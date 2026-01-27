【累計販売1万個突破・人気ティッシュケースの新型登場】サステナブル・インテリア雑貨ブランド「soem(ソエム)」第4弾となる2シリーズを2月20日(金)より発売

大阪銘板株式会社Tissue case fold（ティッシュケース フォルド） ナチュラル、ホワイト、チャコール、レッドブラウン

創業111年のプラスチック製品メーカー大阪銘板株式会社（本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：山口徹）が展開するインテリアアクセサリーブランド「soem（ソエム）」はブランド第4弾商品を2月20日(金)より発売します。Tissue case fold、Flower vaseの2シリーズ。2月4日(水)からの展示会MONTAGEでお披露目します。MONTAGE：https://montage-express.jp(https://montage-express.jp)

雰囲気のある素材感と飾るように使いたくなる"心に響く"デザインで、長く大切に使っていただきたいという思いを込めています。お米のもみ殻を含むバイオプラスチック「TEXa（テクサ）」と自社の廃材をリサイクルした再生ポリカーボネート「DReC PC（ダイレックPC）」を使用した、環境に優しい、日本製のオリジナルプロダクトです。

公式オンラインショップ：https://www.soem.jp/(https://www.soem.jp/)

プロダクト

Tissue case fold（ティッシュケース フォルド） 残量が見える コンパクトなティッシュケース

ボックスティッシュを詰め替えて、すっきりと置けるティッシュケース。軽やかなツートーンデザインがアクセントになり、残量をさりげなく確認できます。ティッシュを二つ折りにして収めることで、ボックスティッシュそのままよりも省スペースに。ケースの適度な重さで最後の1枚まで心地良くお使いいただけます。

ボックスティッシュの中身を二つ折りにしてコンパクトにTissue case foldと既存商品Tissue case、Wet tissue case(L→R)WHITE NATURAL CHARCOAL RED BROWN

価格：\3,300（\3,000税抜）

サイズ：約W154xD140xH142mm

材質：

＜本体＞

（本体上部） TEXa（お米のもみ殻、ポリプロピレン）

（本体下部） 再生ポリカーボネート

カラー：WHITE NATURAL CHARCOAL RED BROWN（全4色）

Made in Japan

Flower vase（フラワーベース） オブジェのような佇まいで、活け直さずに水替えができる

石のように穏やかな外観と、陶器を思わせるしっとりとした質感。緩やかなカーブを描くフォルムは、

主張しすぎずに花を引き立てます。和洋を問わずどんな空間にも自然と馴染み、置くだけで絵になる

オブジェのような佇まい。ストレーナーにより、活け直さずに水替えができる細やかな工夫を施しました。

花を活け直さずに水替えができる(L→R)WHITE BROWN CHARCOAL

価格：\4,400（\4,000税抜）

サイズ：約W115xD101xH162mm

材質：

＜本体＞TEXa（お米のもみ殻、ポリプロピレン）

＜カップ・ストレーナー＞再生ポリカーボネート

＜パッキン＞エラストマー

カラー：WHITE BROWN CHARCOAL（全3色）

Made in Japan

サステナブル

“消耗”ではなく、長く大切にされるプロダクトを

私たちはプラスチック製品メーカーとして、“消耗品”ではなく、愛着を持って長く大切に使っていただけるプロダクトをご提案します。

プロダクトに採用したバイオプラスチック素材「TEXa（テクサ）」は、本来廃棄されるはずのお米のもみ殻を多く含むため、石油由来のプラスチックの使用量を約40%削減しました。細かいお米のもみ殻が見えることで、一般的なプラスチックのイメージとは異なるナチュラルで優しいニュアンスを表現しています。再生ポリカーボネート「DReC PC（ダイレックPC）」は透明感が美しい素材で、自社で発生する廃材をリサイクルしています。サステナブル素材ならではの表面感や個体差は表情の違いとしてお楽しみいただけます。

雰囲気のある素材感と飾るように使いたくなる“心に響く”デザインで、長く大切に使っていただきたいという思いを込めています。

L：TEXa R：DReC PCダンボール紙のみで商品を梱包しています

ブランドコンセプト

心に響くものをつくる

soem は自分・大切な人・地球にやさしくありたいと考えています

使う時も、そこに存在するだけでも心に響く

心に響くものはあなたの心と暮らしを整えます

やさしい暮らしのそばに

soem

ブランド名soemには“装う・想う・寄りそう・微笑む”という意味を込めています。soem のプロダクトが部屋にあることで、心が満たされ、自然と笑みがこぼれる日々。心が動くことを大切に、自分にも周りにも心をそえる人々に寄り添うブランドです。

