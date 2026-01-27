【森久保祥太郎さんが直接審査】声優オーディション体験を2/8（日）にAMGオープンキャンパスにて開催

学校法人吉田学園

【ゲストプロフィール】

森久保祥太郎さん（アドナインス代表取締役／AMG声優キャリアデザイン講座 講師）

〈主な出演作品〉

「あんさんぶるスターズ！！」遊木真、「NARUTO -ナルト」奈良シカマル、「うたの☆プリンスさまっ♪」寿嶺二、「薄桜鬼」沖田総司、「弱虫ペダル」巻島裕介、「テニスの王子様」切原赤也、「メジャー」茂野吾郎、「Fate/strange Fake」キャスター

【開催日時・場所】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25577/table/725_1_641fe5cb0a1aca17135971016dd79edf.jpg?v=202601271051 ]

※開催日時や場所は予定です。最新情報は公式HPにてご確認ください

※ご入学を検討されている方のためのオープンキャンパスです。お申し込みが多い場合、ご入学を希望されない方のご来場をお断りする場合がありますので予めご了承ください。



AMGのオープンキャンパスでは、学院や学科について詳しく解説する説明会に加え、ゲストをお招きしたスペシャルイベントや体験型のイベントを行っています。



さらに、「エンタメ業界に興味はあるけれど、希望の職種や学科が決まらない」という方へ向けた「AMG学校説明会」も開催。業界全体のお話を交えながら、AMGで学べることやエンタメのお仕事の魅力について学院スタッフが詳しく説明させていただきます。



AMGの声優学科

在学中からプロの現場を経験し芸歴を増やすことで、夢に向かって大きくリード。卒業生には、ベテランから若手まで業界の第一線で活躍する声優が数多くいます。現役プロ声優による技術を磨くレッスンはもちろん、クラス担任による豊かな人間性・社会性を磨くマネジメントも充実。学生一人ひとりに寄り添ったきめ細やかなサポート体制を整えています。養成所合格を含まない、プロダクションへの直接所属率は92％(2024年度実績)。卒業後すぐにチャンスを掴める声優を育てます。



アミューズメントメディア総合学院（AMG）について

2年間でエンタテインメント業界の第一線で活躍できる‟即戦力”の育成を目的に、業界のプロの手で1994年に設立された本学院は、2024年で開校30周年を迎えました。

AMGの最大の特徴は、「制作現場こそ、最高の教育現場である。」という創立以来の教育理念を基に、「産学共同・現場実践教育」の実現のために一般に流通する商業コンテンツを制作するAMGグループの事業部で業界経験が積めること。

邦画制作、外国映画の吹替えスタジオ、ゲーム開発、小説・漫画の出版など、実際の制作現場に≪プロ≫として参加することで本物の【実力】を身につけ、就職やデビューへと導きます。

学院概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25577/table/725_2_a1b69bd8e9ada32cfa8b566596c9f136.jpg?v=202601271051 ]