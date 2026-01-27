ヒビノが財務管理システム「COURAGEUX（クラージュユーエックス）」＜借入金・貸付金管理＞導入から１０年　海外グループ財務管理の精度とスピード向上を加速

株式会社アイディーエス

株式会社アイディーエス（本社：岩手県奥州市、代表取締役：菅原達哉）は、音と映像のトータル・ソリューション企業ヒビノ株式会社（本社：東京都港区、東証スタンダード上場）において、借入金・貸付金管理COURAGEUX（クラージュユーエックス）を導入から１０年経過したことをお知らせいたします。

当社はCOURAGEUXを通じて、ヒビノ株式会社における多通貨取引や親子ローンを含む複雑な財務管理、決算資料作成の精度とスピード向上に寄与して参ります。

COURAGEUX導入前の課題

COURAGEUX導入後の効果

ヒビノ福田様のコメント

- 多通貨・親子ローン・子会社別管理がExcelでは煩雑化し、確認・突合作業に多くの工数がかかっていた。- 四半期ごとの為替換算、長短区分判定、未収・未払利息処理など、判断が必要な作業が属人化していた。- 決算・監査向け資料作成において、Excelでの再作成や確認が発生し、スピードと正確性の両立が難しかった。- 多通貨・親子ローン・長短判定を「迷いなく」処理できるようになり、日常業務の負担が大幅に軽減。- 仕訳生成の自動化により、転記ミスを防止し、月次業務工数を約半分に削減。- 決算・監査資料の大半をシステムから直接作成でき、資料の精度・作成スピード・説明のしやすさが向上。

ヒビノでは、多通貨・親子ローンが混在する複雑な借入金・貸付金管理において、Excelの限界を感じていました。COURAGEUX導入後は、実務に深く寄り添ったシステム設計により、多通貨・親子ローン管理、四半期換算、長短判定といった複雑な処理を「迷いなく・正確に」行えるようになりました。特に、仕訳自動生成機能で月次業務工数を半減し、転記ミスも撲滅。決算・監査資料の作成も大幅に効率化され、監査法人とのやり取りもスムーズです。IDS様の迅速かつ的確なサポートにも助けられ、COURAGEUXは当社の財務にとって欠かせない心強いパートナーです。導入から10年、このシステムの進化を実感しており、今後も期待しています。

導入事例インタビュー全文はこちらからご確認いただけます。

URL：https://www.ids-soft.co.jp/brand/casestudy/case_study_18/

【財務管理システム「COURAGEUX」＜借入金管理・貸付金管理＞について】

財務管理システム「COURAGEUX」は借入金・貸付金を管理できる、クラウド型財務管理システムです。本社のみならずグループ全体の資金調達の流れの見える化、シンジケートローンや社債など多種多様な金融商品に対応し、日々変動する資金調達・予測管理業務の高度化を実現します。さらに、会計システムへのシームレスな連携で、大幅な業務効率化が見込まれます。サブスクリプション型として将来性のある財務管理基盤を提供致します。

URL：https://www.ids-soft.co.jp/brand/

【株式会社アイディーエスについて】

アイディーエスは、様々な業種・業態のお客様におけるシステム開発業務で培われた業務知識・導入経験をベースに、自社開発ソリューションCOURAGEUX（クラージュユーエックス）等のパッケージ販売・サービスをはじめ、ERPパッケージの販売・構築～導入・保守まで手掛けております。また３０年以上に渡り、物流企業で積み上げた実績と経験を元に、お客様に満足頂ける物流システムも提供させて頂いております。

【会社概要】

社名：株式会社アイディーエス

本社所在地：岩手県奥州市水沢横町９４

代表取締役：菅原達哉

事業内容： システム開発・販売・保守

設立： 1978年3月

HP：https://www.ids-soft.co.jp/