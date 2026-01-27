SNSで「#モン活」が話題！韓国発の注目キャラ「ラブリーモンモン」より、ふわふわ素材の巾着など新作アイテムが登場！

株式会社マリモクラフト

株式会社マリモクラフト（本社：東京都江東区）は、韓国のイラストレーター「rotary」氏の描くキャラクター「ラブリーモンモン」の新グッズを2026年1月下旬より順次雑貨販売店・キャラクターショップ・ファンシーグッズショップにて販売いたします。ふわふわ素材のフェイス巾着やフォトフォルダー、キラキラ素材がかわいいシャカシャカポーチなど、ラブリーでかわいい普段使いにもピッタリのグッズをご用意しております。

ラブリーモンモンは、韓国のクリエイター「rotary」氏が2018年7月より展開を開始したキャラクターです。現在はInstagramを中心に韓国をはじめ、中国などのアジア圏でも注目を集めています。2025年11月には、原宿・竹下通りをジャックし、コラボカフェや限定スイーツの販売、フォトスポットの設置などが行われ、多くのファンが訪れました。

うさぎの「モンモン」と一緒に外出したり、カフェで撮影した写真をSNSに投稿したりする取り組みは、『#モン活』としてファンの間で親しまれています。

お取扱い店舗

■マリモクラフト オンラインショップで販売中！

https://marimocraft-shop.com/shops/lovelymongmong

※商品がなくなり次第販売終了となります。

※商品発送時期についてはオンラインショップをご確認ください。

■雑貨販売店・キャラクターショップ・ファンシーグッズショップ・各種ECサイトなど

2026年1月下旬以降順次販売

※商品がなくなり次第販売終了となります。

※状況により発売時期が変更となる可能性がございます。

商品概要フェイス巾着 1,980円ダイカットポーチ 1,760円フォトフォルダー 1,870円コーム＆ミラー 880円缶ミラー 各1,045円シャカシャカポーチ 3,080円３連アクリルキーホルダー 935円キャンディキーホルダー 各1,210円トレーディングハート型缶バッジ<8> 各660円【ランダム商品・全8種】トレーディングアクリルキーホルダー<8> 各825円【ランダム商品・全8種】トレーディングフラットミニポーチ<8> 各935円【ランダム商品・全8種】クリアパスケース 935円クリアマルチケースS 880円ミラーL 1,650円

※商品価格はすべて税込となります。

※製品仕様、価格等を変更する場合がございます。

※商品の画像は印刷、写真の関係で実物と多少異なります。また、画像の縮小率は同一ではございません。

※デザイン(形状)およびカラーは修正・変更される場合がございます。

Lovely MongMong（ラブリーモンモン）公式情報

韓国のイラストレーター「rotary」氏の描くキャラクター。

韓国からやってきた、あなたを見守るふわふわのおともだち「ラブリーモンモン」。

ラブリーモンモン公式X

▷https://x.com/lovely_mongmong

公式Instagram

▷https://www.instagram.com/rotary_x.x/

株式会社マリモクラフトについて

キャラクター雑貨の卸売、企画開発、製造、売場の運営管理等を主な事業内容としております。

マリモクラフト公式HP ▶https://marimocraft.co.jp/

【マリモクラフト公式SNSアカウント】

マリモクラフト イベント用X ▶https://x.com/marimocraft_eve

マリモクラフト 公式X ▶https://x.com/marimo_craft

マリモクラフト 公式Instagram ▶https://www.instagram.com/marimocraft/