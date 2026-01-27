【水感ファンデーション】mamu MEDICAL(R)　もう戻れない。美容針バームファンデーション「ウォータードロップインバームパクトEX」リニューアル発売！

株式会社エイチフォーウォータードロップインバームパクトEX

株式会社エイチフォーのスキンケアブランド「mamu MEDICAL(R)」は、ヒト幹細胞培養液×エクソソームを配合したバームファンデーション、「ウォータードロップインバームパクトEX」をリニューアル販売いたしました。

本製品は、見えないスピキュール*¹・ヒト幹細胞培養液*²・ハイブリッドエクソソーム+*³といった先進美容成分を配合し、美容成分の浸透*⁴とメイクとしての密着間・持続間にもこだわったバームファンデーションです。

▶https://mamu-online.jp/shop/products/mamu131(https://mamu-online.jp/ad?ecf_adcode=waterdrop_in_balmpact_ex)

■『ウォータードロップインバームパクトEX』について

乾燥によるくすみや、時間とともに気になってくるベースメイクのヨレ。

「しっかり整えたいのに、厚塗りには見せたくない」--

そんな大人の肌悩みに寄り添うベースメイクとしてリニューアルしたのが

『ウォータードロップインバームパクトEX』です。

ヒト幹細胞培養液*¹、エクソソーム*²、スピキュール*³といった先端美容成分を配合。

メイクしながら肌をいたわる設計で、日中の乾燥が気になりにくい処方を目指しました。

特徴的なのは、網目状ファイバーが肌の動きに合わせて密着する「3Dフィット処方」。

表情の変化に寄り添うようになじみ、時間が経ってもヨレにくく、

内側からにじむようなツヤ感が続きやすいのが特長です。

仕上がりは、素肌感を残したナチュラルなツヤ肌。

軽やかなつけ心地ながら、肌を均一に整え、きちんと感と抜け感を両立した印象へ導きます。

日常使いはもちろん、オン・オフを問わず使いやすいアイテムです。

■『ウォータードロップインバームパクトEX』3つの製品特徴

１.「うるおうバーム」と「見えないスピキュール*¹」2つをひとつのパクトに。

└美容バームに、微細な針状の整肌成分スピキュール*¹を組み合わせた処方設計。

メイクとスキンケアを同時に叶えることを目指し、日中の肌コンディションにも配慮しました。

２.日中の肌のための"美容液級バーム"

└ヒト幹細胞培養液*²・ハイブリッドエクソソーム*³といった保湿・整肌成分を配合。メイク中も肌をうるおいで包み込む、美容液発想のバーム処方を採用しています。

３.メイクとしての密着感・持続感へのこだわり

└イノベーティブ3Dナノテクノロジーを採用し、時間がたってもツヤ感が続きやすい印象の仕上がりを目指しました。

■使用方法

塗り方次第で、"きちんと肌"も"抜け感ツヤ肌"も表現可能。

１.化粧水などで肌を整えます。

２.パフでバームを円を描くようにとります。

３.顔の内側から外側へ、すべらせるように薄くオン。

４.カバーしたい部分には、パフで軽くポンポンと重ねづけ。

詳しい使用方法

・仕事の日

きちんとして見えるのに、どこか抜け感のあるツヤ肌に。

・オフの日に

顔全体は薄く、頬だけツヤを足して素肌っぽさを生かした仕上がりに。

・お直し用として

ティッシュで軽く皮脂を抑えたあと、頬の高い位置だけに少量を付けることで、「疲れた印象」から「ふわっとツヤをまとった表情」へ。

製品概要

- ブランド名mamu MEDICAL(R)（マム メディカル）- 商品名ウォータードロップインバームパクトEX- 内容量11g- 全成分酸化チタン、トリエチルヘキサノイン、ジメチコン、ポリメチルシルセスキオキサン、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、テトライソステアリン酸ペンタエリスリチル、ヘキサヒドロキシステアリン酸ジペンタエリスリチル、合成ワックス、ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン、ポリヒドロキシステアリン酸、ホウケイ酸（Ca/AI）、イソステアリン酸デキストリン、ヒト幹細胞順 化培養液、ヒト脂肪由来間葉系細胞エクソソーム、合成ヒト遺伝子組換オリゴペプチド-1、合成ヒト遺伝子組換オリゴペプチドー2、合成ヒト遺伝子組換ポリペプチドー9、合成ヒト遺伝子組換ポリペプチド-10、合成ヒト遺伝子組換ポリペプチド-11、合成ヒト遺伝子組換ポリペプチド-60、規定化細胞培地9、ジヒドロナイアシンアミドリボシドアセチルトリーナーブチルトリプトファン、アスコルビルメチルカルボニルペンタペプチドー72-トリーナーブチルトリプトファナミド、ナイアシンアミド、セラミドNP、ヒアルロン酸Na、ヤグルマギク花エキス、セラミドAP、セラミドNG、ツボクサ葉／茎エキス、フィトスフィンゴシン、ラベンダー花工キス、カミツレ花エキス、チャ葉エキス、加水分解ローヤルゼリータンパク、加水分解カイメン、パルミトイルジペプチド-18、アスコルビン酸、トリ（カプリル酸/カプリン酸）グリセリル、水添レシチン、レシチン、ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル/オクチルドデシル）、水酸化Al、（ジメチコン/ビニルジメチコン）クロスポリマー、トコフェロール、アルミナ、ハイドロゲンジメチコン、BG、水、カプリリルグリコール、酢酸トコフェロール、ポリソルベート80、ラウレスー4、ステアリン酸、リン酸Na、1,2-ヘキサンジオール、スクワラン、シリカ、ベヘニルアルコール、ペンタステアリン酸ポリグリセリル-10、ステアロイルラクチレートNa、ケイ酸Ca、ケイ酸Na、香料、フェノキシエタノール、ペンチレングリコール、合成フルオロフロゴパイト、酸化鉄、メチコン- 販売価格\5,940（税込）- 取扱先公式通販サイト「mamu online」

