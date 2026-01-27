アバント、貝印株式会社の「AVANT Cruise」採用事例を公開―製品別収益の可視化に向けグローバル収益管理基盤を整備

株式会社アバントグループ

アバントグループでグループ経営管理・連結会計・事業管理のソリューションを提供する株式会社アバント（本社：東京都港区、代表取締役社長 執行役員 CEO：岡部 貴弘、以下 アバント）は、貝印株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 COO 遠藤浩彰）の「AVANT Cruise」採用事例を公開いたしました。

貝印株式会社は、1908年の創業以来、刃物づくりを中心に日本のものづくりを支えてきた総合刃物メーカーです。現在では中国・ベトナム・インドなどに製造拠点、米国・ドイツ・韓国・中国などに販売拠点を構え、海外売上比率は52%に達しています。（2024年実績）

その一方、グローバル展開が進む中、製品ごとの利益が十分に把握できず、拠点をまたいだグループ連結での数値把握が困難という課題が顕在化していました。



そこでグループ全体での収益構造を可視化し、全体最適の経営判断を実現するため、経営管理システム「AVANT Cruise」を採用し、まずはカミソリの製品別の連結原価・連結収益を算定できる仕組み構築に向け、取り組みを進められています。

プロジェクト推進の工夫やシステム採用による変化、今後の展望についてお話をお聞きしました。

採用前の課題

グループ全体の収益構造が見えず、個別最適な判断に依存

・事業構造が複雑で、製品別の利益を把握できていなかった

・複数拠点をまたぐ商流により、グループ連結での収益が不明瞭

・各拠点のデータ収集・整備に工数がかかり、手作業の管理は限界だった

採用により期待される効果

製品別収益の可視化と全体最適への転換

・カミソリ事業における製品別の連結原価・連結収益を算定可能に

・海外製造・販売を含めた商流全体の収益を把握

・国内単体では赤字に見えた製品がグループ全体では黒字など、収益構造の実態を可視化

・部門横断の議論が活性化し、原価改善や販売戦略強化の論点が明確化

詳細を見る :https://www.avantcorp.com/case-study/kai-corporation/

【株式会社アバントについて】

経営管理システムのソフトウエア開発および、様々な他社製品の提供を通じてお客様の企業価値向上につながる経営DXを推進しています。これまで1,200社以上の導入実績を通じ、コンサルティング、構築、導入支援、運用・保守をワンストップで支援いたします。

「グループ経営管理」「連結会計」「事業管理」を軸として、経営とIT双方の視点から、経営情報・データの統合、分析、活用を支援し、データドリブン経営を実現します。



社 名 ：株式会社アバント

設 立 ：2013年10月1日（創業：1997年5月26日）

※2022年10月1日 株式会社ディーバから商号変更

代表者 ：代表取締役社長 執行役員 CEO 岡部 貴弘

本社所在地：東京都港区港南2丁目15番2号 品川インターシティB棟13階

URL ：https://www.avantcorp.com/

事業内容 ：グループ経営管理・連結会計・事業管理領域において、コンサルティングから

システムの企画・構築、導入、運用・保守までワンストップで支援

経営管理システムの自社開発および他社CPMソフトウエアの提供

自社製品 ：企業価値向上のための経営管理システム「AVANT Cruise」

企業価値分析・評価・モニタリングを実現「AVANT Compass」

連結財務諸表を可視化し、シナリオ作成・比較・将来予測「AVANT Chart」

【アバントグループについて】

株式会社アバントグループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：森川 徹治、東証プライム市場上場、証券コード：3836）を持株会社として展開するアバントグループは、財務情報・非財務情報を問わず様々な情報に基づき、お客様が適時・適切な経営判断を行い、経営改革を推進するためのソフトウエア開発・販売・保守や、ソフトウエアベースのコンサルティング・BPOサービスをご提供し、「経営のDX」に貢献しています。

コーポレートサイト：https://www.avantgroup.com/



主要なグループ事業子会社（いずれも100％所有）は以下の通りです。

株式会社アバント

株式会社インターネットディスクロージャー

株式会社ジール

株式会社ディーバ

株式会社VISTA