重ねてまいりました。

今後も感謝の気持ちを忘れずに、お客様から信頼いただけるお店づくりに邁進してまいります。

次なる創業100周年に向け、「いい味・いい顔」が集まる店をこれからも。

【創業50周年 大感謝祭】概要

◆実施店舗 ： 全国 味の民芸51店舗

◆実施期間 ： その一、その二・・・2026年1月30日（金）～2月3日（火）5日間

その三 ・・・2026年1月30日（金）～無くなり次第終了

【その一 祝・50周年！感謝の 特別価格 】

創業の味『肉すきうどん』

税込1,260円 →お祭り価格 税込1,100円

1号店である岡山店で爆発的にヒットした、肉すきうどん。今も定番でありつづけ、愛されている創業の味「肉すきうどん」。

手延べうどん特有の「コシ」と「なめらかさ」ゆえ、煮込んでも形が崩れにくく、甘辛いすき焼き風のおつゆと相性が抜群！

この機会にぜひご賞味ください。

【その二 祝・50周年！感謝の『半額』50%OFF 】

大人気商品『手羽先』（50％OFF!)

税込170円 →お祭り価格 税込80円/本

味の民芸における不動の人気No.1の一品メニュー「手羽先」。その味は認められた味で、2018年手羽先サミットで殿堂入り認定を受けた逸品です。タレ・塩・黒酢より選べて、パリッとした皮とジューシーな肉の味わいが人気です。

50周年に乾杯！『生ビール』（50％OFF!)

中ジョッキ

税込650円 →お祭り価格 税込320円

辛口のキレと爽快なのどごしが特徴の、アサヒスーパードライ生ビールです。

ニッカフロンティア『ハイボール』（50％OFF!)

税込530円 →お祭り価格 税込260円

しっかりとしたコクとスモーキーな香りの、和食との相性も良いハイボールです。

おこさま えびてん うどんセット（50％OFF!)

税込580円 →お祭り価格 税込290円

えび天がのった、ちゅるちゅるうどんと、お子様が大好きなポテト・コロッケなどのおかず、一口ゼリーのセットです。

おこさま きつね うどんセット（50％OFF!)

税込550円 →お祭り価格 税込270円

煮あぶらあげがのった、ちゅるちゅるうどんと、お子様が大好きなポテト・コロッケなどのおかず、一口ゼリーのセットです。

【その三 祝・50周年！スクラッチキャンペーン】

人気のスクラッチくじが期間限定で復活します！ご来店お一人様につき1枚、お引きいただけます。

1等はなんと5,000円の値引券！総額2,000万円還元のBIGチャンス！次回使える値引券が当たります。

※当選カードは、お一人様につき一枚、次回ご来店時にご利用いただけます。

※他の割引券とは併用できません。

※券にははずれも含まれます。

【味の民芸について】

関東地方を中心に、西は岡山まで全国5１店舗を展開する、和食麺処レストランです。落ち着いた「和」の空間で、自慢の手延べうどんをはじめ、蕎麦、各種和食メニュー、旬にこだわった限定メニューなどをご提供しております。ご家族やご友人とのお食事から、お一人でのお食事まで、幅広くご利用いただけます。

【手延べうどんの特徴】

包丁を使わずに、延ばし続けて作るため、表面はツルツルとしており、喉越しの良さは天下一品です。手打ちうどんは、麺が太めで硬質な弾力を持つ力強いコシが特長である事から、両者を比較して讃岐（手打ち）の男うどん、備中（手延べ）の女うどんという言葉も生まれたということです。

【出汁とつゆへのこだわり】

手延べ麺をつくるためには、生地づくりから麺の完成までに約30時間以上かけております

「北海道産利尻昆布」と「かつお節」「うるめ節」「さば節」を使用し、毎日店舗にて無添加の『出汁』を引いています。

この『白だし』をベースに特製の返しを加え、つるつるとした手延べうどんに合う『黄金だし』や『つけつゆ』をおつくりしております。

【サステナビリティの取り組みについて】

毎日店舗で「味」のベースとなる「白だし」を作成

株式会社サガミホールディングスは国連 WFP のレッドカップキャンペーンの参加企業として、『和食麺処サガミ』『味の民芸』店舗売上の一部を国連ＷＦＰに寄付し、世界の子どもたちに学校給食支援を行っております。

※国連WFPレッドカップキャンペーン詳細はこちら：https://www.jawfp.org/redcup/

ホームページ http://www.ajino-mingei.co.jp/

Instagram https://www.instagram.com/ajinomingeitenobe/

X https://x.com/ajino_mingei