SNSで「#モン活」が話題！韓国発の注目キャラ「ラブリーモンモン」より、ふわふわ素材の巾着など新作アイテムが登場！

株式会社マリモクラフト

株式会社マリモクラフト（本社：東京都江東区）は、韓国のイラストレーター「rotary」氏の描くキャラクター「ラブリーモンモン」の新グッズを2026年1月下旬より順次雑貨販売店・キャラクターショップ・ファンシーグッズショップにて販売いたします。ふわふわ素材のフェイス巾着やフォトフォルダー、キラキラ素材がかわいいシャカシャカポーチなど、ラブリーでかわいい普段使いにもピッタリのグッズをご用意しております。




ラブリーモンモンは、韓国のクリエイター「rotary」氏が2018年7月より展開を開始したキャラクターです。現在はInstagramを中心に韓国をはじめ、中国などのアジア圏でも注目を集めています。2025年11月には、原宿・竹下通りをジャックし、コラボカフェや限定スイーツの販売、フォトスポットの設置などが行われ、多くのファンが訪れました。


うさぎの「モンモン」と一緒に外出したり、カフェで撮影した写真をSNSに投稿したりする取り組みは、『#モン活』としてファンの間で親しまれています。



お取扱い店舗

■マリモクラフト オンラインショップで販売中！


https://marimocraft-shop.com/shops/lovelymongmong



※商品がなくなり次第販売終了となります。


※商品発送時期についてはオンラインショップをご確認ください。



■雑貨販売店・キャラクターショップ・ファンシーグッズショップ・各種ECサイトなど


2026年1月下旬以降順次販売



※商品がなくなり次第販売終了となります。


※状況により発売時期が変更となる可能性がございます。



商品概要

フェイス巾着　1,980円

ダイカットポーチ　1,760円


フォトフォルダー　1,870円

コーム＆ミラー　880円


缶ミラー　各1,045円

シャカシャカポーチ　3,080円


３連アクリルキーホルダー　935円

キャンディキーホルダー　各1,210円


トレーディングハート型缶バッジ<8>　各660円【ランダム商品・全8種】

トレーディングアクリルキーホルダー<8>　各825円【ランダム商品・全8種】


トレーディングフラットミニポーチ<8>　各935円【ランダム商品・全8種】

クリアパスケース　935円


クリアマルチケースS　880円

ミラーL　1,650円


※商品価格はすべて税込となります。


※製品仕様、価格等を変更する場合がございます。


※商品の画像は印刷、写真の関係で実物と多少異なります。また、画像の縮小率は同一ではございません。


※デザイン(形状)およびカラーは修正・変更される場合がございます。




Lovely MongMong（ラブリーモンモン）公式情報



韓国のイラストレーター「rotary」氏の描くキャラクター。


韓国からやってきた、あなたを見守るふわふわのおともだち「ラブリーモンモン」。



ラブリーモンモン公式X


▷https://x.com/lovely_mongmong



公式Instagram


▷https://www.instagram.com/rotary_x.x/



株式会社マリモクラフトについて

キャラクター雑貨の卸売、企画開発、製造、売場の運営管理等を主な事業内容としております。



マリモクラフト公式HP　▶https://marimocraft.co.jp/



【マリモクラフト公式SNSアカウント】


マリモクラフト イベント用X　▶https://x.com/marimocraft_eve


マリモクラフト 公式X　▶https://x.com/marimo_craft


マリモクラフト 公式Instagram　▶https://www.instagram.com/marimocraft/