【蔦屋書店】全国の蔦屋書店で2/6(金)より「蔦屋書店 感謝祭」を開催

大人の知的好奇心に応え、豊かな体験と感動を提供するライフスタイル提案型の書店 蔦屋書店は、日頃のご愛顧に感謝を込めて、2026年2月6日（金）から3月1日（日）の期間、「蔦屋書店 感謝祭」を開催します。

感謝祭でしか手に入らない限定・先行販売商品や、全国の蔦屋書店・蔦屋家電のコンシェルジュやスタッフが厳選した商品を一堂に集めました。さらに蔦屋書店 厳選のアイテムが当たるInstagramキャンペーン、Vポイントキャンペーンなどを実施します。この機会にぜひ、全国の蔦屋書店へ足をお運びください。

蔦屋書店 感謝祭

開催日程：2026年2月6日（金）～3月1日（日）

開催店舗：

函館 蔦屋書店、江別 蔦屋書店、蔦屋書店 多賀城市立図書館、浦和 蔦屋書店、幕張 蔦屋書店、柏の葉 蔦屋書店、湘南 蔦屋書店、蔦屋書店 海老名市立中央図書館、六本木 蔦屋書店、銀座 蔦屋書店、中目黒 蔦屋書店、二子玉川 蔦屋家電、羽田空港 蔦屋書店、代官山 蔦屋書店、名古屋みなと 蔦屋書店、京都岡崎 蔦屋書店、京都 蔦屋書店、梅田 蔦屋書店、枚方 蔦屋書店、奈良 蔦屋書店、蔦屋書店 和歌山市民図書館、蔦屋書店 高梁市図書館、広島 蔦屋書店、蔦屋書店 周南市立徳山駅前図書館、九大伊都 蔦屋書店、六本松 蔦屋書店、福岡天神 蔦屋書店、蔦屋書店 武雄市図書館、蔦屋書店 延岡エンクロス店

＜開催内容＞

・感謝祭 限定・先行販売商品

・蔦屋書店の逸品

・Vポイントキャンペーン

・Instagramキャンペーン

※展開内容は店舗により異なります。くわしくは各店舗にお問い合わせください。

※展開の商品・内容、またイベント・キャンペーンの内容は、予告なく変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

限定・先行販売商品

蔦屋書店 感謝祭に合わせて、いましか出会えない限定品や先行販売の商品を集めました。

※店舗により取り扱い商品が異なります。

取り扱い店舗一覧はこちら(https://store.tsite.jp/static_contents/test/tsite/portal/img/kanshasai20260206/storelist_lim.pdf)

＜蔦屋書店限定＞

HAA

HAA for rest 間の香 ハンドクリーム 01 + 蔦屋書店限定ノベルティ「HAAオリジナルブックポーチ」

3,300円（税込）

日本古来の養生法「湯治」を現代に取り入れ、深呼吸のある暮らしを提案するブランド。今回の感謝祭では、「HAA for rest 間の香」と蔦屋書店限定ノベルティ「HAAオリジナルブックポーチ」のセットを販売します。ハンドクリーム01は、シアバターやミツロウを配合したハンドクリーム。レモングラスに重なり合う、シトラスとスパイスの躍動感。風と土が混じり合う、自然のリズムを纏う香りです。

＜蔦屋書店限定＞

hibi

10MINUTES AROMA 夕暮れに奏でる

935円（税込）

淡路島のお香と、播磨のマッチ。兵庫県のふたつのものづくりの伝統が出会って生まれたブランド。限定商品「夕暮れに奏でる」は、小説から香りをつくる「10MINUTES NOVEL PROJECT」の第2弾。大賞作「香りに火を灯すように」から、夕暮れの中2人が出会い、お互いに想い合う様子を表現しました。

＜蔦屋書店限定＞

ネイルエス

CULTURAL GROW

2,580円（税込）

シアーで速乾、高品質なこだわりのネイルカラーを、世界にただ一つのデザインを添えて小瓶に詰めたプライベートブランド「ネイルエス」

今回の蔦屋書店限定販売商品は、指先に特別な輝きを灯す、ピンクのホロが印象的なゴールドラメカラーです。大小様々なきらめきを、お手持ちのカラーに加えてアレンジをお楽しみください。

