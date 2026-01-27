採用管理システム「PERSONA」、人材紹介クラウドサービス「Crowd Agent」と求人情報連携を開始

株式会社アサイン

株式会社アサイン(本社:東京都千代田区) が提供する採用管理システム PERSONAは、株式会社Grooves(本社:東京都港区) が運営する Crowd Agentと求人情報連携を開始したことをお知らせします。

本連携により、両サービスを導入済みの企業様並びにこれから導入予定の企業様は、PERSONAでの操作のみでCrowd Agentへの求人一括展開が可能となります。

Crowd Agentとの連携の背景

採用業務には多くの事務作業が存在し、その中でも多数の求人票共有や候補者情報の取り込みは、アナログで煩雑になりがちな業務の一つです。

PERSONAでは、採用担当者が候補者と向き合う時間を確保できるよう採用オペレーションの工数削減と意思決定の高度化を支援してきました。こうした取り組みの一環として、全国の人材紹介会社との接点を広げ、求人展開を迅速化できるCrowd Agentとの連携を開始しました。

Crowd Agentとの連携でできること

本連携により、PERSONA上で求人を作成するだけで、Crowd Agentへの求人一括展開が完了します。

これにより、求人展開に伴う手作業やツール間の往復を減らし、運用負荷を抑えながら採用活動を前に進めることが可能になります。結果として、採用担当者が候補者体験の向上や本質的な意思決定により集中できる環境づくりを後押しします。

人材紹介クラウドサービスCrowd Agentについて

Crowd Agentは、全国の転職エージェントネットワークを活用し、企業の人材紹介活用を支えるクラウドサービスです。常時10,000件以上の求人データベースを備え、営業・管理部門を中心にベンチャーから大手企業まで幅広いラインナップを提供しています。地銀連携による優良な地方求人など、独自の求人にもアクセスでき、幅広い採用ニーズに対応可能です。

また、求人は常時最新化されており、毎月1,100件以上の新規掲載求人が追加されるほか、定期的なクリーニングにより情報鮮度を保つ運用が行われています。

さらに、求人・候補者・進捗の一元管理（面談ヒアリングシート、TODO／進捗の見える化等）や、専任コンサルタントによるノウハウ提供、学習コンテンツ（ノウハウ動画）、ユーザー限定の求人説明会など、運用面の支援体制も備えています。

採用管理システム「PERSONA」の主な特徴

・媒体自動連携（600媒体／99％網羅）：応募情報を即時に一元化し、入力工数をゼロにします。

・自動日程調整＆カレンダー連携：Google／Outlookと同期し、面接日程の調整を完全自動化します。

・AIキャリアアセスメント：60万人規模のデータ解析で、候補者の活躍確度や口説きポイントを予測します。

・高機能ダッシュボード：18項目のクロス分析や面接官別レポートで採用KPIを可視化します。

サービス詳細はこちら：https://www.web.persona-ats.com

会社概要

株式会社Grooves グルーヴス）

設立：2004年3月

代表者：代表取締役 池見 幸浩

所在地：東京都港区南青山五丁目4番27号 Barbizon104 7F

ホームページ： https://www.grooves.com/

株式会社アサイン

設立日：2016年12月

代表者：小瀬村 卓実

所在地：東京都千代田区霞が関3丁目2-5 霞が関ビルディング12F・30F・36F

ホームページ：https://www.assign-inc.com/