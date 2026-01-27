【グラッシェル札幌ステラプレイス店】ルタオのアントルメグラッセ専門店にて、苺と抹茶がマリアージュした和のパルフェが2月1日（月）より期間限定で新登場！

株式会社ケイシイシイ

小樽洋菓子舗ルタオ（株式会社ケイシイシイ）がプロデュースするアントルメグラッセ・グラス専門店『グラッシェル』は、2026年2月1日（日）より、新作パルフェ「パルフェ ジャポネ」を発売いたします。濃厚な抹茶、苺の酸味、香ばしいきな粉わらび餅など、和の素材を贅沢に味わえるパルフェをぜひこの機会にお楽しみください。

和の新作パルフェ 「パルフェ ジャポネ」

パルフェ ジャポネ

濃厚な抹茶の味わいが全体を優しく包み込み、ベリーの酸味とマッチした和のパルフェ。

グラス抹茶とグラスヴァニーユに、ほのかな甘み広がる粒あんと、風味豊かな抹茶きな粉わらび餅をトッピングし、深みの中にさっぱりとした味わいを演出。小豆カスタードをしのばせることでコクをプラス。甘酸っぱい苺入りの柚子ソースとともに後味は爽やかに仕立てました。一足早い春を感じさせる、今だけのパルフェぜひお楽しみください。

【商品名】パルフェ ジャポネ

【価 格】1,980円（税込）

【販売期間】2026年2月1日（日）～

2026年3月31日（火）

ミルクと抹茶が調和した贅沢なソフトクリーム

リュクスクレームグラッセ 抹茶

まろやかなミルクが抹茶の深みを引き立たせる、上品で味わい深い贅沢なソフトクリーム。

ミルキーでコク深いジャージーミルクアイスを絞り、程よい甘みのある粒あん、豊かな香りが広がる抹茶きな粉わらび餅をトッピング。甘酸っぱいストロベリーダイスをしのばせることで、さっぱりとした後味を演出いたします。

【商品名】リュクスクレームグラッセ 抹茶

【価 格】800円（税込）

【販売期間】2026年2月1日（日）～

2026年3月31日（火）

※テイクアウト限定商品

※ラストオーダー 20時30分

人気のお食事メニューも多数ご用意

十勝豊西牛のビーフストロガノフオムライス ~とろふわ卵と4種のチーズソース~

グラッシェルでは、スイーツだけでなくお食事メニューも多数ご用意しております。

おすすめはこだわりのオムライスです。上質な赤身の旨みあふれる十勝豊西牛の肩ロース肉を、こだわりのデミグラスソースでじっくりと柔らかく煮込んだビーフストロガノフを、とろりとコク深い4種のチーズを使用したチーズソースで味わうオムライスです。ケチャップライスの上にとろふわな卵を重ね、2種のソースと絡み合いマイルドな味わいに仕立てました。

【商品名】十勝豊西牛のビーフストロガノフ オムライス～とろふわ卵と4種のチーズソース～

【価 格】\1,760（税込）

【販売期間】通年

【販売時間】11:00～

店舗情報

グラッシェル 札幌ステラプレイス店

【住所】札幌市中央区北5条西2丁目 札幌ステラプレイスセンター2F

【TEL】011-209-5280

【営業時間】10：00～21：00（LO 20：30）

※フード提供時間：11:00～20:00

【定休日】札幌ステラプレイスの休日に準ずる

GLACIEL(グラッシェル)について

GLACIEL（グラッシェル）は小樽洋菓子舗ルタオがプロデュースする、唯一のアントルメグラッセ・グラス専門店です。

名前の由来は、フランス語でアイス職人を意味する「グラシエ」、氷菓を意味する「グラス」、そして空を意味する「シエル」を組み合わせた造語です。口の中に広がるアイスの美味しさと青空のように澄んだブランドカラーをイメージしています。

ブランドサイトURL：http://www.glaciel.jp/

Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/glaciel_sapporo/

会社概要

会社名：株式会社ケイシイシイ

代表者：代表取締役社長 上村 成門

本社所在地：北海道千歲市泉沢1007番地90

創業：1996年4月

資本金：8,000万円

事業内容：菓子製造事業、卸売事業、小売事業（店舗及びカフェの運営）、通信販売事業

株式会社ケイシイシイは、「喜びを創り喜びを提供する」を経営理念として掲げ、全従業員が、「今日一人熱狂的ファンを創る」ことを使命として日々取り組んでいます。