＜蔦屋書店限定＞

huhuru

ハートブルーム・キーチェーン・シリーズ フラワーフレーク

6,930円（税込）

ソウル発、デザインスタジオ・STUDIO662 のアーティスト Hyery Hur（ヘイリー・ホ）が手がけるブランド。今回の蔦屋書店限定販売商品は、自然のかけらを閉じ込めた小さなハートのキーチェーン。日常にやさしい彩りを添え、ギフトにも喜ばれるアイテムです。

＜蔦屋書店限定＞

ANDIZUMO

AMETSUCHI 木箱セット

16,500円（税込）

本物とは何か。歴史ある出雲から商品をお届けするコスメブランド。蔦屋書店限定「AMETSUCHI 木箱セット」は、AMETSUCHI アロマミスト5種（OKIYOME・SEIRYU・SUZAKU・BYAKKO・GENBU）・アロマミストが入る竹容器・新月のお浄め塩・巾着を木箱に納めたセット。

＜蔦屋書店限定＞

810s：THE ARTIFACT

だるま

3,300円（税込）

ムーンスターの持つ歴史や背景、技術に、810s：THE ARTIFACTのクリエイティブを掛け合わせることで、「モノ」以上の意味やストーリーを持つアーティファクトへと昇華しているプロダクトブランド。今回の蔦屋書店限定販売商品は、だるま・こけし・招き猫・くま・たぬきの5種類。

＜蔦屋書店限定＞

BRAIN SLEEP／RIRONE

ブレインスリープ ピロー リロン エディション

44,000円（税込）

ブレインスリープは、睡眠医学に基づいた確かな知見と先進のテクノロジーを掛け合わせ、脳と睡眠を科学するブランド。今回の蔦屋書店限定販売商品は、脳と身体を整える枕。学び続ける人々の効率的な睡眠と集中力向上をサポートし、首・肩・背中を整え、呼吸を助ける高通気・洗える設計。バックストレッチャー連結で姿勢改善に導きます。

＜先行販売＞

J-Scent

森息

4,950円（税込）

世界に誇れる日本の美意識、独特な伝統、文化、そして今を生きる私たち日本人の暮らしに溶け込んできた香りを「和（あ）える」ことにより生み出したメイド・イン・ジャパン・フレグランス。今回の蔦屋書店先行販売商品は、「森息」。シトラスやリーフグリーンにヒヤシンスとミューゲが寄り添い、オークモスが香りに深みをもたらします。風に揺れる緑のささやきが穏やかな余韻を残す、深緑の香りです。

＜先行販売＞

nomaru bake

すずめバターサンド＜ミルクチョコキャラメル＞2個入

648円（税込）

「今だけ」しか味わえない旬の農産物のおいしさを、あますことなく楽しめるスイーツブランド。今回の蔦屋書店先行販売商品は、”福を呼ぶ”ふくらすずめをモチーフにしたバターサンド。北海道産小麦と全粒粉、きび砂糖使用の香ばしいクッキーにミルクチョコ入りキャラメルクリームをサンドしました。

＜先行販売＞

メタモルフォーゼ

Cookies & milk

1,980円（税込）

ベルギー発のミニチュアキーチャームのブランド。今回の蔦屋書店先行販売商品は、ミルク＆クッキーのキーチャーム。 おやつの時間をポケットに。甘くてやさしい気持ちを届けるモチーフです。

＜先行販売＞

UCON ACROBATICS

Noah Bag / Lotus Infinity - Silver Metallic

18,700円（税込）

ドイツ・ベルリンでサスティナブルとヴィーガンの価値観に基づき創設されたブランド。今回の蔦屋書店先行販売商品の「Noah（ノア）Bag / Lotus Infinity - Silver Metallic」は、余計な装飾をそぎ落としたミニマルデザインが魅力のトートバッグ。ショッピングや仕事など日常使いにぴったり。内側に入りきらない荷物も外ポケットにしっかり収納できます。

＜先行販売＞

SCIENCE AROMA

サイエンスアロマ ラベンダー ファブリック&ルームミスト

1,870円（税込）

国立大学との共同研究により香料を分析。その香りの人への影響について検証したブランド「SCIENCE AROMA」の第二弾シリーズ。今回の蔦屋書店先行販売商品は5種類。ファブリック&ルームミストは、植物性消臭成分が配合され、良い香りは空間に広がり、気になる臭いを消臭します。塗布面に対して除菌、抗菌、ウィルス抑制効果を発揮します。

