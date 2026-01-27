和菓子とチョコレートの新たな可能性を提案する、彩雲堂のバレンタイン～チョコレート羊羹「まちねこ」から広がる和菓子のかたち～

チョコレート羊羹「まちねこ」

株式会社 彩雲堂チョコレート羊羹「まちねこ」

株式会社 彩雲堂（本社所在地：島根県松江市、代表取締役社長：山口周平）は、バレンタインに合わせて、ビターとミルクの2種のチョコレートと小豆羹を合わせた羊羹に白羊羹を重ねた2層仕立てのチョコレート羊羹「まちねこ」を、今年も販売します。

カカオの香りを生かしながら、羊羹ならではのなめらかな口どけと後味の軽さを大切に仕立てました。

ネコとサカナが楽しく遊んでいる風景を描いた絵柄は、ココアパウダーなどを使い、天然の着色料を使用しています。

「まちねこ」は、2018年の誕生以来、約7年の試行錯誤を経て完成形にたどり着いたこだわりのチョコレート羊羹です。

白羊羹にチョコレート羊羹を重ねます半棹の大きさにカットします箱の大きさ：5.5×10.5×4cm

半棹で片手に収まるサイズ感は、気軽な贈り物にも最適です。

可愛らしいネコのパッケージは、2月14日の「バレンタイン」だけでなく、

2月22日「猫の日」の贈り菓子としても好評です。

珈琲や紅茶はもちろん、ブランデーなどのお酒とも相性の良い、大人のチョコレート羊羹です。

彩雲堂では、チョコレート羊羹「まちねこ」を、直営店舗、オンラインショップ、各地催事にて販売いたします。

ネコのステッカー付き「猫の日」にもお好きな飲み物とご一緒に

商品名 まちねこ（チョコレート羊羹）

価格 一箱 1,296円（税込）

特定原材料等28品目 乳・大豆を含む

販売期間 販売中～2月22日（日）「猫の日」まで販売予定

◆オンラインショップ https://netshop.saiundo.co.jp/

◆彩雲堂直営店舗 https://www.saiundo.co.jp/shop/list.php

＊期間中の県外催事でも販売予定（詳細は随時HPやSNSに掲載）

バレンタイン催事情報

2026年2月4日（水）～2月14日（土）松屋銀座「Ginza Valentine World 2026」 8階イベントスクエア

「まちねこ」から広がる、和菓子とチョコレートの新たな可能性

今年の松屋銀座「Ginza Valentine World 2026」では、和菓子とチョコレートの可能性をさらに広げた商品も展開します。こちらは催事限定品となります。

夏蜜柑の求肥とチョコレート「もちの果 cacao」松屋銀座限定

不昧公も愛した求肥菓子「若草」を復刻させた彩雲堂が得意とする、やわらかな求肥を用いた

「もちの果」。

山口県を中心にスーパーマーケットを展開する株式会社丸久との共同開発で生まれ、夏蜜柑の果皮を

細かく刻んで練り込み、もっちりとした食感と爽やかな香り、ほろ苦さが調和した味わいが親しまれてきました。

その定番の「もちの果 夏蜜柑」に、ココアをふんわりとまとわせたのが、「もちの果 cacao」です。柑橘の爽やかさとカカオのほろ苦さが重なり、バレンタインらしい余韻を楽しめる一品に仕上げました。

もちの果 cacaoもちの果 cacao もっちりと、ほろ苦く。

切り口からのぞく、夏みかんの粒。

もっちりとした求肥の中に、爽やかな香りとほろ苦さが広がります。

バレンタインの贈り物にも、おやつにも楽しめるサイズです。

1箱10個入り。

松屋銀座限定商品

もちの果 cacao 864円（税込）

＊「もちの果 cacao」は、オンラインショップ・直営店舗での取り扱いはございませんので、

あらかじめご了承ください。

もちの果 夏蜜柑 1箱（10個入り） 540円（税込）

山口県を中心にスーパーマーケットを展開する

株式会社丸久との共同開発で生まれた

「もちの果 夏蜜柑」は、夏蜜柑の果皮を細かく

刻んで練り込んだ、もっちりとやわらかな求肥

菓子です。爽やかな香りとほのかな苦味が調和した味わいは、日常のおやつとして親しまれています。

＊オンラインショップで販売中

「よもぎジェラート」と「小豆とほうじ茶ジェラート」 催事限定

さらに、松屋銀座8階イベントスクエアのイートインコーナーでは、東京都江東区でジェラートブランド「be GELATO」を展開する株式会社KIBOと協業し、和の素材をいかしたジェラートも販売いたします。

