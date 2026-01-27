プラスチックゼロ、間伐材から生まれた次世代成形素材の歯ブラシを「HCJ2026」で初公開

旭産業株式会社

1960年の創業以来、歯ブラシの製造・開発を通じて「歯と環境の健康」を追求してきた旭産業株式会社（本社：大阪府堺市）は、2026年2月17日より開催される「第54回国際ホテル・レストラン・ショー（HCJ2026）」に出展いたします。

今回の目玉として、プラスチックを一切含まない間伐材由来の次世代成形素材である「Cellulose Cross-linked Polymer CXP（以下CXP）」を採用した、新型ハンドルの歯ブラシ『Zero Plastic Handle(TM)』を初公開いたします。環境配慮と洗練されたデザイン、そして従来の自然素材アメニティの課題であった衛生面をクリアし、ラグジュアリーホテルの上質な空間にも調和する新しい選択肢を提案します。

Zero Plastic Handle(TM), Design Patent Pending

低炭素社会への貢献と、現場の「衛生・使い心地」のギャップを埋める

ホテルアメニティ市場では「脱プラスチック・低炭素社会」の流れが加速し、インテリアや備品、アメニティにも自然素材を使う傾向が一層強くなっています。しかし、従来の木製や竹製などの自然素材は、環境に配慮できる一方で、快適な使い心地や運用上の衛生管理との両立が大きな課題となっていました。『Zero Plastic Handle(TM)』は、木材由来の次世代成形素材と高度な成形技術を活用することでこれらの課題を解決しました。

また、プラスチック削減への対応が急務となる一方、提供アメニティの質の維持や「マイ歯ブラシ」持参の推奨など、各施設が多様な運用を模索しています。本製品は環境負荷を抑えた「客室内アメニティ」としての提供はもちろん、その高いデザイン性と機能性から、単なる消耗品ではなく、フロントやショップでの「ギフト・販売用製品」としての展開も想定。ホテルの運用方針に合わせた柔軟な提案を可能にします。

「Zero Plastic Handle(TM)」がもたらす3つのホスピタリティ

低炭素に貢献しながら五感に訴える上質な質感

間伐材や林業副産物から生まれた素材を採用することで、低炭素社会に貢献。木材ならではの自然な風合いとほのかな木の香りが、宿泊ゲストのバスタイムに心地よい癒やしを彩ります。

運用上の衛生管理を改善

高い成形精度により、従来の木製品よりも滑らかな表面仕上げと低吸水性を実現。カビの発生リスクを抑え、ホテル現場での運用・衛生管理を容易にし、宿泊客の不安も取り除きます。

使い心地にも配慮した洗練されたデザイン

複雑な形状の成形が可能なため、自然素材製品が避けにくい「使い心地は二の次」を脱却。

使い心地にも配慮した洗練されたデザインはラグジュアリーホテルの客室にも美しく調和します。

実用性と美しさを兼ね備えたデザイン

木材ならではの自然な風合いと高い成形性。洗面台に置いた際にヘッドが浮く衛生的なデザイン。

磨き心地にもこだわったヘッドのデザインと毛束のレイアウト。

歯ブラシのデザインは、グッドデザイン賞（日本）やiF Design Award（ドイツ）、LIT LIGHTING DESIGN AWARDS（アメリカ）など国際的なデザイン賞の受賞歴を持つDoogdesign. Inc.（ドーグデザイン）の小池和也氏が担当。使い心地と美しい佇まいを両立させる視点から設計され、環境素材の魅力を最大限に引き出す洗練されたデザインとなっています。

Doogdesign. Inc.(https://doogdesign.jp/)

Cellulose Cross-linked Polymer (CXP) とは

木材が主成分で耐久性・耐候性・寸法安定性に優れており、プラスチックを代替する唯一の木材原料です。 構成成分の60％が間伐材などの木材、30％が天然植物酸など可塑性を持たせる成分、10％が天然ミネラル顔料で構成されており、プラスチックは一切含有されておりません。

（※本製品に使用している高耐久グレードにおける数値）

一般的な石油由来のプラスチックやバイオマスプラスチックとは全く異なる新しい素材ですが、既存の成形機、金型で成形・量産が可能な材料です。

旭産業株式会社

昭和35年の創業以来、オーラルケア製品の企画・製造・販売を一貫して手がけています。昭和37年には宿泊施設向けアメニティ事業を本格化し、自社生産体制を確立。その品質は高く評価され、国内外のホテルや航空会社のファーストクラスにも採用されました。近年は環境配慮型製品の開発に注力し、SDGsに取り組む企業様から高い評価をいただいています。創業65年、磨き上げた技術で安心・安全な製品を追求し続けます。

【会社概要】

社名：旭産業株式会社

所在地：大阪府堺市南区富蔵2518-16

創業：1960年

代表者：代表取締役 野々村有希夫

事業内容：歯ブラシ・ホテルアメニティの企画・開発・製造

URL：https://asahi-toothbrush.co.jp/



【CXP材料のお問い合わせ先】

社名：日曹商事株式会社

URL：https://www.nissoshoji.com/jp/products/synthetic_resin/cxp/

【展示会概要】

展示会名：HCJ2026（ホテル・レストランショー）

会期：2026年2月17日（火）～20日（金）

会場：東京ビッグサイト 西展示場 西１ W1-N35

主催：一般社団法人日本能率協会

入場料：無料 ※公式サイトからの事前来場者登録が必要です。

U R L：https://hcj.jma.or.jp/