＜先行販売＞

SINN PURETE

ハートロック スカルプブラシ （ブルーグレー）

2,200円（税込）

脳波解析に基づいた香りを採用した、日本生まれのビューティーケアブランド。今回の蔦屋書店先行販売商品は、３種の独自設計のピンとこだわりの硬さで、頭皮のコリを効率的にほぐすスカルプブラシの新色。ドライでも、シャンプーでもご利用いただけます。

＜先行販売＞

KNT365

Mam PINGU Black

8,250円（税込）

KNT365はニットをコミュニケーションツールとしたメイドインジャパンのライフスタイルブランド。今回の蔦屋書店先行販売商品は、ノートPCやタブレット、A4書類も収まるので実用性が高く、通勤・通学から一泊二日の旅行、マザーズバッグまで幅広くマッチします。

蔦屋書店の逸品

全国の蔦屋書店・蔦屋家電のコンシェルジュやスタッフが厳選した商品を一堂に集めました。

※店舗により取り扱い商品が異なります。

取り扱い店舗一覧はこちら(https://store.tsite.jp/static_contents/test/tsite/portal/img/kanshasai20260206/storelist_rec.pdf)

PON

推薦｜六本松 蔦屋書店 田中麻衣子

ポン菓子の概念を覆す、ニュー・ポン菓子「PON」。お米屋さんが考える、まじめでおいしいポン菓子は工房で丁寧に作られています。ブロック状にまとまっているので食べやすく、手が止まらなくなるおやつです！

ISSH

推薦｜京都岡崎 蔦屋書店 田辺真弓

お香一本が燃え尽きる時間を「一炷（いっしゅ）」と呼ぶそうです。その言葉を由来としたブランド。“ISSH（いっしゅ）” のお香は、思わず深呼吸したくなるような深い安らぎへと誘い、お香を焚く時間そのものを特別な体験へと変えてくれます。心身を整えるひとときに、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。

MYUUA

推薦｜六本木 蔦屋書店 飯島未佳

鮮やかな色彩と遊びゴコロあふれるデザイン。手にした瞬間から気分が上がり、お出かけの時間をもっと楽しくしてくれる、ワクワク感いっぱいのアイテムです。

392plusm/the3

推薦｜二子玉川 蔦屋家電 早川光来

カラフルでポップな色と柄が目を引くレイングッズのブランド「392plusm」と「the3」。雨や雪の日を快適に彩ります。バッグや小物は機能的で軽く日常使いにも人気のアイテムです。

ABITAX

推薦｜二子玉川 蔦屋家電 佐々朋代

0510 TagLightは、軽量で明るさも充分あり、使いやすくてお薦めです！ バッグや鍵にも簡単に装着でき夜道や探し物の時に本当に便利。お子様から高齢の方までどなたにも重宝されるプレゼントになります。

LISARCH

推薦｜京都岡崎 蔦屋書店 安藤万利恵

LISARCHはヘアサロン「LIM」から生まれたヘアケアブランドです。天然由来の成分をベースに、原材料に妥協せず作られています。ライフスタイルに寄り添い、日々の生活を豊かに彩る、ご褒美のような時間にぴったりです。

DIDION

推薦｜六本松 蔦屋書店 田中麻衣子

いろんな“私”を叶えてくれる、コスメブランドDIDION。時にはモードに、時にはキュートに、時にはエレガントに。DIDIONにかかれば、またたく間に洗練された、旬なメイクが完成。自由な発想でメイクを楽しもう！

Vポイントキャンペーン

日頃のご愛顧に感謝を込めて、感謝祭開催店舗では期間中BOOKはいつでもVポイント5倍、さらに2月21日（土）から23日（月・祝）の3日間は雑貨や家電などのその他アイテムがVポイント5倍となるキャンペーンを実施します。

●BOOK 全期間 Vポイント5倍

期間：2026年2月6日（金）～3月1日（日）

内容：Vポイント5倍

対象アイテム：BOOK



●その他アイテム Vポイント5倍

期間：2026年2月21日（土）～2月23日（月・祝）

内容：Vポイント5倍

対象アイテム：文具雑貨、家電、レンタル、CD・DVD、GAME

※一部対象外のアイテム(携帯販売、飲食・サービス、催事など)もございます。

Instagramキャンペーン

感謝祭期間中、蔦屋書店 公式Instagramアカウントでは、抽選で豪華賞品が当たるキャンペーンを実施します。詳細は追って感謝祭 特設サイト、蔦屋書店 公式Instagramアカウントでご案内します。

Instagram https://www.instagram.com/tsutayabooks_official/