SNSで「#モン活」が話題！韓国発の注目キャラ「ラブリーモンモン」より、ふわふわ素材の巾着など新作アイテムが登場！
株式会社マリモクラフト（本社：東京都江東区）は、韓国のイラストレーター「rotary」氏の描くキャラクター「ラブリーモンモン」の新グッズを2026年1月下旬より順次雑貨販売店・キャラクターショップ・ファンシーグッズショップにて販売いたします。ふわふわ素材のフェイス巾着やフォトフォルダー、キラキラ素材がかわいいシャカシャカポーチなど、ラブリーでかわいい普段使いにもピッタリのグッズをご用意しております。
ラブリーモンモンは、韓国のクリエイター「rotary」氏が2018年7月より展開を開始したキャラクターです。現在はInstagramを中心に韓国をはじめ、中国などのアジア圏でも注目を集めています。2025年11月には、原宿・竹下通りをジャックし、コラボカフェや限定スイーツの販売、フォトスポットの設置などが行われ、多くのファンが訪れました。
うさぎの「モンモン」と一緒に外出したり、カフェで撮影した写真をSNSに投稿したりする取り組みは、『#モン活』としてファンの間で親しまれています。
お取扱い店舗
■マリモクラフト オンラインショップで販売中！
https://marimocraft-shop.com/shops/lovelymongmong
※商品がなくなり次第販売終了となります。
※商品発送時期についてはオンラインショップをご確認ください。
■雑貨販売店・キャラクターショップ・ファンシーグッズショップ・各種ECサイトなど
2026年1月下旬以降順次販売
※商品がなくなり次第販売終了となります。
※状況により発売時期が変更となる可能性がございます。
商品概要
フェイス巾着 1,980円
ダイカットポーチ 1,760円
フォトフォルダー 1,870円
コーム＆ミラー 880円
缶ミラー 各1,045円
シャカシャカポーチ 3,080円
３連アクリルキーホルダー 935円
キャンディキーホルダー 各1,210円
トレーディングハート型缶バッジ<8> 各660円【ランダム商品・全8種】
トレーディングアクリルキーホルダー<8> 各825円【ランダム商品・全8種】
トレーディングフラットミニポーチ<8> 各935円【ランダム商品・全8種】
クリアパスケース 935円
クリアマルチケースS 880円
ミラーL 1,650円
※商品価格はすべて税込となります。
※製品仕様、価格等を変更する場合がございます。
※商品の画像は印刷、写真の関係で実物と多少異なります。また、画像の縮小率は同一ではございません。
※デザイン(形状)およびカラーは修正・変更される場合がございます。
Lovely MongMong（ラブリーモンモン）公式情報
韓国のイラストレーター「rotary」氏の描くキャラクター。
韓国からやってきた、あなたを見守るふわふわのおともだち「ラブリーモンモン」。
ラブリーモンモン公式X
▷https://x.com/lovely_mongmong
公式Instagram
▷https://www.instagram.com/rotary_x.x/
株式会社マリモクラフトについて
キャラクター雑貨の卸売、企画開発、製造、売場の運営管理等を主な事業内容としております。
マリモクラフト公式HP ▶https://marimocraft.co.jp/
【マリモクラフト公式SNSアカウント】
マリモクラフト イベント用X ▶https://x.com/marimocraft_eve
マリモクラフト 公式X ▶https://x.com/marimo_craft
マリモクラフト 公式Instagram ▶https://www.instagram.com/marimocraft/