ブランドロゴはすっきりしたフォルムでありながら、ぽんと浮かぶようなoや、微笑みにも見えるmによって、心の動きを表現しています。

ブランド概要

ブランド名：soem（ソエム）

展開スタート：2023年2月15日

販売場所：公式オンラインショップ（https://soem.jp）

展開商品：インテリアアクセサリー

価格：\2,500～\6,500（税抜）

ターゲット層 ：soemのブランドコンセプトに共感いただける方

公式SNS：Instagram「soem_jp」（https://www.instagram.com/soem_jp/）

:: Soap dispenser（ソープディスペンサー 泡タイプ） 2025年度グッドデザイン賞受賞

Soap dispenserが「2025年度グッドデザイン賞」を受賞しました。

「Soap dispenser（ソープディスペンサー）」は、ソープを詰め替える際にポンプの置き場所に困るという日常の不便さに着目して開発しました。ポンプ部分を開けて本体の上にずらして置ける構造により、スムーズに補充できるのが特徴です。また、手洗いは子供から高齢者まで誰にとっても身近な生活習慣であることから、安定して押しやすい形状にもこだわりました。本体の高さを抑えつつ、ポンプ部分を大きめに設計することで、力を入れやすく押しやすい独自のデザインを実現しています。誰もが安定して押せるポンプと日々のちょっとした不便さを解消したデザインが高く評価されました。

グッドデザイン賞ウェブサイトでの紹介ページ

https://www.g-mark.org/gallery/winners/27986

展示会

:: MONTAGE 35th

「soem（ソエム）」の新商品お披露目として、MONTAGE 35th に出展いたします。

MONTAGE 35th（モンタージュ）開催概要

期間：2026年2月4日(水)ー2月6日(金)

時間：Day1&2 10:00-19:00 Day3 10:00-16:00

場所：東京流通センター Eホール

ブースNo.：F-07

住所：〒143-0006 東京都大田区平和島6-1-1 Eホール

アクセス：東京モノレール流通センター駅から徒歩1分

URL：https://montage-express.jp(https://montage-express.jp/)

来場登録：MONTAGE35th_Registration / 来場登録(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfdwJk5OLcQeHt22XBeNd8vKy4gzKdTIC0GaPVxMd6iahc5g/viewform)

POP UP SHOP

:: NEWoMan横浜「第10回 Well Green Lab」

サステナブルやウェルビーイングなライフスタイルを目指す“豊かな日常”をテーマにした

POPUPイベント「Well Green Lab第10回」に参加いたします。

期間：2026年1月28日(水)～2月11日(水) ※休館日2月4日(水)

場所：NEWoMan横浜 6F NEWoMan Lab. petit

住所：〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1-1-1

アクセス：JR横浜駅 中央北改札または中央南改札からすぐ

営業時間：

平日 11:00-20:00

土日祝 10:00-20:00

会社概要

社名：大阪銘板株式会社 / Daimei Plastic Co., Ltd.

代表：代表取締役社長 山口 徹

設立：1932年10月30日

本社：〒577-0005 大阪府東大阪市七軒家18 -15

URL：https://daimei.jp

事業内容：

・工業用プラスチック内外装製品、並びにエンジニアリングプラスチック製品の製造、超精密金型製作（デザイン、試作モデル、製品設計、各種金型、射出成形、各種表面処理、組立、完成品他）

・自社商品の企画開発、製造並びに販売

人を生かし、さらなるいい「かたち」を目指して

1914年に木彫看板の製作販売を目的に創業。その後主力商品を金属銘板、セルロイド銘板へと移行。1955年には世界初のテレビブラウン管マスクの射出成形に成功し、家電業界でのビジネスを通じて、デザインから金型、成形、二次加工(塗装・組立)までの一貫生産体制を構築。現在では自動車やアミューズメント業界にも事業を拡大し、主力事業の工業用プラスチック製品の製造と並行して、自社ブランド商品の開発・製造・販売を行っています。

当社は150年、200年と存続するために「企業理念を中心とした組織を作り上げる」ことに注力しています。

企業理念である「最高経営方針」には三つの理念があります。

“人格を尊重し、機会均等、人間平等の精神に徹し、「人を生かす」企業であること”

“常に改善、開発を進め技術商品の持続的創造に徹すること”

“弾力経営体制に徹し、硬直化体質にならぬこと”

事業を創造できるのは「人」という考えのもと、「人を生かす」ことに重きを置いています。創意工夫を重ねて変えていこうという精神を持って、年齢や役職を問わず意見を言い合い、行動し挑戦できる組織風土をつくり、未来をイメージし、創造できる人財の育成を目指しています。

大阪銘板株式会社

1914年創業の大阪府東大阪市のプラスチック製品製造メーカーです。