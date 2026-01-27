さとう珠緒ほか出演 高橋いさを作『八月のシャハラザード』高知と富山の２都市で上演決定 小中高生無料ご招待
過去公演より
合同会社ハルベリーオフィス（代表：いずみよしはる）主催、『八月のシャハラザード』が高知と富山の二会場にて上演されます。
【高知公演】
2026年3月12日 (木) ～ 3月13日 (金) ／高知市春野文化ホールぴあステージ大ホール（高知県高知市春野町西分 340番地）
【富山公演】
2026年3月25日 (水) ～ 3月26日 (木)／富山県教育文化会館（富山県富山市舟橋北町 7-1）
チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。
富山公演のチケットはこちら :
http://confetti-web.com/@/Scheherazadeinaugust
高知公演のチケットはこちら :
http://confetti-web.com/@/Scheherazadekouchi
公式X
https://x.com/sophia_live_tw
ハルベリーオフィスでは、昨年、今でも数々上演され続けている高橋いさをの作品の中でもファンタジーな作品、「八月のシャハラザード」を高橋いさを本人の演出で上演をいたしました。ご好評をいただき、今回は文化庁子供舞台鑑賞体験支援事業に助成いただき、高知と富山で上演することが叶いました。
主演の天宮亮太は昨年も亮太役を務めた井上遥、死者の水先案内人・夕凪役にさとう珠緒さん、ヒロイン・ひとみ役に天瀬はつひさん、強盗犯・川本役に是近敦之さんを迎え、笑って泣けるコメディをお届けいたします。
出演者プロフィール
井上遥 https://sophia-cl.jp/%E4%BA%95%E4%B8%8A%E3%80%80%E9%81%A5/
さとう珠緒 https://www.lho.co.jp/list/tamao_sato.html
是近敦之 https://profile.yoshimoto.co.jp/talent/detail?id=3117
天瀬はつひ https://gritagency.jp/actor/3775/
公演概要
『八月のシャハラザード』
【高知公演】
公演期間：2026年3月12日 (木) ～ 3月13日 (金)
会場：高知市春野文化ホールぴあステージ大ホール（高知県高知市春野町西分 340番地）
チケット料金：S席 6,000円（全席指定・税込）
★小中高生無料ご招待（同伴者 3,000円）
＜カンフェティ限定＞
1,000円割引！S席 6,000円 → カンフェティ席 5,000円！
【富山公演】
公演期間：2026年3月25日 (水) ～ 3月26日 (木)
会場：富山県教育文化会館（富山県富山市舟橋北町 7-1）
チケット料金：S席 6,000円、A席 5,000円（全席指定・税込）
★小中高生無料ご招待（同伴者 3,000円）
＜カンフェティ限定＞
1,000円割引！ A席 5,000円→ カンフェティA席 4,000円！
■出演者
井上遥／さとう珠緒／是近敦之／天瀬はつひ／金光仁三（激団リジョロ）／甲斐敦也／前塚彩結／鎌田航平／天戸花
ダンサー…野田詩、へちま、楠本真音、松田大夢
■スタッフ
作・演出：高橋いさを
舞台監督：杉山剛志／舞台美術：井上浩輔
照明：水田英男／音響：岸野真弓／演出助手：虻蜂トラヲ
振付：大川日南／票券：中村恵子／宣伝美術：大久保藍
当日運営：春名涼羽、山本滋久
プロデューサー：いずみよしはる
助成：文化庁子供舞台鑑賞体験支援事業
主催：合同会社ハルベリーオフィス
協力：ISAWO：BOOKSTORE／ソフィアコレクション／グリーンルーム／ネス／激団リジョロ／吉本興業／スタジオ１６／ジェンヌプロジェクト合同会社／Rand／MEME／ちょっとはいしゃく（順不問）
チケットサイト「カンフェティ」
チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典
https://service.confetti-web.com