和菓子製造の過程で生まれる小豆の煮汁の活用や、島根県産よもぎの香りを生かすなど、素材の価値を見つめ直し、和菓子の技と感性を現代的な形に再解釈した試みです。

よもぎジェラート

銘菓「よもぎ若草」に使用する島根県産よもぎを贅沢に用い、オーガニックホワイトチョコレートと合わせました。よもぎ本来の香りと旨味が、やさしく広がります。

小豆とほうじ茶ジェラート

砂糖を加える前の生餡や、通常は製造過程で廃棄されてしまう小豆の煮汁を活用したアップサイクルジェラート。深焙煎ほうじ茶と合わせ、和の奥行きを感じる上品な味わいに仕上げました。

＊各1,100円（税込）

よもぎジェラート小豆とほうじ茶ジェラート

チョコレート羊羹「まちねこ」を起点に、素材や技、そして人とのつながりを通して、彩雲堂は和菓子の可能性を広げ続けています。

ジェラート提供場所

2026年2月4日（水）～2月14日（土）

松屋銀座「Ginza Valentine World 2026」 8階イベントスクエア

〒104-8130 東京都中央区銀座３丁目６－１

2026年3月14日（土）～3月29日（日）

日比谷しまね館 ご縁カフェ

〒100-0006 東京都千代田区有楽町１丁目２－２ 日比谷シャンテ地下1階

【be GERATO】

素材の個性と余韻までを設計し、“体験するジェラート”を生み出す研究所型ブランド。

日本各地の旬と生産者の想いを活かし、地域との共同開発や規格外農産物のアップサイクルによって、

新しいおいしさと持続可能な仕組みを創出。心に残る一さじを届けることが、私たちの使命です。

本ブランドは、食文化プロデューサー集団として島根県アンテナショップ「日比谷しまね館」を共同運

営する 株式会社KIBO が手がけるジェラートブランドです。

公式ウェブサイト：https://be-gelato.com/

株式会社KIBO：https://kibo.co.jp/

【株式会社KIBO】

〒135-0007 東京都江東区新大橋3-6-7

「持続可能な食の未来へ」を掲げ、日本各地の地域コミュニティと連携し、メニュー開発、

マーケティング支援、ブランディング支援などを通じて、地域の食資源の価値向上に取り組んでいる。

URL: https://kibo.co.jp/

【株式会社丸久】

〒747-8509 山口県防府市大字江泊1936番地

山口県を中心にスーパーマーケットを展開する流通企業。地域に密着した店舗づくりを通じ、日々の暮らしに寄り添う食を提案している。彩雲堂とは、夏蜜柑を用いた求肥菓子「もちの果」の共同開発。

公式ウェブサイト：https://www.mrk09.co.jp/

【彩雲堂について】

2024年に創業150年を迎えた島根県松江市に本店を構える和菓子店です。

代表銘菓「若草」は、大名茶人不昧公として知られる松江藩松平家7代藩主・松平治郷公の茶席菓子です。伝統を受け継ぐ銘菓をはじめ、季節の生菓子や洋菓子素材を取り入れた和菓子なども手がけています。

また、職人の技術研鑽にも力を入れており、全国和菓子協会が主催する「選・和菓子職」の合格者や「現代の名工（令和7年黄綬褒章受章）」を輩出しております。

（2025年現在、選・和菓子職6名、現代の名工1名在籍）

■会社概要

会社名：株式会社 彩雲堂

代表者：代表取締役社長 山口 周平

所在地：〒690-0884 島根県松江市天神町124

創業：1874年（明治7年）

事業内容：和菓子の製造・販売

◆彩雲堂公式

公式ウェブサイト：https://saiundo.co.jp/

オンラインショップ：https://netshop.saiundo.co.jp/

Twitter：https://x.com/saiundo

Instagram：https://www.instagram.com/saiundo1874/

YouTube : https://www.youtube.com/@saiundo1874

Facebook：https://www.facebook.com/saiundo/?locale=ja_JP