ISMS（ISO/IEC 27001）認証を取得｜松尾研発スタートアップAthena、AIセキュリティ・ガバナンス体制をさらに強化

松尾研発スタートアップ(※1)である株式会社Athena Technologies（本社：東京都文京区、代表取締役：阿部 武 以下、「Athena」）は、情報セキュリティマネジメントシステム（以下「ISMS」）に関する国際規格「ISO/IEC 27001」の認証を取得しました。

実際に企業とAI導入の議論を進める中で、必ず話題に上がる「データガバナンス」と「セキュリティ」への要求に応えるべく、当社は創業時より厳格な情報管理体制を構築してきました。今回の認証取得により、特に高い安全性が求められる金融・防衛・製造などの規制産業や、機密情報を扱う自治体・官公庁に対し、国際規格に準拠したより強固な信頼を背景にAIソリューションの提供を加速させてまいります。

⬛︎ ISMS取得の背景

Athenaでは、「セキュアなAIで持続可能な未来を拓く」をミッションに掲げ、生成AIや最適化技術を企業の意思決定に安全に組み込むための情報管理・セキュリティ体制の構築に取り組んできました。

オンプレミスや閉域網クラウドといった高セキュリティ環境でのAI活用や、規制産業を含む企業向けのAI基盤提供を進める中で、業務データなどの機密性の高い情報を扱う機会は着実に拡大しています。そこで、従来から運用してきた情報セキュリティの取り組みを組織全体で一層体系化し、第三者認証を通じて対外的にも明確に示すことが重要であると判断しました。

また、今回のISMS取得は単なる認証の獲得にとどまらず、「スタートアップには機密データを預けにくい」という企業の懸念の声を少しでも解消するための取り組みです。Athenaの技術力と国際規格準拠のガバナンスを両立させることで、これまでAI活用のハードルが高かった規制産業や公共分野のお客様にも、安心して最先端技術を活用いただける環境を提供します。

⬛︎ 認証概要

⬛︎ Athena Platformについて

Athena Platformとは、生成AIを業務の意思決定に安全に活用するための統合プラットフォームです。オンプレミスや閉域網クラウドなどの高セキュリティ環境に対応し、入出力データの制御、利用履歴の記録・監査といったガバナンス機能を備えることで、規制産業を含む企業においても生成AIを安心して活用できる環境を提供します。

今回のISMS認証取得は、Athena Platformの提供において情報セキュリティを事業の基盤と位置づけ、その運用体制と管理プロセスを国際規格に則ってさらに強化したことを示します。

⬛︎ 代表コメント

代表取締役CEO 阿部 武

「Athenaでは、AI・DX支援を通じて企業の業務や意思決定に深く関わるサービスを提供しています。そのため、情報セキュリティは付加価値ではなく、事業の前提条件であると考えています。

今回のISMS認証取得は、こうした考えのもと、情報セキュリティマネジメントを組織として体系化し、継続的に運用していくための重要な取り組みです。今後も、セキュアなAIの提供を通じて、クライアント企業のDX推進を安心して任せていただける、揺るぎないパートナーとして邁進してまいります。」

⬛︎ 会社概要

【株式会社Athena Technologiesについて】

「松尾研発スタートアップ（※1）」として、アカデミアの最先端技術と社会実装力を兼ね備え、セキュアなAI開発・ガバナンス支援を展開しています。

社名：株式会社Athena Technologies

設立：2023年12月

代表取締役：阿部 武

所在地：東京都文京区本郷6丁目25番14号 HONGOEGG (東京オフィス)、大阪府大阪市都島区東野田町4丁目15番82号 NTT WEST i-CAMPUS QUINTBRIDGE 3F (大阪オフィス)、京都府京都市左京区田中門前町 百万遍ビル3F（京都オフィス）

URL：https://athenatech.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=isms_20260127(https://athenatech.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=isms_20260127)

(※1)「松尾研発スタートアップ」とは、松尾研出身者が創業または松尾研の支援を受け創業された企業の内、技術・事業力がともに成長可能性が認められ、且つ松尾研の理念に共感し共に後進の育成に取り組む、選抜されたスタートアップ群です。（登録商標第6667237号、第6710069号）